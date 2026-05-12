Japón limita uso de cargadores portátiles en vuelos por riesgos de incendio

El gobierno de Japón anunció una nueva normativa que prohibirá el uso de baterías portátiles en aviones a partir del 24 de abril, en una decisión que busca reforzar la seguridad aérea frente a riesgos asociados a estos dispositivos.

Restricción al uso durante el vuelo

La medida, comunicada por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, establece que los pasajeros no podrán utilizar baterías portátiles para cargar teléfonos u otros dispositivos electrónicos mientras estén a bordo.

Además, la normativa impide usar los enchufes de los asientos para recargar estos dispositivos durante el vuelo.

La decisión se alinea con disposiciones impulsadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que fija un máximo de dos baterías portátiles por pasajero en el equipaje de mano.

Este tipo de regulaciones responde al creciente uso de dispositivos electrónicos y a los riesgos asociados a las baterías de litio, especialmente en espacios cerrados como las cabinas de avión.

Incidentes y riesgos de seguridad

La implementación de esta medida se produce tras una serie de incidentes en la región. Uno de los más recientes ocurrió en enero en el aeropuerto de Busan, en Corea del Sur, donde una batería se incendió en un compartimento superior, provocando la evacuación de 176 personas y dejando siete heridos leves.

Las autoridades japonesas también han detectado un alto número de baterías en controles de seguridad. Solo en el aeropuerto de Haneda se registraron al menos 17.000 dispositivos de litio en vuelos nacionales durante el último año, según datos de la cadena NHK.

La normativa se suma a decisiones adoptadas por aerolíneas asiáticas como Thai Airways y Singapore Airlines, que ya han limitado el número de baterías permitidas y restringido su uso durante los vuelos.

En Japón, además, ya estaba prohibido transportar baterías de litio en la bodega de los aviones, debido a la dificultad de detectar incendios en esa zona.

Seguridad como prioridad

La nueva regulación refuerza una tendencia global orientada a minimizar riesgos en la aviación comercial, especialmente frente al aumento del uso de dispositivos electrónicos personales.

Con esta medida, Japón busca prevenir incidentes y fortalecer los protocolos de seguridad a bordo, en un contexto donde la tecnología y la movilidad aérea continúan expandiéndose.