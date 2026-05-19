Tongoy celebra su identidad marina entre la reflexión, memoria, comunidad y bioluminiscencia

Tongoy ha vivido un mayo particularmente intenso, donde el tradicional Mes del Mar no solo ha reforzado su identidad histórica ligada al océano, sino que también ha reactivado su vocación turística, comunitaria y ambiental con una serie de hitos que han transformado el borde costero en un escenario vivo de actividades, memoria y naturaleza.

En esta localidad del litoral de la Región de Coquimbo, mayo no ha sido un mes más del calendario. Ha sido, más bien, una celebración extendida del mar como patrimonio cultural, espacio productivo y atractivo turístico emergente. Y en ese relato, Tongoy ha logrado articular tradición naval, participación ciudadana y fenómenos naturales que han capturado la atención nacional e internacional.

Uno de los primeros hitos del mes fue el operativo de limpieza de fondos submarinos realizado en la bahía de Tongoy, una intervención que reunió a autoridades, escuelas de buceo, pescadores y comunidad general. La jornada permitió retirar residuos del fondo marino y del borde costero, en una acción que combinó educación ambiental, trabajo colaborativo y conciencia ecológica en una zona donde la pesca artesanal, el turismo y la biodiversidad conviven en un equilibrio delicado.

Bioluminiscencia: cuando el mar se vuelve luz

En paralelo a las actividades oficiales, las costas de Tongoy y Guanaqueros han sido escenario de un fenómeno natural que ha marcado el pulso turístico del mes: la bioluminiscencia.

Se trata de un evento provocado por microorganismos marinos —principalmente dinoflagelados— que emiten luz azul neón al ser agitados por el movimiento del agua. El resultado es un mar que brilla en la oscuridad, generando un espectáculo visual que ha atraído a cientos de visitantes, fotógrafos y operadores turísticos.

La intensidad del fenómeno ha impulsado incluso tours nocturnos organizados por pescadores locales, generando un dinamismo económico inesperado en temporada baja. Según autoridades locales, el flujo de visitantes ha incrementado significativamente la ocupación del borde costero, reactivando comercio, servicios y actividades recreativas.

Más allá de su atractivo turístico, la bioluminiscencia también ha puesto sobre la mesa la importancia de comprender los cambios en los ecosistemas marinos y su relación con factores como temperatura del agua, nutrientes y condiciones climáticas.

Glorias Navales en el mar con navegación nocturna

El Mes del Mar también ha sido escenario de actos cívico-militares en Tongoy y Guanaqueros, en el marco del 147° aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa. Desfiles, ceremonias y actividades comunitarias han convocado a vecinos, estudiantes, organizaciones sociales y autoridades locales, reforzando la dimensión identitaria de estas fechas.

Uno de sus momentos más simbólicos fue la navegación nocturna en conmemoración de las Glorias Navales. Más de 150 embarcaciones —entre kayaks y stand up paddle— recorrieron la bahía en una experiencia inédita que combinó deporte, memoria histórica y espectáculo natural.

La actividad, organizada por la autoridad marítima local con apoyo municipal y equipos de rescate, se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad e incluyó monitoreo terrestre, marítimo y aéreo. Pero más allá de la logística, lo que marcó la jornada fue su carácter emocional y visual: el mar iluminado por decenas de luces y remos, en un entorno donde apareció además un fenómeno inesperado que capturó todas las miradas: la bioluminiscencia.

Estas conmemoraciones no solo rememoran la figura de Arturo Prat y la gesta de la Esmeralda, sino que también buscan mantener viva la relación histórica entre las comunidades costeras y el mar como eje cultural y social.

Lo que viene: deporte, turismo y cierre del Mes del Mar

El cierre de mayo en Tongoy aún contempla nuevas actividades, que busca reunir a cientos de participantes en distintas categorías, integrando deporte, turismo y paisaje costero.

La corrida “Sand Run Glorias Navales 2026” se prepara para una convocatoria que espera superar el millar de participantes y consolidar al balneario como un espacio para el deporte al aire libre en la Región de Coquimbo.

El evento se realizará el sábado 30 de mayo a partir de las 09:00 horas, teniendo como punto de partida la explanada del paseo costero, frente a la Capitanía de Puerto. Desde allí, los corredores se desplegarán en tres circuitos diseñados para distintos niveles de exigencia: 2K, 5K y 10K, lo que permitirá la participación de niños, familias, deportistas amateurs y corredores más experimentados.

La actividad es completamente gratuita y cuenta con inscripción previa a través de plataformas digitales. Además, los primeros 300 inscritos recibirán un kit de competencia.

Emprendedores, productores y servicios turísticos del balneario tendrán presencia durante la jornada, reforzando la visibilidad de la gastronomía típica —con especial énfasis en productos del mar como el ostión—, la hotelería y el comercio local.

Este mayo en Tongoy no solo ha sido una agenda de eventos, sino una reafirmación de identidad. El mar ha sido el protagonista como espacio de memoria, de trabajo, de recreación y también de asombro natural.