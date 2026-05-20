Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey: qué hacer en las tres ciudades mexicanas sede del Mundial

México volverá a hacer historia en 2026 al convertirse en el primer país en albergar por tercera vez una Copa del Mundo de la FIFA, tras las ediciones de 1970 y 1986. Compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá, el país latinoamericano tendrá como protagonistas a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las tres ciudades tendrán partidos de fase de grupos y también encuentros de eliminación directa, por lo que recibirán selecciones de distintas partes del mundo.

Pero además, cada una representa una cara distinta de México: historia y patrimonio en la capital, tradición y mariachi en Guadalajara, y modernidad industrial rodeada de montañas en Monterrey. Juntas ofrecen una experiencia que va mucho más allá del fútbol.

Ciudad de México: la capital histórica y cultural del Mundial

La capital mexicana será uno de los grandes epicentros de la Copa del Mundo y será la sede del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Es una de las ciudades con mayor protagonismo del torneo y tendrá presencia asegurada de la selección mexicana.

Cosmopolita, ventretenida y con más de 20 millones de habitantes en su zona metropolitana, Ciudad de México mezcla patrimonio prehispánico, arquitectura colonial, arte contemporáneo y una de las escenas gastronómicas más importantes del continente.

El principal escenario será el histórico Estadio Azteca, recinto legendario que ya fue sede de las finales de los mundiales de 1970 y 1986 y donde jugaron figuras como Pelé y Diego Maradona.

Imperdibles turísticos

Entre los lugares más visitados destacan el Centro Histórico y el Zócalo, la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes y el Paseo de la Reforma con el Ángel de la Independencia. También sobresalen barrios como Roma y Condesa, conocidos por sus cafés, galerías, vida nocturna y propuestas gastronómicas.

Para familias y viajeros culturales, los paseos por Bosque de Chapultepec ofrecen museos, lagos y áreas verdes, mientras que Xochimilco permite recorrer los tradicionales canales en trajineras coloridas.

Gastronomía y vida urbana

Ciudad de México se ha consolidado como uno de los grandes polos gastronómicos de América Latina. Desde tacos callejeros y mercados tradicionales hasta restaurantes reconocidos internacionalmente, la capital ofrece experiencias culinarias para todos los presupuestos.

Guadalajara: tradición mexicana, tequila y mariachi

Capital del estado de Jalisco, Guadalajara representa la esencia más tradicional de México. Es considerada la cuna del mariachi y uno de los principales centros culturales del país.

La ciudad albergará partidos en el Estadio Akron, moderno recinto ubicado en la zona metropolitana. Albergará partidos del Grupo A (el de México) junto con otros encuentros de grupos y partidos de eliminación directa.

Cultura y experiencias

Uno de los grandes atractivos es el centro histórico de Guadalajara, donde destacan la Catedral Metropolitana, el Teatro Degollado y el Hospicio Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Muy cerca se encuentra el Pueblo Mágico de Tequila, rodeado de paisajes agaveros y destilerías que permiten conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas más emblemáticas del país.

Ideal para grupos y vida nocturna

Guadalajara combina tradición y modernidad. Zonas como Chapultepec y Tlaquepaque concentran bares, restaurantes, música en vivo y una intensa vida nocturna. Para grupos de amigos y viajeros adultos, las rutas del tequila y las experiencias gastronómicas son parte esencial de la visita.

Monterrey: modernidad, montaña y aventura

Monterrey, en el norte de México, será la sede más moderna y empresarial del Mundial en territorio mexicano. Rodeada por la Sierra Madre Oriental, destaca por su infraestructura, desarrollo urbano y cercanía con la naturaleza.

Los encuentros se disputarán en el Estadio BBVA, uno de los estadios más modernos de América Latina. Será exclusivamente fase de grupos, con equipos europeos, asiáticos y americanos.

Naturaleza y turismo activo

Uno de los grandes íconos de la ciudad es el Cerro de la Silla, símbolo de Monterrey y atractivo para quienes disfrutan del trekking y las actividades al aire libre.

También destacan el Parque Fundidora, un enorme espacio cultural y recreativo construido sobre antiguas instalaciones industriales, y el Paseo Santa Lucía, canal artificial rodeado de restaurantes, museos y espacios culturales.

Gastronomía norteña

La cocina regiomontana es otro de los grandes atractivos. El cabrito, la carne asada y la gastronomía del norte mexicano forman parte de la identidad local, junto con una creciente escena de restaurantes contemporáneos y bares.

Cómo llegar desde Chile

Para los viajeros chilenos que planean asistir al Mundial 2026, México cuenta con una amplia conectividad aérea y buenas opciones de transporte interno entre sus ciudades sede. Desde Santiago existen vuelos directos y conexiones frecuentes hacia las principales urbes mexicanas.

Llegar a Ciudad de México

La forma más directa es a través del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, principal terminal aérea del país.

Desde Santiago operan vuelos directos y rutas con escalas vía Lima, Bogotá, Panamá o São Paulo, dependiendo de la aerolínea y temporada.

El trayecto directo desde Chile toma aproximadamente entre 8 y 9 horas. Una vez en Ciudad de México, el sistema de transporte incluye metro, buses, taxis autorizados y aplicaciones de movilidad.

Los viajeros con pasaporte chileno pueden entrar como turistas por un período de hasta 180 días. Pero quienes hacen conexión en ciudades estadounidenses como Miami, Dallas, Houston o Atlanta requieren autorización para ingresar o transitar por Estados Unidos, aunque sea una escala aérea, por lo que hay que solicitar el programa ESTA del Visa Waiver Program.

Llegar a Guadalajara

Guadalajara recibe vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla.

Desde Chile, normalmente se puede llegar haciendo conexión en Ciudad de México, Lima, Panamá o Dallas. El tiempo total de viaje suele variar entre 11 y 15 horas, dependiendo de las escalas.

Además, Guadalajara está bien conectada con Ciudad de México mediante vuelos domésticos frecuentes y buses de larga distancia.

Llegar a Monterrey

La puerta de entrada es el Aeropuerto Internacional de Monterrey, uno de los más importantes del norte mexicano.

No existen vuelos directos desde Santiago, por lo que la ruta más común contempla escalas en Ciudad de México, Panamá o Estados Unidos. El tiempo total de viaje puede ir entre 12 y 16 horas, dependiendo de la combinación aérea.

Tres ciudades con clima distinto

La Copa Mundial 2026 se disputará entre junio y julio, meses que coinciden con el inicio de la temporada de lluvias en gran parte de México. Sin embargo, cada sede tiene características climáticas muy distintas debido a su altitud y geografía.

Ciudad de México tiene uno de los climas más agradables de las tres sedes gracias a su altitud, ubicada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Durante junio y julio, las temperaturas suelen moverse entre los 12°C por la noche y los 24°C o 25°C durante el día.

Guadalajara vive un clima más cálido que Ciudad de México, aunque menos extremo que Monterrey. En junio las temperaturas rondan entre los 16°C y 31°C, mientras que julio suele mantenerse cerca de los 28°C durante el día.

Monterrey tendrá probablemente las temperaturas más altas entre las sedes mexicanas del Mundial. Durante junio y julio, el clima suele ser muy caluroso, con máximas frecuentes entre los 34°C y 38°C, e incluso jornadas que pueden superar los 40°C durante olas de calor. Las noches, en tanto, se mantienen cálidas, generalmente entre 22°C y 25°C.

Con sus tres sedes, México proyecta un Mundial que combinará deporte, patrimonio, gastronomía y experiencias urbanas. Desde la energía histórica de Ciudad de México hasta las tradiciones de Guadalajara y la modernidad de Monterrey, el país buscará consolidarse como uno de los grandes destinos turísticos del Mundial 2026.