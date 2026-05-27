Entre glaciares, sabanas y volcanes: los 10 parques nacionales más sorprendentes del planeta

Recorrer los parques nacionales más emblemáticos del planeta es una experiencia que combina naturaleza extrema, biodiversidad y patrimonio cultural. Desde montañas cubiertas de nieve y lagos turquesa hasta sabanas africanas y formaciones rocosas milenarias, estos territorios protegidos permiten conocer algunos de los ecosistemas más impresionantes de la Tierra.

Un ranking elaborado por Time Out destacó diez parques nacionales alrededor del mundo por su valor natural, su historia y las experiencias que ofrecen a quienes buscan aventura y contacto con la vida salvaje.

Montañas, lagos y paisajes alpinos

Parque Nacional Banff: Fundado en 1885, Banff es el parque nacional más antiguo de Canadá y el tercero más antiguo del mundo. Su creación surgió tras el descubrimiento de aguas termales en la zona, lo que llevó al gobierno canadiense a proteger el área e impulsar el turismo y la conservación ambiental.

Considerado uno de los destinos naturales más reconocidos del país, Banff destaca por sus lagos de intensos tonos azules y el paisaje de las Montañas Rocosas. El lugar ofrece múltiples actividades al aire libre, como senderismo, kayak y deportes acuáticos.

Parque Nacional Yellowstone: Ubicado en Estados Unidos, Yellowstone es conocido por sus géiseres, fuentes termales y paisajes montañosos. Además, alberga especies como lobos, bisontes y osos, en uno de los ecosistemas más importantes de Norteamérica.

El parque fue creado en 1872 y se convirtió en el primer parque nacional del mundo, impulsado por la necesidad de proteger sus fenómenos geotérmicos y la vida silvestre frente al avance de la explotación comercial. Su territorio se encuentra sobre una caldera volcánica activa, responsable de sus características manifestaciones naturales.

Parque Nacional Glacier: En la Columbia Británica, el parque resguarda glaciares, bosques antiguos y montañas nevadas que conforman uno de los paisajes más prístinos de Canadá. El parque fue fundado en 1886 para proteger la zona cercana al paso Rogers, fundamental para el desarrollo del ferrocarril transcontinental canadiense. Actualmente, es un destino ideal para el senderismo, la observación de aves y el turismo de naturaleza.

Safaris y vida salvaje en África

Serengeti: Ubicado entre Kenia y Tanzania, el Serengeti es célebre por la migración anual de más de un millón de ñus y cientos de miles de cebras, considerado uno de los mayores espectáculos naturales del planeta.

El parque fue establecido en 1951 para proteger las extensas llanuras y la fauna de la región. Su nombre proviene del término masái “Siringet”, que significa “llanura interminable”. Además de las migraciones, en el lugar habitan leones, leopardos y elefantes, convirtiéndolo en uno de los destinos de safari más importantes del mundo.

Parque Nacional Kruger: Kruger, en Sudáfrica, es reconocido por albergar a los llamados “cinco grandes”: león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Fundado en 1926, el parque nació tras años de esfuerzos para frenar la caza indiscriminada en la región. Sus extensas sabanas y rutas de safari permiten observar animales en libertad y lo posicionan como uno de los principales referentes del turismo de naturaleza en África.

Parque Nacional Etosha: En Namibia, Etosha destaca por su enorme salina blanca y por la gran concentración de animales alrededor de sus abrevaderos durante la temporada seca.

El parque fue creado en 1907, convirtiéndose en una de las primeras áreas protegidas del continente africano. Su nombre significa “gran lugar blanco” en idioma ovambo y hoy es uno de los destinos de safari más valorados del sur de África, gracias a la posibilidad de observar cebras, jirafas, elefantes, flamencos y depredadores como leones y guepardos.

Formaciones geológicas y paisajes únicos

Parque Nacional Göreme: En la región turca de Capadocia, Göreme sobresale por sus valles erosionados y las famosas “chimeneas de hadas”, formaciones rocosas que transformaron el paisaje en uno de los más reconocibles del mundo.

La zona fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985 debido a su relevancia histórica y cultural. En el lugar existen iglesias y viviendas excavadas en la roca desde la época bizantina, reflejando siglos de interacción entre las comunidades humanas y el entorno natural.

Parque Nacional Zhangjiajie: En China, Zhangjiajie se hizo mundialmente famoso por sus enormes pilares de piedra, que inspiraron parte de los escenarios de la película “Avatar”. El parque fue declarado el primer parque forestal nacional de China en 1982, gracias a su valor ecológico y geológico. Sus bosques, puentes naturales y plataformas panorámicas ofrecen algunas de las vistas más impactantes de Asia.

Parque Nacional Komodo: En Indonesia, este parque es conocido por albergar al dragón de Komodo, el lagarto más grande del planeta. Además de su fauna única, el lugar destaca por sus playas de arena rosada y su riqueza marina, considerada entre las mejores para el buceo.

El parque fue creado en 1980 con el objetivo de proteger esta especie endémica. Posteriormente, las áreas de conservación se ampliaron para incluir arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos de alto valor ambiental.

Naturaleza y patrimonio cultural en Canadá

Parque Nacional Isla del Príncipe Eduardo: Ubicado en la costa oriental de Canadá, este parque nacional combina playas de arena rojiza, dunas y acantilados con espacios vinculados a la historia y la literatura canadiense.

Creado en 1937, el parque busca proteger el delicado ecosistema costero y preservar sitios históricos relacionados con la cultura local, entre ellos Green Gables, escenario que inspiró la célebre novela Ana de las Tejas Verdes.

En distintas temporadas, varios de estos parques nacionales ofrecen acceso gratuito o promociones especiales para visitantes. Algunas actividades, como excursiones guiadas o ingreso a zonas específicas, pueden tener costos adicionales, permitiendo adaptar la experiencia según los intereses de cada viajero.