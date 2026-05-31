Entre bosques y hongos: el micoturismo toma fuerza en Pucón como nueva apuesta de turismo sostenible

En otoño, los bosques de Pucón cambian de ritmo. Bajo la humedad de las hojas y entre senderos cubiertos de musgo, aparece un universo silencioso que cada año despierta más interés: el Reino Fungi. Lo que antes era una práctica ligada principalmente a la recolección tradicional o al estudio científico, hoy se ha convertido en una tendencia global que mueve viajeros, fotógrafos, amantes de la naturaleza y especialistas que recorren kilómetros para observar hongos en su entorno natural.

Consciente de este creciente fenómeno, el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Pucón, a través de la Comisión de Turismo Sostenible del Consejo Ambiental Comunal, impulsó el taller “Reconociendo el Reino Fungi”, una experiencia de formación orientada a fortalecer nuevas oportunidades de turismo sostenible en la comuna.

La actividad se desarrolló en el sendero Los Lagos del Parque Nacional Huerquehue y convocó a estudiantes, guías turísticos y miembros de la comunidad interesados en profundizar sus conocimientos sobre biodiversidad fúngica y turismo de intereses especiales.

“El taller responde a una tendencia internacional que desde hace años viene creciendo en la comuna: el auge del micoturismo. En distintos destinos del mundo, las rutas de hongos y las experiencias de observación de fungi están atrayendo a un nuevo perfil de visitante, interesado en el aprendizaje, la conservación y la conexión profunda con los ecosistemas, y como municipio lo identificamos y decimos: Pucón te espera, para conocer más sobre el Reino Fungi”, explica el alcalde de Pucón, Sebastián Alvarez.

Un mundo en miniatura

En el caso de Pucón, esta tendencia encuentra terreno fértil. Sus bosques templados lluviosos, la tradición local de recolección y eventos como el Festival Reino Fungi han permitido abrir una nueva conversación sobre cómo diversificar la oferta turística más allá de la temporada estival.

“Como Consejo Ambiental nos mueve promover el conocimiento y protección de los ecosistemas naturales. Para ello es muy importante entregar herramientas, sobre todo a jóvenes y personas que se desarrollan en el área de turismo. Estas actividades buscan valorizar y potenciar el turismo de intereses especiales, sostenible y en armonía con la naturaleza”, señaló Jimena Sanhueza, presidenta del Consejo Ambiental Comunal.

Además de generar nuevos conocimientos, el taller permitió relevar el potencial económico y cultural asociado al Reino Fungi, especialmente en temporadas como otoño, donde actividades como el hiking y trekking encuentran nuevas motivaciones ligadas a la observación de hongos y la educación ambiental. Para los actores turísticos locales, este tipo de instancias representa una oportunidad concreta de ampliar experiencias y ofrecer propuestas más conscientes y conectadas con el territorio.

“Este tipo de talleres son una tremenda oportunidad para quienes trabajamos en turismo, porque nos permiten adquirir nuevos conocimientos y herramientas para entregar experiencias más completas y conscientes a los visitantes. Además, nos ayuda a descubrir el enorme potencial que tiene el Reino Fungi en Pucón como parte de una oferta turística vinculada a la naturaleza y la identidad local”, comentó Juan Pablo Armstrong, guía participante de la actividad.