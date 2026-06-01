Turismo, conectividad y recuperación patrimonial: los anuncios para impulsar los destinos de Chile

El turismo se posicionó como uno de los sectores estratégicos para la generación de empleo y el desarrollo regional durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, quien presentó una serie de iniciativas destinadas a fortalecer la conectividad, recuperar el patrimonio urbano y potenciar destinos clave a lo largo del país.

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación del Plan Nacional de Recuperación, Limpieza y Puesta en Valor de Monumentos y Espacios Públicos, iniciativa liderada por el Ministerio de las Culturas que buscará restaurar centros históricos y espacios patrimoniales afectados por el deterioro de los últimos años.

Según explicó el Mandatario, el objetivo es devolver a las comunidades espacios seguros, atractivos y con identidad, fortaleciendo tanto la calidad de vida de los habitantes como la experiencia de quienes visitan las distintas ciudades del país.

“Tenemos que recuperar la cultura de cuidar lo nuestro, de hacernos responsables de nuestros monumentos y de nuestros espacios públicos y artísticos”, señaló Kast durante su discurso, destacando el valor del patrimonio como un activo cultural y turístico.

Carretera Austral: una apuesta por el turismo del sur

En materia de conectividad, el Presidente destacó la puesta en marcha del Plan Ruta Austral, una inversión superior a los 800 mil millones de pesos destinada a expandir la Carretera Austral entre La Junta y Villa O’Higgins.

La iniciativa busca mejorar la conectividad de una de las rutas escénicas más emblemáticas de Chile y fortalecer el desarrollo económico de la Patagonia.

“No estamos hablando solo de caminos. Hablamos de soberanía, de turismo, de empleo y de conectividad para familias que esperaron décadas”, afirmó.

La mejora de esta infraestructura podría facilitar el acceso a algunos de los paisajes más valorados por el turismo nacional e internacional, potenciando destinos de las regiones de Aysén y Los Lagos que han experimentado un creciente interés en los últimos años.

Nuevo estatuto laboral para el turismo

Reconociendo el peso del sector en la generación de empleo, el Gobierno anunció además el próximo ingreso de un proyecto de ley que creará un nuevo Estatuto Laboral para el Turismo.

La propuesta busca adaptar las condiciones laborales a la estacionalidad propia de la actividad turística, permitiendo una mayor flexibilidad durante los períodos de alta demanda y mecanismos de compensación para las temporadas bajas.

Desde el Ejecutivo señalan que la iniciativa apunta a fortalecer la competitividad de una industria caracterizada por una alta concentración de empleos temporales y por la fuerte dependencia de los ciclos turísticos.

Puertos más modernos y mejor conectividad urbana

Entre las inversiones anunciadas también destaca la modernización y expansión de los puertos de Valparaíso y San Antonio, con una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares.

Aunque el proyecto tiene un fuerte componente logístico y comercial, el fortalecimiento de la infraestructura portuaria también podría favorecer el desarrollo del turismo de cruceros y mejorar la conectividad de ambos destinos.

A ello se suma la continuidad de las nuevas líneas del Metro de Santiago, una iniciativa que permitirá mejorar la movilidad urbana y el acceso de residentes y visitantes a distintos sectores de la capital.

La Araucanía como destino de desarrollo turístico

Otro de los ejes del discurso fue la situación de La Araucanía. El Presidente vinculó directamente la recuperación de la seguridad con la posibilidad de impulsar el turismo y atraer nuevas inversiones a la región.

“La Araucanía es una de las regiones más hermosas y con más futuro de Chile”, afirmó, señalando que el objetivo del Gobierno es generar condiciones que permitan reactivar la actividad económica y turística en el territorio.

Kast sostuvo que el aumento del turismo forma parte de la estrategia de desarrollo para la macrozona sur, junto con medidas orientadas a promover la inversión y una reforma a la Ley Indígena que, según el Ejecutivo, entregará mayores herramientas para el desarrollo económico de las comunidades.

Con esto, los anuncios realizados durante la Cuenta Pública muestran una visión del turismo como una actividad transversal, vinculada no solo al viaje y al ocio, sino también a la recuperación patrimonial, la infraestructura, la conectividad y la generación de empleo.