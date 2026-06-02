Cyber Day 2026: descuentos de hasta 67%, auge del Caribe y la nueva forma de viajar de los chilenos

El Cyber Day 2026 comenzó con una fuerte presencia de la industria turística y de viajes, convirtiéndose en una de las categorías más dinámicas del evento. Aerolíneas, agencias de viaje, hoteles y empresas de asistencia al viajero han desplegado descuentos que alcanzan hasta un 67%, impulsando la planificación de escapadas para las vacaciones de invierno, los feriados del segundo semestre e incluso el verano de 2027.

Las primeras cifras muestran que los chilenos no solo siguen priorizando los viajes dentro de sus gastos más importantes, sino que además están adoptando una lógica de compra más estratégica: reservar con meses de anticipación, aprovechar promociones combinadas y optar por paquetes que permitan controlar mejor el presupuesto.

Aunque el Caribe concentra la mayor parte de las reservas, otros destinos internacionales continúan mostrando una demanda significativa.

En Sudamérica, Río de Janeiro se mantiene entre las ciudades más solicitadas, mientras que Colombia ha sido una de las sorpresas positivas de esta edición, registrando un crecimiento importante en las reservas.

Estados Unidos sigue siendo uno de los mercados más demandados por los viajeros chilenos. Nueva York y Orlando lideran las preferencias, impulsados por el turismo familiar, los parques temáticos, las compras y las experiencias urbanas. También destacan Miami y Las Vegas.

Europa, por su parte, mantiene una demanda estable con Madrid, Roma y Londres entre los destinos más cotizados para viajes durante el segundo semestre de este año y comienzos de 2027.

El Caribe lidera las preferencias

A poco más de 24 horas del inicio del Cyber Day, el Caribe se consolidó como el gran protagonista de las reservas turísticas.

De acuerdo con cifras preliminares de COCHA, cerca del 70% de las reservas registradas durante las primeras jornadas del evento corresponden a destinos caribeños, especialmente para viajes programados entre septiembre y octubre.

Destinos como Punta Cana, Cancún y Curazao encabezan las preferencias gracias a la combinación de promociones especiales, formatos all inclusive y la posibilidad de escapar del invierno chileno.

La tendencia también revela una planificación cada vez más anticipada. Más del 60% de las reservas corresponde a viajes entre agosto y octubre, mientras que un 15% ya está proyectando vacaciones para el verano de 2027.

“Las primeras horas del Cyber Day muestran un viajero que está planificando con mucha anticipación. Hoy vemos una fuerte concentración de reservas hacia el Caribe para septiembre y octubre, impulsada por precios atractivos, disponibilidad y la posibilidad de combinar descuentos, cupones y beneficios bancarios”, señala Daiana Mediña, Head de Branding & PR de COCHA.

Otro dato relevante es que un 66% de las reservas corresponde a paquetes que incluyen vuelo y alojamiento, reflejando una creciente búsqueda de comodidad y control financiero.

Entre las ofertas destacan descuentos de hasta $200.000 en paquetes al Caribe, además de rebajas para destinos como Aruba, Jamaica, Curazao, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Europa.

También se incluyen promociones en vuelos hacia Europa con aerolíneas como Iberia y beneficios especiales para viajes a Sudamérica.

La combinación de descuentos directos, cupones promocionales y financiamiento en cuotas se ha transformado en uno de los principales motores de compra durante esta edición.

LATAM apuesta por más de 90 destinos en promoción

Entre las ofertas más atractivas de esta edición destaca la campaña de LATAM Airlines Group, que anunció promociones en más de 90 destinos nacionales e internacionales.

La aerolínea ofrece descuentos de hasta un 67% en rutas domésticas y hasta un 50% en vuelos internacionales para viajar entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2026.

Entre los destinos nacionales en promoción aparecen Antofagasta, Calama, Isla de Pascua, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Puerto Natales, Punta Arenas y La Serena.

En el ámbito internacional destacan Florianópolis, Cancún, Buenos Aires, Punta Cana, Auckland, Lima, Bogotá, Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Además, la compañía complementa su oferta con descuentos de hasta un 45% en paquetes turísticos a destinos de Chile, el Caribe, Latinoamérica y Norteamérica.

A través de su plataforma también ofrece beneficios en alojamiento mediante su alianza con Booking, descuentos en arriendo de vehículos, asistencia en viaje y servicios de conectividad digital como eSIM.

El auge del “smart travel” y el auge de destinos en Chile

Más allá de los descuentos, el Cyber Day está mostrando una evolución en el comportamiento de los viajeros.

La tendencia conocida como Smart Travel o turismo inteligente apunta a optimizar el presupuesto sin renunciar a la calidad, privilegiando ubicaciones estratégicas, conectividad y comodidad para destinar una mayor parte del gasto a las experiencias en destino.

Bajo esta lógica, la cadena Holiday Inn Express lanzó descuentos de hasta un 30% en sus hoteles de Santiago, Antofagasta y Temuco.

Según Eduardo Rosenberg, gerente comercial de Talbot Hotels, el objetivo ya no es simplemente encontrar el precio más bajo.

“El Smart Travel no es viajar barato; es viajar de manera eficiente. Significa asegurar un descanso de estándar internacional, conectividad impecable y una ubicación estratégica para que el foco del viajero esté en disfrutar de la gastronomía, las compras o la aventura que ofrece cada ciudad”, explica.

El turismo interno también tiene un espacio relevante dentro del Cyber. Por eso el Grupo Almacruz lanzó una campaña con descuentos de hasta un 50% en estadías, además de promociones 4×3 y 3×2 en noches de alojamiento.

Las ofertas incluyen programas especiales en el Hotel Almacruz y el Hotel Santa Cruz, dos propiedades que buscan captar viajeros interesados en escapadas urbanas y enoturismo durante la temporada invernal.

La estrategia apunta a potenciar destinos cercanos, fines de semana largos y viajes de corta duración, una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años.

Viajar protegido también entra al Cyber

El auge de los viajes internacionales también ha impulsado la demanda por asistencia al viajero.

La empresa Universal Assistance decidió extender sus promociones hasta el 8 de junio, ofreciendo descuentos especiales para quienes planifican viajes a Brasil, Argentina y otros destinos.

La medida cobra relevancia considerando que Brasil continúa siendo el principal destino internacional para los chilenos. Según datos de la Junta de Aeronáutica Civil, las rutas entre Chile y Brasil movilizaron más de 355 mil pasajeros en febrero de 2026, representando cerca del 30% del tráfico aéreo internacional del país.

La compañía destaca la importancia de incorporar asistencia en viaje ante escenarios como emergencias médicas, pérdida de equipaje o retrasos aéreos, especialmente en un contexto de creciente movilidad internacional.

Un Cyber que refleja una nueva forma de viajar

Las primeras jornadas del Cyber Day 2026 muestran una industria turística dinámica y consumidores cada vez más sofisticados.

La búsqueda ya no se limita a encontrar el pasaje más barato. Los viajeros comparan beneficios, evalúan financiamiento, priorizan paquetes integrados y planifican con meses de anticipación.

Mientras el Caribe se consolida como el destino estrella, el interés por Sudamérica, Estados Unidos, Europa y las escapadas dentro de Chile confirma que el turismo sigue ocupando un lugar prioritario en las decisiones de gasto de los chilenos.

Y en medio de descuentos que alcanzan el 67%, el Cyber se ha transformado en mucho más que un evento de ofertas: es, para muchos, el punto de partida de las próximas vacaciones.