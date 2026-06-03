Vacaciones de invierno y Fiestas Patrias impulsan la planificación anticipada de viajes en chilenos

Para muchos chilenos, los eventos de comercio electrónico ya no son solo una oportunidad para comprar tecnología, ropa o artículos para el hogar. También se han convertido en una instancia clave para planificar vacaciones y escapadas con varios meses de anticipación. Vacaciones de invierno, viajes de temporada baja, Fiestas Patrias e incluso eventos internacionales como el Mundial de Fútbol de 2026 aparecen entre las principales motivaciones de quienes buscan asegurar pasajes y servicios turísticos antes de tiempo.

La tendencia refleja una creciente planificación de los viajes internacionales y una búsqueda de alternativas que permitan optimizar presupuestos en un contexto donde los desplazamientos al extranjero siguen mostrando cifras positivas.

Viajes y turismo se consolidan entre las categorías más demandadas

La planificación anticipada se ha transformado en una práctica cada vez más habitual entre los viajeros chilenos.

Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la categoría Viajes y Turismo concentra cerca del 35% de las preferencias de compra durante los principales eventos de comercio electrónico del país, posicionándose entre los segmentos más relevantes para los consumidores.

El fenómeno coincide con períodos de alta demanda turística, como las vacaciones de invierno, los fines de semana largos y las celebraciones de Fiestas Patrias, fechas que tradicionalmente impulsan los desplazamientos tanto dentro como fuera de Chile.

Brasil mantiene su liderazgo entre los destinos favoritos

Las cifras más recientes muestran que Brasil continúa siendo el principal destino internacional para los viajeros chilenos.

Datos de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) indican que durante febrero de 2026 se registraron 355.526 pasajeros en rutas entre Chile y Brasil, lo que representa un crecimiento de 7,9% respecto al mismo período del año anterior.

Actualmente, el mercado brasileño concentra cerca del 30% del tráfico aéreo internacional del país.

Playas, vuelos accesibles, un tipo de cambio atractivo y condiciones climáticas favorables durante gran parte del año aparecen entre los factores que explican el interés sostenido por ciudades como Río de Janeiro, Florianópolis y distintos destinos del nordeste brasileño.

Marcelo Pérez, Country Manager de Universal Assistance, señala que esta tendencia también plantea nuevos desafíos para los viajeros.

“El crecimiento del turismo chileno en Brasil refleja una tendencia positiva que también impulsa la necesidad de viajar con respaldo”, afirmó.

Nuevos destinos comienzan a ganar protagonismo

Aunque Brasil sigue liderando las preferencias, la conectividad internacional muestra señales de diversificación.

Uno de los casos más destacados corresponde a Oceanía. Durante febrero de 2026, el tráfico aéreo hacia esa región aumentó un 37,5%, impulsado principalmente por el interés de jóvenes que participan en programas de Working Holiday, estudios en el extranjero y experiencias laborales temporales.

Australia y Nueva Zelanda figuran entre los destinos que han captado una mayor atención en los últimos años, ampliando el mapa de opciones para quienes buscan experiencias diferentes fuera de Sudamérica.

Según Pérez, también se observa una evolución en el perfil del viajero chileno. “Los chilenos están descubriendo destinos menos tradicionales, lo que ayuda a diversificar el turismo. Además, se observa que los viajeros provenientes de Chile suelen ser más organizados, ya que reservan con anticipación y buscan experiencias seguras y de calidad”, comentó.

El ejecutivo agregó que “este perfil de turista requiere un acompañamiento confiable, especialmente en aspectos como la asistencia en viaje, lo que debe ser considerado como una prioridad”.

Argentina sigue siendo una alternativa cercana

Otro de los destinos que mantiene una alta demanda entre los chilenos es Argentina.

La cercanía geográfica y la posibilidad de realizar viajes tanto por vía aérea como terrestre continúan impulsando escapadas de fin de semana y estadías más extensas al otro lado de la cordillera.

En este contexto, especialistas recuerdan la importancia de considerar aspectos vinculados a la cobertura médica y la asistencia durante los viajes, especialmente ante eventuales emergencias o situaciones imprevistas.

La importancia de viajar preparado

El aumento de los desplazamientos internacionales también ha puesto en discusión la necesidad de planificar no solo los pasajes y alojamientos, sino también aspectos relacionados con la protección del viaje.

Emergencias médicas, pérdida de equipaje, cancelaciones o retrasos aéreos figuran entre las situaciones que pueden afectar la experiencia de los viajeros.

“Es fundamental que cada viajero tenga la tranquilidad de estar protegido en todas las circunstancias, esto se logra a través de una atención cercana, en su idioma y en tiempo real”, señaló Marcelo Pérez.

La creciente movilidad internacional y la anticipación con que los chilenos están organizando sus vacaciones reflejan una tendencia que parece consolidarse: planificar con tiempo se ha convertido en una herramienta clave para aprovechar mejores condiciones, acceder a más alternativas y viajar con mayor tranquilidad.