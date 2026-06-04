Chile proyecta récord de visitantes y Santiago busca liderar el turismo urbano regional

Durante años, Santiago fue considerada principalmente una puerta de entrada hacia algunos de los destinos más emblemáticos de Chile. Sin embargo, la capital busca redefinir ese rol y consolidarse como un atractivo turístico por sí mismo. Con una estrategia que combina inversiones en infraestructura, fortalecimiento de la conectividad aérea, promoción de grandes eventos y una renovada oferta hotelera, la ciudad apunta a competir con las principales capitales latinoamericanas en turismo urbano, cultura, negocios y congresos.

Las proyecciones del sector respaldan esa aspiración: Chile espera superar los 5,4 millones de llegadas internacionales durante 2026, impulsado por la recuperación del turismo global y una creciente demanda de viajes regionales e internacionales.

De ciudad de paso a destino turístico

Santiago atraviesa uno de los procesos de transformación turística más relevantes de las últimas décadas. El objetivo es dejar atrás la imagen de ciudad de tránsito hacia destinos como Torres del Paine, San Pedro de Atacama o Rapa Nui, para convertirse en una experiencia turística completa que combine cultura, gastronomía, eventos y vida urbana.

La estrategia contempla iniciativas públicas y privadas destinadas a fortalecer la llamada Marca Santiago, además de impulsar la llegada de visitantes internacionales mediante eventos de alto impacto y una mejor oferta de servicios.

A ello se suman las recientes nominaciones de la capital en los World Travel Awards 2026, donde compite en categorías como Mejor Destino Ciudad de Sudamérica y Mejor Destino de Festivales y Eventos, reconocimientos que buscan reforzar su posicionamiento internacional.

Turismo de negocios y eventos: una apuesta estratégica

Uno de los pilares de esta transformación es el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), segmento vinculado a congresos, convenciones y grandes encuentros empresariales.

Para Cristóbal Dib, gerente general de Olá Hotel, la capital cuenta con condiciones favorables para competir en este mercado.

“Chile está preparado para posicionarse como referente de congresos y eventos. Tenemos infraestructura de nivel mundial, capacidad hotelera y un aeropuerto que hoy puede recibir un volumen mucho mayor de turistas internacionales”, afirma.

La conectividad aérea, la estabilidad institucional y la capacidad hotelera son factores que, según actores del sector, permiten proyectar a Santiago como una alternativa atractiva frente a otros centros urbanos de la región.

Más visitantes internacionales para 2026

Las proyecciones turísticas muestran un escenario optimista para los próximos años.

De acuerdo con cifras del sector, Chile espera recibir más de 5,4 millones de turistas internacionales durante 2026. El crecimiento estaría impulsado principalmente por el turismo regional, aunque también se observa una recuperación progresiva de los mercados de larga distancia.

Para la industria hotelera, este escenario representa una oportunidad relevante.

“Dentro de la región, Santiago todavía tiene tarifas hoteleras relativamente bajas comparadas con ciudades similares. Eso lo vuelve muy atractivo para el turismo internacional y para eventos globales”, explica Dib.

La combinación entre costos competitivos, conectividad y oferta de servicios aparece como una de las principales fortalezas de la capital chilena en el escenario latinoamericano.

Providencia se consolida como polo turístico

Dentro de la ciudad, Providencia se ha convertido en uno de los sectores que mejor refleja esta transformación.

La comuna concentra una parte importante de la oferta hotelera, gastronómica y comercial de Santiago, además de contar con una ubicación estratégica y una amplia conectividad mediante transporte público.

“Providencia combina conectividad, seguridad, gastronomía, comercio y vida urbana. Hoy muchos turistas prefieren alojarse acá porque están cerca del centro, pero en un entorno más moderno y seguro”, comenta Dib.

La consolidación de este sector responde también a las nuevas demandas de los viajeros internacionales, que buscan experiencias urbanas integradas y barrios con identidad propia.

Una nueva hotelería para nuevos viajeros

La evolución de Santiago como destino turístico también se refleja en los cambios que experimenta la industria hotelera.

En los últimos años han surgido propuestas que buscan diferenciarse de los modelos tradicionales, incorporando conceptos asociados al diseño, la experiencia del huésped, el bienestar y una mayor conexión con el entorno local.

Según Dib, los viajeros actuales buscan algo más que una habitación cómoda.

“Hoy el pasajero busca lugares con identidad, con sentido de sitio. Muchos hoteles tradicionales tienen habitaciones perfectas, pero uno podría despertar sin saber si está en Santiago, Nueva York o Londres. Nosotros quisimos crear un hotel lifestyle con identidad propia y conectado con el entorno”, señala.

El ejecutivo sostiene que el concepto de lujo también ha evolucionado.

“El lujo contemporáneo ya no está en tener infinitos servicios, sino en hacer excelente aquello que realmente importa. Nuestro foco principal es el buen dormir, la comodidad y la experiencia del huésped”, agrega.

Bajo esa lógica, algunas nuevas propuestas hoteleras están apostando por modelos más flexibles, donde la experiencia se centra en la hospitalidad, la funcionalidad y la integración con la ciudad.

El desafío de competir a escala regional

La transformación turística de Santiago ocurre en un escenario donde las ciudades compiten cada vez más por atraer visitantes, inversiones y grandes eventos internacionales.

En ese contexto, la combinación de infraestructura, conectividad aérea, oferta cultural, gastronomía, espacios para congresos y una hotelería en evolución aparece como parte de una estrategia que busca posicionar a la capital chilena en el circuito de los principales destinos urbanos de América Latina.

Mientras el turismo internacional continúa recuperándose y las proyecciones anticipan un aumento en la llegada de visitantes, Santiago apuesta por consolidar una identidad propia y fortalecer su presencia en un mercado cada vez más competitivo.