Turismo Azul: la apuesta que transforma a Concón y Mantagua en destinos sustentables

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos de la industria turística mundial. En Chile, el litoral de la Región de Valparaíso busca avanzar en esa dirección mediante una estrategia que combina conservación ambiental, innovación y desarrollo económico local. Bajo ese objetivo, Concón y Mantagua están impulsando un modelo basado en el denominado Turismo Azul, una propuesta que busca compatibilizar la actividad turística con la protección de los ecosistemas costeros y la generación de oportunidades para las comunidades.

La iniciativa reúne a actores públicos, académicos y privados con el propósito de consolidar una oferta turística que ponga en valor la biodiversidad del territorio y responda a los desafíos ambientales del futuro.

Una apuesta por el turismo sostenible

El programa “Concón–Mantagua Turistech: transferencia para el turismo sostenible y experiencias auténticas” continúa avanzando como una de las principales iniciativas de desarrollo turístico sustentable en la zona.

La propuesta es ejecutada por el Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y cuenta con financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Valparaíso.

En total, más de 30 establecimientos locales participaron en el proyecto, incluyendo hoteles, restaurantes, escuelas de surf y operadores de turismo ecológico.

Entre sus principales objetivos se encuentran la incorporación de tecnologías limpias, la medición de impactos ambientales, el fortalecimiento de capacidades locales y la puesta en valor de espacios naturales emblemáticos, como el Humedal de Mantagua.

Ciencia aplicada al territorio

Uno de los ejes centrales de la iniciativa ha sido acercar el conocimiento científico a las necesidades concretas del sector turístico local.

El director del NBC y académico de la PUCV, Rolando Chamy, destacó la importancia de esta vinculación entre universidad y territorio.

“La vinculación de la universidad con su entorno es altamente positiva. A través de la sostenibilidad lo que se busca es la competitividad, que finalmente se traduce en desarrollo y progreso. En este proyecto logramos que 25 establecimientos midieran formalmente su huella de carbono e hídrica, implementaran diagnósticos de eficiencia energética y distribuyéramos más de 20 composteras, permitiendo una transición real desde el turismo tradicional hacia un turismo azul sostenible”, detalló Chamy.

El académico agregó que este tipo de experiencias demuestra cómo la investigación puede transformarse en una herramienta concreta para impulsar el desarrollo local y fortalecer la competitividad de los territorios.

Empresas locales incorporan nuevas prácticas

El proyecto también ha tenido efectos directos en los emprendimientos turísticos participantes.

Karina Arias Silva, representante del Hostal Restaurante Club House de Concón, valoró el acompañamiento técnico recibido durante el proceso.

“Para nosotros como empresa todo este programa ha sido sumamente importante. El concientizarnos a todos con esta información es gratificante y nos deja una gran enseñanza para poder replicarla fielmente a cada uno de los turistas que nos visitan”, señaló.

La experiencia permitió que distintos establecimientos comenzaran a integrar prácticas vinculadas a la eficiencia energética, la gestión de residuos y la educación ambiental para sus visitantes.

El rol de las comunidades y la economía circular

Desde el Gobierno Regional de Valparaíso destacan que la sostenibilidad turística requiere una participación activa de las comunidades locales.

Javier Rodríguez, profesional de la División de Fomento e Industria, afirmó que el programa responde a una línea de trabajo que busca fortalecer el turismo como motor económico regional.

“Este proyecto es un desafío en el que el Gobierno Regional viene trabajando desde hace varios años, enfocado firmemente en desarrollar, impulsar y fomentar el turismo bajo un enfoque estrictamente sostenible. Hoy sabemos que el turismo es una actividad estratégica para Valparaíso y la vinculación estrecha con las comunidades locales es absolutamente fundamental para garantizar su sostenibilidad económica y ambiental”, sostuvo.

La iniciativa también ha promovido acciones ligadas a la economía circular, demostrando que la protección ambiental puede convivir con el crecimiento de la actividad turística.

Turismo Azul: una nueva mirada para los territorios costeros

El concepto de Turismo Azul ha ganado protagonismo durante los últimos años como una alternativa para compatibilizar desarrollo económico y conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

En Concón y Mantagua, esta visión se relaciona especialmente con la protección del Humedal de Mantagua, uno de los espacios naturales más relevantes del litoral central.

Para Mónica Gasto, copropietaria de Posada del Parque Lodge y presidenta de la Fundación Humedal de Mantagua, el enfoque resulta especialmente pertinente para Chile.

“Lo encuentro sumamente interesante porque nos permite explicar y vivir el turismo azul como una verdadera forma de vida sustentable en el tiempo. Chile es pura costa, por lo que poner este enfoque en el conocimiento público es una necesidad crítica para proteger nuestros humedales y entornos costeros de manera permanente”, indicó.

Sostenibilidad aplicada en terreno

La experiencia también ha generado cambios concretos en la operación cotidiana de algunos establecimientos turísticos.

Isabel Woolvett, propietaria del Hostal Blanca Estela de Concón, explicó cómo las herramientas entregadas por el programa modificaron su forma de gestionar el negocio.

“En el caso de mi recinto, que es un negocio de alojamiento, hoy me considero casi una experta en el compostaje de residuos orgánicos utilizando lombrices californianas. Además, implementamos un punto limpio e involucramos activamente a nuestros pasajeros en esta experiencia sustentable, captando un público diferenciado que valora enormemente el cuidado del medio ambiente”, relató.

Un modelo para el futuro del litoral

Los impulsores del proyecto sostienen que la experiencia desarrollada en Concón y Mantagua demuestra que la colaboración entre academia, sector público, empresas y organizaciones locales puede transformarse en una herramienta efectiva para avanzar hacia un turismo más sostenible.

La iniciativa busca posicionar al litoral central como un referente en la incorporación de criterios ambientales dentro de la actividad turística, promoviendo un modelo donde la biodiversidad, la identidad local y el desarrollo económico avancen de manera conjunta.

En un contexto marcado por el cambio climático y la creciente demanda por experiencias responsables, Concón y Mantagua apuestan por convertir la sostenibilidad en uno de sus principales atributos para el futuro.