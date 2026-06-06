Punta Cana más allá de los resorts: experiencias para descubrir el Caribe dominicano

Durante décadas, Punta Cana construyó su fama internacional sobre una fórmula aparentemente imbatible: kilómetros de playas de arena blanca, aguas turquesas y grandes resorts, todo incluido frente al mar. Sin embargo, el destino que hoy recibe a millones de visitantes cada año es muy distinto al que comenzó a desarrollarse en la costa este de República Dominicana.

En los últimos años, este destino ha experimentado una profunda transformación urbana, económica y turística que ha ampliado significativamente su oferta más allá de los complejos hoteleros. El crecimiento de sectores como Bávaro y Cap Cana ha impulsado la apertura de restaurantes, centros comerciales, espacios de entretenimiento, desarrollos inmobiliarios, instalaciones deportivas y experiencias culturales que permiten descubrir una faceta mucho más diversa del Caribe dominicano.

Esta evolución ha sido acompañada por nuevas formas de alojamiento: desde hoteles boutique y residencias vacacionales, hasta propiedades disponibles a través de plataformas de arriendo temporal. Respondiendo a un viajero que busca explorar el destino, interactuar con la comunidad local y acceder a experiencias más auténticas.

Justamente llegamos hasta Bávaro invitados por la nueva línea aérea dominicana Arajet para vivir durante algunos días la experiencia de este renovado destino caribeño. Nuestra base fue Zel Punta Cana, un hotel que representa bien la nueva generación de alojamientos que buscan diferenciarse a través del bienestar, el deporte, la gastronomía y el estilo de vida.

Creado por Meliá Hotels International junto al extenista español Rafael Nadal, Zel Punta Cana se inspira en el estilo de vida mediterráneo asociado a Mallorca: vida al aire libre, actividad física, gastronomía y conexión social. A diferencia de los resorts tradicionales, donde gran parte de la experiencia gira en torno a la playa y la piscina, aquí el foco está puesto en el bienestar y las vacaciones activas, con espacios diseñados para fomentar el deporte, la relajación y la vida comunitaria.

Golf y tenis: los deportes que impulsan una nueva forma de turismo

Si bien las playas continúan siendo el principal atractivo de Punta Cana, el destino se ha consolidado como uno de los referentes deportivos del Caribe, especialmente en disciplinas como el golf y, más recientemente, el tenis.

El golf ha sido uno de los pilares de esta evolución. Punta Cana alberga algunos de los campos más reconocidos de América Latina y el Caribe y por eso muchos resorts han incorporado este deporte como parte central de su propuesta, transformándolo en un importante motor de turismo de alto gasto. Campos emblemáticos como Punta Espada, Corales y La Cana Golf Club se han convertido en atractivos por derecho propio, capaces de motivar viajes exclusivamente enfocados en su práctica.

En paralelo, el tenis ha comenzado a ganar protagonismo impulsado por la creciente demanda de vacaciones activas. Un actor clave en este proceso ha sido el Rafa Nadal Tennis Center, un moderno complejo de entrenamiento que ofrece programas basados en la metodología desarrollada por el equipo del ex número uno del mundo.

La estrecha relación entre este centro y Zel Punta Cana ha permitido crear una propuesta que combina alojamiento, bienestar y entrenamiento deportivo. Los huéspedes pueden acceder a clases, clínicas y programas especializados, mientras que quienes no practican tenis encuentran actividades como yoga, fitness, experiencias al aire libre y una oferta gastronómica inspirada en la cocina mediterránea.

El resultado es una propuesta alineada con una de las tendencias más fuertes del turismo actual: viajeros que buscan combinar descanso con bienestar, actividad física y experiencias más personalizadas.

Naturaleza y ecoturismo: el lado más verde de Punta Cana

Más allá de sus reconocidas playas y complejos turísticos, Punta Cana resguarda importantes ecosistemas que permiten descubrir una faceta diferente. Bosques tropicales, lagunas de agua dulce, senderos naturales y áreas protegidas ofrecen experiencias para quienes buscan conectar con la naturaleza y explorar la biodiversidad de la región.

La Reserva Ecológica Ojos Indígenas es un santuario natural de más de 600 hectáreas de bosque subtropical protegido, considerado uno de los proyectos de conservación más importantes de República Dominicana. Ubicada dentro de Puntacana Resort & Club, la reserva fue creada a partir de terrenos donados a la Fundación Puntacana, organización sin fines de lucro que desarrolla iniciativas de conservación ambiental, investigación científica, educación y desarrollo comunitario en la región. La fundación también impulsa programas de protección de especies endémicas, agricultura sostenible, restauración de arrecifes coralinos y educación ambiental.

El nombre “Ojos Indígenas” proviene de los taínos, los habitantes originarios de la isla, quienes llamaban “ojos” a los manantiales donde el agua emergía desde el subsuelo. Dentro de la reserva existen doce lagunas de agua dulce cristalina que se forman gracias al afloramiento del río subterráneo Yauya, lo que explica su extraordinaria transparencia y tonalidades turquesa y esmeralda.

Uno de los mayores atractivos es precisamente la posibilidad de bañarse en algunas de estas pozas naturales de agua dulce. Actualmente, varias de las lagunas están habilitadas para el baño, entre ellas Inriri y Cacibajagua, donde plataformas de madera permiten acceder de forma segura a las aguas cristalinas.

La reserva alberga además más de 500 especies de plantas, muchas de ellas endémicas de República Dominicana, además de aves, reptiles e iguanas que encuentran refugio en este ecosistema de transición entre ambientes húmedos y secos. El acceso es público, aunque controlado, y las entradas se adquieren en el centro de visitantes de la reserva.

Islas paradisíacas y experiencias locales: descubriendo la esencia dominicana

Algunos paseos permiten descubrir otra cara de República Dominicana, como las excursiones a las islas Saona y Catalina. Aunque suelen promocionarse como atractivos de Punta Cana, la mayoría de estos recorridos comienza en el pintoresco pueblo costero de Bayahíbe, a poco más de una hora por carretera, desde donde parten las embarcaciones que cruzan las aguas turquesas del mar Caribe.

El viaje puede realizarse en lancha rápida, catamarán o una combinación de ambos. En el caso de los catamaranes, la travesía suele incluir música, baile y explicaciones sobre los paisajes costeros. Una de las paradas más esperadas son las famosas piscinas naturales, extensas áreas de aguas poco profundas donde los visitantes pueden caminar en medio del mar y observar estrellas de mar en su hábitat natural.

Para muchos viajeros, Isla Saona representa la imagen más cercana al Caribe soñado: kilómetros de arena blanca bordeados por cocoteros, aguas transparentes y una atmósfera mucho más tranquila que la de las zonas hoteleras. La isla forma parte del Parque Nacional Cotubanamá, considerado uno de los tesoros ecológicos más importantes de República Dominicana. Esta extensa área protegida combina ecosistemas terrestres y marinos, incluyendo bosques, manglares, arrecifes de coral y zonas costeras de extraordinaria belleza.

También han ganado popularidad las visitas a comunidades rurales y plantaciones agrícolas. Particularmente atractivas son las experiencias vinculadas al cacao y al café, donde es posible recorrer pequeñas fincas familiares, conocer las técnicas de secado y tostado, y degustar productos elaborados artesanalmente. En el caso del tabaco, muchos tours incluyen demostraciones del proceso de confección de cigarros, una tradición por la que República Dominicana es reconocida internacionalmente.

Otra de las excursiones favoritas para quienes buscan aventura son los recorridos en buggy o vehículos todoterreno. Estas rutas se internan por caminos rurales, plantaciones y pequeños poblados del interior de La Altagracia, permitiendo apreciar paisajes que contrastan con la imagen más conocida de Punta Cana. Durante el trayecto se pueden visitar cuevas, cenotes, playas menos concurridas y extensas áreas de vegetación tropical.

Vida nocturna y gastronomía: una ciudad que cobra vida a toda hora

El crecimiento de Bávaro y Cap Cana ha impulsado una escena gastronómica y de entretenimiento cada vez más diversa, reflejando la evolución de Punta Cana desde un destino centrado exclusivamente en los complejos turísticos hacia una ciudad turística con identidad propia. Hoy, los visitantes pueden encontrar una amplia oferta de restaurantes de cocina dominicana, mediterránea, italiana, japonesa y latinoamericana, además de beach clubs, bares y terrazas que han ampliado significativamente las opciones para quienes buscan salir del entorno de los resorts.

La gastronomía se ha convertido en una de las mejores formas de acercarse a la cultura local. Junto a propuestas internacionales y restaurantes de autor, numerosos establecimientos rescatan sabores tradicionales dominicanos a través de platos como el sancocho, el mofongo, el pescado frito con tostones, el chivo guisado o el clásico mangú, considerado uno de los desayunos más representativos del país. Esta mezcla entre tradición y modernidad ha enriquecido la experiencia culinaria del destino y acompañado el crecimiento de una comunidad residente cada vez más diversa.

A ello se suman las degustaciones de ron, una de las experiencias más populares entre los visitantes. Considerado uno de los grandes símbolos nacionales, el ron dominicano cuenta con una larga tradición y reconocimiento internacional. Diversos espacios especializados ofrecen catas guiadas que permiten conocer los procesos de destilación y añejamiento, muchas veces complementadas con degustaciones de café, chocolate y cigarros elaborados en el país.

Cuando cae la noche, uno de los nombres que concentra mayor atención es Coco Bongo Punta Cana. Más que una discoteca convencional, se trata de un espectáculo multimedia que combina música en vivo, acrobacias aéreas, coreografías, efectos especiales, proyecciones audiovisuales y tributos a artistas y películas reconocidas internacionalmente. Inspirado en los grandes shows de entretenimiento de Las Vegas, el recinto transforma una salida nocturna en una experiencia inmersiva donde el público forma parte de la acción.

Durante una misma noche es posible presenciar homenajes musicales, números inspirados en producciones cinematográficas y espectaculares acrobacias suspendidas sobre el público, en una puesta en escena que se desarrolla tanto en el escenario como entre los asistentes.

Para muchos viajeros, estas experiencias se convierten en el complemento perfecto para comprender la verdadera esencia del Caribe dominicano. El resultado es un destino que ha sabido evolucionar sin perder aquello que lo hizo famoso. Las playas continúan siendo el gran imán, pero hoy conviven con naturaleza protegida, deporte, gastronomía, cultura y experiencias locales que permiten descubrir una versión mucho más completa de Punta Cana y de República Dominicana.