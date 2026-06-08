Los 10 museos del mundo que hay que visitar al menos una vez en la vida, según Time Out

El patrimonio cultural de la humanidad encuentra en los museos algunos de sus espacios más valiosos. Estos recintos no solo resguardan obras y objetos históricos, sino que también permiten comprender antiguas civilizaciones, descubrir hitos científicos y acercarse a las expresiones artísticas que marcaron distintas épocas.

Desde palacios convertidos en galerías hasta complejos futuristas dedicados a la innovación, la revista Time Out elaboró una selección con los museos que toda persona debería visitar al menos una vez en la vida. La lista reúne instituciones emblemáticas de Europa, Asia, Medio Oriente y América, reconocidas tanto por la magnitud de sus colecciones como por la experiencia inmersiva que ofrecen a sus visitantes.

Un viaje por las grandes colecciones del planeta

1. Museo del Louvre, Francia: Ubicado en París, el Louvre es mucho más que una postal de la capital francesa: alberga más de 35.000 obras en un antiguo palacio real. Este museo destaca por reunir piezas icónicas como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.

La distribución de sus salas permite descubrir desde esculturas detalladas en el Ala Richelieu hasta tesoros del Antiguo Egipto en la sección de Antigüedades. Además, la pirámide de cristal en la entrada se convirtió en uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad.

2. Grand Egyptian Museum, Egipto: El Grand Egyptian Museum, ubicado cerca de las pirámides de Giza, impresiona por su escala y modernidad. Considerado el mayor museo arqueológico del mundo, reúne más de 100.000 artefactos vinculados a la civilización faraónica.

Su apertura total se concretó a fines de 2025 e incorporó la exhibición completa de la Colección de Tutankamón, con más de 5.000 piezas reunidas por primera vez en un mismo espacio. Entre sus principales atractivos destacan las barcas de Jufu, la Gran Escalinata decorada con figuras de dioses egipcios y la monumental estatua de Ramsés II.

3. Metropolitan Museum of Art, Estados Unidos: En Nueva York, el Metropolitan Museum of Art —popularmente conocido como The MET— alberga una de las colecciones artísticas más extensas del mundo en un recinto de casi 200.000 metros cuadrados.

Sus galerías reúnen desde obras de los grandes maestros europeos hasta creaciones contemporáneas. Entre las piezas más reconocidas figuran los Nenúfares de Monet, el Autorretrato con sombrero de paja de Van Gogh y el histórico Templo de Dendur. Durante el verano, además, la terraza Cantor ofrece una vista privilegiada hacia Central Park.

5. Rijksmuseum, Países Bajos: En Ámsterdam, el Rijksmuseum combina arquitectura monumental con algunas de las obras más relevantes del Siglo de Oro neerlandés. Su célebre Galería de Honor exhibe La ronda de noche de Rembrandt como una de sus piezas centrales.

El recorrido también incluye trabajos de Vermeer, vitrales históricos y espacios como la Biblioteca Cuypers, de estilo neogótico, que conserva algunos de los libros de arte más antiguos del país.

Ciencia, exploración y experiencias inmersivas

6. Natural History Museum, Reino Unido: El Natural History Museum de Londres destaca tanto por su arquitectura románica como por la amplitud de sus colecciones científicas. El imponente Hintze Hall recibe a los visitantes con el esqueleto de Hope, una ballena azul suspendida en el vestíbulo principal.

Sus galerías exploran áreas como paleontología, zoología y botánica, e incluyen una roca lunar, simuladores de terremotos y una primera edición de El origen de las especies de Charles Darwin. El sector dedicado a los dinosaurios es uno de los más visitados por las familias.

7. Mausoleum Site Museum of Emperor Qin Shi Huang, China: En Xi’an se encuentra el complejo arqueológico que alberga a los famosos Guerreros de Terracota. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el recinto exhibe miles de esculturas de soldados, caballos y oficiales distribuidos en enormes fosas ceremoniales.

La precisión de los detalles y las exhibiciones interactivas permiten conocer la historia del emperador Qin Shi Huang y el descubrimiento de este hallazgo arqueológico considerado uno de los más importantes del siglo XX.

8. Kennedy Space Center Visitor Complex, Estados Unidos: El Kennedy Space Center Visitor Complex, en Florida, ofrece una experiencia centrada en la historia y el futuro de la exploración espacial. Allí es posible recorrer el cohete Saturno V, observar el transbordador Atlantis y conocer de cerca testimonios de astronautas.

Las experiencias interactivas incluyen simulaciones de lanzamiento y contenidos dedicados a futuras misiones a Marte, convirtiéndose en uno de los espacios científicos más atractivos para niños y adultos.

9. Museos Vaticanos, Vaticano: Los Museos Vaticanos reúnen algunas de las colecciones artísticas más importantes del mundo, con salas que albergan esculturas clásicas, tapices renacentistas y obras maestras del arte religioso.

Entre los espacios más visitados figuran la Sala de Rafael, la Galería de los Mapas y la Capilla Sixtina, donde destacan los frescos “La creación de Adán” y “El juicio final” de Miguel Ángel. La prohibición de fotografías en este recinto contribuye a preservar su carácter solemne.

10. Museum of the Future, Emiratos Árabes Unidos: En Dubái, el Museum of the Future propone una mirada completamente distinta a la de los museos tradicionales. Su arquitectura futurista y sus experiencias inmersivas exploran áreas como inteligencia artificial, salud, movilidad y exploración espacial.

Los visitantes pueden recorrer simulaciones de gravedad cero, interactuar con robots y hologramas, experimentar entornos virtuales inspirados en la Amazonía y conocer tecnologías como la impresión de alimentos en 3D, en una experiencia pensada para imaginar cómo será el mundo en las próximas décadas.