Chilenos viajan a ver fútbol a Norteamérica sin su selección y el 49% va principalmente para conocer

Aunque Chile no estará presente en la cancha, el Mundial de 2026 sigue despertando interés entre los viajeros nacionales. Más que una peregrinación futbolera, para muchos chilenos la cita deportiva más importante del planeta se perfila como una oportunidad para descubrir algunos de los destinos más atractivos de Norteamérica.

Así lo revela el estudio regional “Pasión Blindada: La hoja de ruta del viajero deportivo“, elaborado por Chubb, Chubb, la aseguradora oficial de LaLiga en América Latina, que muestra que el viajero chileno tiene un comportamiento distinto al del resto de América Latina: viaja menos impulsado por el fanatismo y más motivado por la experiencia turística que rodea al evento.

A diferencia de otros países de la región, donde el fútbol suele ser el principal motor del viaje, en Chile solo un 21% se declara muy fanático de este deporte, mientras que un 43% afirma que le gusta. Esta relación más moderada con el fútbol se traduce en una manera diferente de vivir el Mundial.

De hecho, el 49% de los chilenos asegura que viajaría principalmente para conocer las ciudades sede, más del doble del promedio regional. El dato refleja una tendencia creciente: aprovechar grandes eventos deportivos como una excusa para explorar nuevos destinos, recorrer barrios emblemáticos, descubrir la gastronomía local y sumergirse en la cultura de cada ciudad.

Entre los destinos más atractivos para los viajeros nacionales destaca Nueva York, que lidera las preferencias con un 27%. La siguen San Francisco, con un 13%, y Vancouver, con un 9%. El interés por San Francisco resulta particularmente llamativo, ya que duplica el promedio regional y confirma la afinidad de los chilenos por la costa oeste de Estados Unidos, una zona que combina innovación, naturaleza, gastronomía y atractivos urbanos de primer nivel.

“Chile no estará en cancha, pero el chileno igual viaja. Y eso nos dice algo importante: el turismo deportivo no depende del resultado clasificatorio. El 49% va principalmente a conocer las ciudades sede, y ese viajero —más turista que hincha— necesita una protección tan completa como cualquier otro”, aseguró Edwin Astudillo, country president de Chubb Chile

La tendencia confirma que el llamado turismo deportivo ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de asistir a un partido, sino de construir una experiencia de viaje más amplia, donde el evento es parte de una aventura que incluye visitas a museos, parques urbanos, restaurantes, espectáculos y recorridos por algunas de las ciudades más icónicas del continente.

Otro aspecto que distingue a los viajeros chilenos es su nivel de planificación. El estudio revela que el 76% considera indispensable viajar con seguro, independientemente del motivo del viaje, la cifra más alta entre los países analizados. Más que una preocupación asociada al fútbol, se trata de una visión práctica del viaje, especialmente cuando se trata de destinos de larga distancia y de alto presupuesto.

“Este resultado no es casualidad: es el perfil de un consumidor que ha aprendido que los imprevistos no distinguen entre hinchas y turistas. Un viaje a Nueva York o San Francisco tiene los mismos riesgos que cualquier otro viaje de alta inversión, y el chileno lo sabe”, agregó el ejecutivo.

La protección ante cambios de itinerario también aparece entre las principales preocupaciones. Un 70% considera importante contar con cobertura para gastos de estadía en caso de suspensión de partidos, mientras que un 58% valora la devolución de entradas por enfermedad, el porcentaje más alto de la región. Asimismo, uno de cada dos viajeros afirma que la claridad de las coberturas es el factor más importante al momento de contratar un seguro.

“Chile es el mercado más exigente de la región en claridad de coberturas: el 51% la señala como el factor decisivo al elegir un seguro de viaje. No buscan letra pequeña, no buscan exclusiones escondidas, buscan saber exactamente qué están comprando. Esa exigencia nos obliga a ser mejores”, finalizó Astudillo.

En un escenario donde el Mundial 2026 se desarrollará en múltiples ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, el estudio sugiere que los chilenos están mirando el torneo desde una perspectiva distinta: no solo como espectadores de un evento deportivo, sino como viajeros que buscan aprovechar la ocasión para descubrir nuevos destinos y sumar experiencias memorables más allá de los noventa minutos de juego.