Qué supone para Cuba la retirada de las principales multinacionales hoteleras que operaban en el paí

La salida de estas empresas se produjo tras una nueva vuelta de tuerca del gobierno de Donald Trump sobre la economía cubana.

El presidente estadounidense firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva que contempla sanciones contra personas y compañías que mantengan vínculos económicos con Gaesa.

La medida impuso un ultimátum para que las empresas extranjeras pusieran fin a sus operaciones con el holding cubano antes del 5 de junio.

Lejos de señalar exclusivamente a EE.UU., las hoteleras han atribuido la retirada a una combinación de factores, desde sus preocupaciones legales hasta el deterioro de las condiciones operativas y la crisis energética que vive la isla.

Su marcha, en todo caso, complica aún más el futuro de un sector considerado clave para la captación de divisas y, en extensión, la supervivencia de la economía cubana.

Cómo funciona el modelo turístico cubano

A diferencia de lo que ocurre en muchos otros destinos turísticos, en Cuba los hoteles suelen ser propiedad de empresas estatales como Gaviota.

“Los hoteles siguen siendo de Gaesa, pero se cede la administración mediante un contrato a una empresa extranjera”, explica a BBC Mundo el economista Pavel Vidal.

Las cadenas extranjeras aportan la marca, los sistemas de reservas, la promoción internacional, los acuerdos con turoperadores y buena parte de los estándares de gestión y calidad que hasta hace poco atraían a Cuba a millones de huéspedes de Europa, Canadá y otros mercados.

“A partir de eso se define qué participación va a tener en los beneficios que obtenga el hotel”, señala, por su parte, el economista Ricardo Torres.

Este es el modelo principal, aunque también existen empresas mixtas entre el Estado cubano y compañías foráneas para desarrollar, gestionar y explotar instalaciones turísticas.

También se planteó recientemente un modelo de leasing en el que la empresa extranjera alquila la instalación y dispone de mayor autonomía operativa.

La retirada de las cadenas extranjeras no significa que los hoteles vayan a cerrar automáticamente, ya que pueden seguir siendo operados por empresas estatales cubanas.

En todo caso, la cuestión no es solo quién administrará estos establecimientos, sino quién será capaz de llenarlos.