Melipilla busca consolidarse como el gran destino de turismo rural de la Región Metropolitana

A poco más de una hora de Santiago, muchas tradiciones rurales siguen vivas. Los viñedos conviven con antiguos oficios y las experiencias turísticas nacen del encuentro con las comunidades locales. Esa es la esencia de la Provincia de Melipilla, un destino que hoy busca dar un nuevo salto en su desarrollo turístico a través de una estrategia conjunta entre actores públicos y privados.

El reciente lanzamiento del Programa Territorial Integrado (PTI) Turismo Rural de la Provincia de Melipilla, impulsado por Corfo Metropolitano y ejecutado por Codesser, marca el inicio de un trabajo de largo plazo destinado a fortalecer la oferta turística de las comunas de Alhué, Curacaví, María Pinto, Melipilla y San Pedro, poniendo en valor aquello que hace único a este territorio: su identidad rural.

La ceremonia se realizó en Viña Chocalán, uno de los principales exponentes del enoturismo local, y reunió a autoridades, emprendedores, empresas y representantes de diversos servicios públicos bajo una consigna común: construir un destino turístico integrado y sostenible.

La iniciativa beneficiará directamente a más de 130 empresas y busca consolidar una oferta capaz de atraer visitantes durante todo el año, articulando experiencias ligadas al turismo rural, la gastronomía, el patrimonio, el enoturismo y la naturaleza.

Un territorio con identidad propia

Aunque para muchos Melipilla ha sido históricamente una ciudad de paso hacia la costa central, la provincia alberga algunos de los rincones más auténticos de la Región Metropolitana.

Entre ellos destaca Pomaire, reconocido como uno de los pueblos artesanales más emblemáticos de Chile. Sus calles repletas de talleres de greda, hornos tradicionales y restaurantes especializados en cocina típica chilena constituyen una experiencia que atrae miles de visitantes cada año.

A pocos kilómetros, viñedos como Chocalán, Viñateros de Raíz, Tres Palacios, Pérez Cotapos, o Las Araucarias Vineyard se han convertido en una referencia para el turismo del vino y aprovechan la influencia costera para producir vinos de alta calidad, mientras que las bodegas han desarrollado experiencias que incluyen degustaciones, recorridos guiados, gastronomía local y actividades al aire libre.

La provincia también ofrece una profunda conexión con el mundo campesino. En María Pinto y San Pedro es posible descubrir emprendimientos agrícolas, huertos, producción de alimentos artesanales y experiencias que permiten conocer de cerca la vida rural de la zona central de Chile.

Naturaleza y patrimonio en la cordillera de la Costa

La comuna de Alhué aporta otro de los grandes tesoros del territorio: paisajes naturales de la cordillera de la Costa donde sobreviven bosques nativos, senderos y ecosistemas de alto valor ambiental.

La cercanía con la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha permite complementar la experiencia rural con actividades de observación de flora y fauna, trekking y turismo de naturaleza, en un entorno que conserva importantes muestras del bosque esclerófilo de la zona central.

Curacaví, por su parte, suma atractivos vinculados a la producción agrícola, la gastronomía tradicional y la privilegiada ubicación entre Santiago y Valparaíso, transformándose en una puerta de entrada natural al territorio.

Turismo como motor de desarrollo local

El PTI busca precisamente conectar estos diversos atractivos bajo una visión común de destino. La apuesta apunta a superar la fragmentación actual de la oferta turística y avanzar hacia una experiencia integrada, donde visitantes nacionales e internacionales puedan recorrer la provincia descubriendo sus distintas identidades y paisajes.

“Como municipios rurales, compartimos el desafío de poner en valor los atractivos y experiencias que ofrece nuestro territorio, pero también de avanzar en mejores condiciones de conectividad e infraestructura para recibir a quienes nos visitan”, señaló durante el lanzamiento la alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate.

La estrategia contempla tres años de trabajo enfocados en fortalecer la gobernanza territorial, reducir brechas de competitividad y generar una mayor articulación entre los distintos actores de la cadena turística.

Más allá de los indicadores económicos, la iniciativa pone el foco en la valorización de las comunidades locales, sus tradiciones y sus formas de vida. Una visión que entiende el turismo rural no sólo como una actividad productiva, sino también como una herramienta para preservar el patrimonio cultural y natural del territorio.

Con una ubicación privilegiada en el corazón de la Región Metropolitana, una creciente oferta enoturística, pueblos con identidad propia y una fuerte tradición campesina, la Provincia de Melipilla busca consolidarse como uno de los destinos emergentes más interesantes de Chile para quienes buscan experiencias auténticas, cercanas y conectadas con el mundo rural.