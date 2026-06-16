Proyectan que turismo interno repuntará en invierno con casi 3 millones de viajes

Las vacaciones de invierno volverán a movilizar a millones de personas a lo largo del país. De acuerdo con las proyecciones entregadas por la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), durante el período se realizarán más de 2,88 millones de viajes internos con pernoctación, una cifra que anticipa un importante movimiento turístico para diversas regiones y comunas del territorio nacional.

Turismo interno impulsará la actividad económica regional

Las estimaciones, elaboradas a partir de información de Big Data de Turismo Interno, consideran tanto desplazamientos terrestres como aéreos y toman en cuenta las distintas fechas de vacaciones definidas para cada región del país.

El volumen de viajes proyectado representa una oportunidad relevante para múltiples sectores vinculados a la actividad turística, incluyendo alojamientos, restaurantes, transporte, comercio local, guías turísticos y diversos servicios asociados.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó la importancia que tiene este movimiento para las economías locales.

“Queremos que cada vez más personas puedan recorrer Chile y descubrir la enorme diversidad de experiencias que ofrece nuestro país. Las vacaciones de invierno son una oportunidad para disfrutar destinos de naturaleza, nieve, termas, gastronomía, cultura y patrimonio, pero también para impulsar las economías locales. Cada viaje genera movimiento en los territorios, empleo y nuevas oportunidades para emprendedores y trabajadores del turismo”, señaló.

Región Metropolitana liderará la emisión de viajes

Según las proyecciones oficiales, la Región Metropolitana será la principal emisora de turistas durante estas vacaciones de invierno, con 1.146.356 viajes proyectados, equivalentes al 39,8% del total nacional.

Más atrás aparecen la Región del Biobío, con 283.864 viajes emitidos (9,9%), y la Región de Valparaíso, con 261.071 desplazamientos (9,1%).

A nivel comunal, Temuco lideraría la generación de viajes con 90.547 desplazamientos proyectados. Le siguen Puente Alto, con 84.298; Maipú, con 75.844; Las Condes, con 73.367; y la comuna de Santiago, con 69.052 viajes.

Valparaíso será el principal destino turístico

En cuanto a la recepción de visitantes, la Región de Valparaíso aparece como el principal destino para estas vacaciones de invierno.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, detalló que “Valparaíso liderará la recepción de visitantes con más de 612.287 viajes, equivalente al 21,3% del total nacional. En segundo lugar, se ubica la Región Metropolitana, con 444.403 viajes, seguida de la Región de O’Higgins, con 257.718 viajes totales con pernoctación. También destacan La Araucanía, con 250.572 viajes, y Biobío, con 231.839”.

A nivel comunal, Viña del Mar encabezaría la recepción de turistas con 82.168 viajes proyectados. Más atrás figuran La Serena (57.084), Algarrobo (53.246), El Tabo (51.756) y Santiago (51.546).

Fechas distintas según la región

El calendario de vacaciones de invierno variará dependiendo de la zona del país, razón por la cual las proyecciones incorporan las particularidades de cada territorio.

Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá tendrán su receso entre el 13 y el 24 de julio. En tanto, Antofagasta y Los Lagos lo harán entre el 6 y el 17 de julio.

Desde Atacama hasta Los Ríos, las vacaciones se extenderán entre el 22 de junio y el 3 de julio. En Aysén, el período irá entre el 6 y el 24 de julio, mientras que en Magallanes se desarrollará entre el 29 de junio y el 17 de julio.

Llamado a planificar los viajes

Ante el alto flujo esperado de turistas, las autoridades hicieron un llamado a organizar los viajes con anticipación, informarse sobre las condiciones de los destinos y optar por servicios turísticos registrados.

Desde la Subsecretaría de Turismo y Sernatur recalcaron que la planificación y la contratación de servicios formales son elementos clave para disfrutar de unas vacaciones seguras y contribuir al desarrollo sostenible de la actividad turística en el país.

La información sobre destinos, servicios turísticos registrados y recomendaciones para viajar durante el invierno se encuentra disponible en la plataforma Chile es Tuyo, impulsada por las autoridades del sector.