Punta Arenas apuesta por un invierno de experiencias y lanza su temporada 2026

Lejos de entrar en pausa cuando bajan las temperaturas, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena vive una de las transformaciones más interesantes de su industria turística. Tradicionalmente asociada a la temporada estival y a los grandes circuitos de naturaleza, la Patagonia austral chilena está consolidando una propuesta que busca convertir al invierno en un atractivo por mérito propio.

Esa apuesta quedó reflejada esta semana durante el lanzamiento oficial de la Temporada Invernal 2026, realizado en el Cowork de Zonaustral, en Punta Arenas, una actividad que reunió a representantes del sector público, privado y turístico para presentar la agenda de actividades y experiencias que marcarán los próximos meses en la región.

La iniciativa, desarrollada conjuntamente por Zona Franca de Punta Arenas, Austro Chile y la Municipalidad de Punta Arenas, forma parte de una estrategia que busca posicionar a Magallanes como un destino activo durante todo el año, aprovechando las características únicas que ofrece el invierno en el extremo austral del continente.

Una Patagonia diferente

Si durante el verano los viajeros llegan atraídos por los paisajes de la Patagonia, la navegación por los canales australes o la observación de fauna, el invierno revela una faceta distinta del territorio. La nieve cubre bosques y montañas, los días adquieren una luz especial y las ciudades se convierten en escenarios de celebraciones que forman parte de la identidad magallánica.

En Punta Arenas, el invierno no es sinónimo de quietud. Por el contrario, la ciudad despliega una intensa programación cultural, deportiva y turística que atrae tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales.

“Magallanes tiene un invierno único, lleno de experiencias auténticas que combinan naturaleza, gastronomía, cultura y aventura”, destacó Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, durante el lanzamiento de la temporada.

Invernadas, carnaval y tradición

Uno de los principales motores de la temporada son las tradicionales Invernadas, una celebración que transforma a Punta Arenas en un gran escenario urbano.

Este año, además, el Carnaval de Invierno cumple tres décadas de historia, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la Patagonia chilena. A ello se suma el tradicional Chapuzón de Invierno, que para esta edición ya supera los siete mil inscritos, convirtiéndose en una de las actividades más convocantes de la temporada.

La agenda también contempla el esperado concierto de Los Bunkers y el Festival de Luz, que llevará una veintena de intervenciones artísticas y lumínicas a la calle Bories, una de las principales arterias de la ciudad.

Según explicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, el interés por estas actividades ha generado un importante movimiento turístico. “Muchas personas están viajando especialmente para vivir las Invernadas y el concierto de Los Bunkers”, señaló.

La luz como protagonista del invierno austral

Entre las novedades que marcarán la Temporada Invernal 2026 destaca la segunda edición del Patagonia Light Festival, evento que entre el 25 de junio y el 2 de julio transformará el centro de Punta Arenas en un gran recorrido de arte lumínico y experiencias visuales.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y desarrollada por Grupo Unnico y Manuel Guzmán, busca aportar una nueva dimensión a la oferta turística invernal de la ciudad, utilizando la luz como elemento central para intervenir espacios patrimoniales, revitalizar el comercio local y generar un atractivo capaz de convocar tanto a residentes como a visitantes.

La propuesta llega este año con una escala mucho mayor. Serán 20 intervenciones lumínicas distribuidas a lo largo de calle Carlos Bories, duplicando los puntos presentados en su primera versión. El recorrido incluirá mappings sobre la fachada de la Municipalidad de Punta Arenas y el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), además de instalaciones en la Catedral, el Monumento a Hernando de Magallanes, la Iglesia Don Bosco, el Club Militar y otros espacios emblemáticos de la ciudad.

El festival se desarrollará estratégicamente entre dos de los principales hitos de las Invernadas: el tradicional Chapuzón del Estrecho y el Carnaval de Invierno, contribuyendo a generar una programación continua que mantendrá activo el centro de la ciudad durante una de las semanas más importantes de la temporada.

Más allá del espectáculo visual, la iniciativa responde a un objetivo mayor: transformar los días más oscuros del año en una experiencia urbana atractiva y fortalecer la actividad económica local. Hoteles, cafeterías, restaurantes y comercios se verán beneficiados por un evento que busca consolidarse como una nueva tradición del invierno magallánico.

De esta forma, el Patagonia Light Festival se suma a una programación que incluye el Carnaval de Invierno, el Chapuzón del Estrecho, conciertos, actividades familiares y experiencias gastronómicas, confirmando que el invierno en Magallanes se ha convertido en una temporada turística con identidad propia.

Naturaleza, gastronomía y experiencias locales

La estrategia invernal de Magallanes también pone el foco en experiencias que permiten conocer el territorio desde una perspectiva más íntima.

La observación de paisajes nevados, la posibilidad de recorrer sectores de la Patagonia con menor afluencia de visitantes y una oferta gastronómica basada en productos identitarios como la centolla, el cordero magallánico y los mariscos australes forman parte de los atractivos de la temporada.

A ello se suman actividades familiares, circuitos urbanos, comercio y entretención. En ese contexto, Zonaustral se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para quienes visitan Punta Arenas durante las vacaciones de invierno, con propuestas que incluyen cine, pista de hielo, bowling, gastronomía y espacios recreativos.

Un destino para las cuatro estaciones

El lanzamiento de la Temporada Invernal 2026 confirma una tendencia que viene fortaleciéndose en los últimos años: Magallanes ya no quiere ser vista únicamente como un destino de verano.

La región busca posicionarse como un territorio de experiencias permanentes, donde la naturaleza extrema, la identidad patagónica y la vida urbana conviven durante los doce meses del año.

Si hace algunos años el invierno era considerado una temporada de transición para el turismo regional, hoy Magallanes apuesta por convertirlo en una de sus principales cartas de presentación. Con festivales de luz, carnavales, gastronomía, naturaleza y una creciente agenda cultural, la Patagonia austral está demostrando que los meses más fríos del año también pueden ser el mejor momento para descubrir el fin del mundo.