Escapadas de invierno 2026: los destinos más buscados por los chilenos y qué hacer en ellos

Con la llegada de la temporada invernal y el inicio de la planificación de las vacaciones de invierno 2026, los chilenos ya comenzaron a definir sus destinos favoritos para escapadas dentro del país.

Según datos relevados por Civitatis, los destinos vinculados a la nieve, la naturaleza y las experiencias al aire libre se posicionan entre los más demandados para esta temporada.

Entre los lugares con mayor crecimiento en búsquedas y reservas aparecen Santiago, San Pedro de Atacama, Puerto Varas y Pucón, destinos que ofrecen propuestas ideales para quienes buscan combinar descanso, aventura y experiencias organizadas durante el invierno.

¿Qué hacer en Santiago este invierno?

Santiago continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los viajeros chilenos durante el invierno, especialmente por su combinación de actividades urbanas y cercanía con centros de esquí.

Entre las excursiones más demandadas de Civitatis se destacan las visitas a Valle Nevado y Farellones, ideales para quienes buscan disfrutar de la nieve, practicar deportes invernales o simplemente vivir una experiencia de montaña a pocos kilómetros de la ciudad.

Además, los city tours por Santiago, las visitas al Cerro San Cristóbal y las excursiones a viñedos del Valle del Maipo mantienen una alta demanda entre quienes desean combinar cultura, gastronomía y paisajes.

Durante las vacaciones de invierno también crece el interés por las experiencias gastronómicas y los recorridos nocturnos, consolidando a Santiago como una opción completa tanto para escapadas familiares como para viajes en pareja o con amigos.

¿Qué hacer en San Pedro de Atacama?

San Pedro de Atacama se posiciona nuevamente entre los destinos favoritos para quienes buscan desconectarse y vivir experiencias diferentes durante el invierno.

Las bajas temperaturas de la temporada permiten disfrutar de algunos de los paisajes más impactantes del norte chileno con menor afluencia turística y cielos especialmente despejados, ideales para actividades astronómicas.

Entre las excursiones más reservadas a través de Civitatis aparecen las visitas al Valle de la Luna, los Géiseres del Tatio, las Lagunas Altiplánicas y los tours astronómicos, una de las experiencias más buscadas por turistas nacionales e internacionales.

Además, las actividades de aventura y los recorridos fotográficos por el desierto continúan ganando popularidad entre viajeros jóvenes y grupos de amigos.

¿Qué hacer en Puerto Varas?

Puerto Varas se mantiene entre los destinos más elegidos del sur chileno gracias a sus paisajes naturales, su gastronomía y la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre incluso en invierno.

Las excursiones al volcán Osorno, los recorridos por el lago Llanquihue y las visitas a los Saltos del Petrohué figuran entre las propuestas más demandadas de Civitatis para esta temporada.

También crece el interés por experiencias gastronómicas vinculadas a la cocina local y la tradición alemana de la región, además de actividades de turismo contemplativo y fotografía de naturaleza.

Puerto Varas atrae especialmente a familias y parejas que buscan una escapada tranquila, con paisajes únicos y propuestas para disfrutar a un ritmo más relajado.

¿Qué hacer en Pucón esta temporada invernal?

Pucón vuelve a destacarse como uno de los destinos preferidos para las vacaciones de invierno, especialmente entre quienes buscan aventura y actividades en contacto con la naturaleza.

Las excursiones al volcán Villarrica y las visitas a centros termales cercanos se encuentran entre las experiencias más reservadas en Civitatis durante esta temporada.

Además, las actividades de trekking, canopy y paseos por parques naturales continúan posicionando a Pucón como uno de los principales polos de turismo aventura de Chile.

En invierno, el destino también atrae a viajeros interesados en combinar actividades al aire libre con descanso y bienestar, gracias a la amplia oferta de termas y alojamientos rodeados de naturaleza.

El auge de las experiencias organizadas

Uno de los fenómenos más fuertes para 2026 es el crecimiento sostenido de las reservas anticipadas de excursiones y actividades.

“La temporada de invierno se ha consolidado como uno de los períodos más importantes para el turismo interno en Chile. Los viajeros buscan cada vez más escapadas que incluyan actividades y experiencias memorables, especialmente vinculadas a la nieve, la naturaleza y la gastronomía local”, señaló Nicolás Posse, Civitatis Regional Business Development – South America.

Además, los viajeros organizan sus vacaciones con antelación y priorizan experiencias ya planificadas para optimizar tiempo y presupuesto. Entre las tendencias más destacadas aparecen las actividades para familias, las excursiones de día completo y las propuestas gastronómicas y culturales.

“Los viajeros buscan aprovechar cada vez más el tiempo durante sus escapadas. Las experiencias organizadas permiten descubrir mejor cada destino, acceder a actividades seguras y sumar valor al viaje”, concluyeron desde Civitatis.