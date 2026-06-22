Coolcations: por qué la gente se aleja del sol este verano europeo

La planificación de las vacaciones de verano en Europa está empezando a implicar centrarse más en evitar las altas temperaturas.

Destinos, incluidas las islas griegas y el sur de Italia, han dependido tradicionalmente de veranos cálidos y estables para atraer a los turistas. Pero se han enfrentado a temperaturas extremas que han causado evacuaciones masivas, incendios forestales y que han puesto en peligro vidas en los últimos veranos.

Incluso sin esas condiciones, las altas temperaturas están cambiando la experiencia de vacaciones de verano. Los turistas a menudo están más expuestos al riesgo de calor que los residentes. Pasan períodos más largos al aire libre, participan en deportes al aire libre y navegan por entornos desconocidos sin saber dónde encontrar sombra o atención médica local. Sin embargo, a pesar de esta mayor exposición, la vulnerabilidad de los turistas al calor extremo sigue siendo relativamente poco examinada.

Los veranos recientes han hecho visibles estos riesgos. Durante 2024, partes del sur de Europa, incluidos Grecia, Italia, España y Chipre, experimentaron temperaturas superiores a 40 °C. Durante la ola de calor récord de Grecia, varios visitantes extranjeros murieron o desaparecieron, incluido el locutor británico Michael Mosley. Mosley desapareció en la isla griega de Symi y un forense descubrió que la causa de la muerte podría haber sido un golpe de calor. En respuesta a estas altas temperaturas, países como el Reino Unido, Alemania y Suecia emitieron avisos de viaje advirtiendo de calor extremo en destinos populares.

El calor no es solo un problema de seguridad; también está remodelando la calidad de las vacaciones en sí. Las temperaturas extremas pueden acortar las estancias, reducir la participación en actividades al aire libre y disminuir la satisfacción general. Sitios turísticos clave, como la Acrópolis en Grecia, pueden cerrar en calor extremo, lo que hace que los viajes sean menos satisfactorios. Como resultado, el aumento de las temperaturas ya está influyendo en lo que los turistas pueden hacer, cuándo viajan y cómo funcionan los destinos.

Patrones de viaje cambiantes

A medida que el calor se intensifica, los patrones de viaje comienzan a cambiar. Un número creciente de turistas se está alejando de los destinos mediterráneos tradicionalmente cálidos hacia regiones más frías, una tendencia que a menudo se describe como “enfriamiento”. La evidencia emergente apunta a la disminución de la demanda turística en partes del sur de Europa durante los meses de verano más altos, junto con un mayor interés en destinos con climas más suaves.

Las temperaturas elevadas también están influyendo cuando la gente hace un viaje. Un informe reciente de la Comisión Europea de Viajes encontró que el 28 % de los viajeros planean cambiar la época del año en que viajan. Evitar el calor extremo fue citado como una razón clave.

El calor extremo también interactúa con otras presiones relacionadas con el clima. Los incendios forestales, la sequía y la escasez de agua pueden interrumpir las actividades turísticas y las economías locales. Como describió un participante en la investigación en curso en la Universidad de East London: “Nuestro depósito estaba muy bajo durante el verano… la navegación, la vela y los deportes acuáticos no podían funcionar. El centro ya ha cerrado. Ves esos efectos dominó”.

El clima no es el único factor que da forma a las decisiones de viaje este año. Las tensiones geopolíticas, incluido el conflicto en curso que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, están contribuyendo al aumento de los costos de combustible y viaje. Esto está añadiendo otra capa de presión, alentando a algunos viajeros a reconsiderar los viajes de larga distancia o de alto costo

Estas presiones pueden reforzar las tendencias impulsadas por el clima. Si los destinos del sur se vuelven más calientes y caros, es más probable que los viajeros elijan alternativas más cercanas y más frías.

El calor extremo ya no es un problema marginal para el turismo; se está convirtiendo en uno estructural. A medida que las olas de calor se intensifican y los patrones estacionales cambian, las temporadas máximas de vacaciones tradicionales ya no se alinean con condiciones seguras o cómodas.

La adaptación requerirá más que un cambio incremental. Significa repensar la infraestructura, el tiempo y la gestión de visitantes, desde proporcionar sombra y espacios frescos, hasta el rediseño de los calendarios turísticos. En algunos destinos, esto ya está sucediendo, con las atracciones cambiando las horas de apertura a períodos más fríos del día, una tendencia que se describe cada vez más como “nocturismo”.

Pero la adaptación no es solo física; también es conductual. Una parte clave de esta transición radica en cómo los viajeros perciben y responden al calor. La percepción da forma al comportamiento: ya sea que los visitantes ajusten sus planes, busquen sombra, se mantengan hidratados o reconozcan cuando las condiciones se han vuelto peligrosas. Esto es particularmente importante para los viajeros de países templados, como el Reino Unido, donde la conciencia y la experiencia del calor extremo siguen siendo relativamente limitadas. Sin una fuerte percepción del riesgo, incluso las advertencias bien diseñadas pueden no provocar la acción.

Por lo tanto, la comunicación clara y oportuna será esencial. Los viajeros necesitan apoyo para interpretar riesgos desconocidos y tomar medidas de protección cuando sea necesario. Esto incluye mensajes públicos más claros, orientación accesible sobre la seguridad térmica y una mejor integración de los turistas en los sistemas nacionales y locales de alerta de salud por calor.

En la actualidad, la mayoría de las alertas de calor están diseñadas pensando en los residentes. Sin embargo, los turistas representan un grupo muy expuesto y a menudo pasado por alto. La integración de la comunicación con los visitantes en los planes de acción por calor, a través de alertas multilingües y avisos de viaje, será cada vez más importante a medida que continúen los viajes globales. Este tipo de información debe desarrollarse para viajeros y operadores turísticos.

Es vital mejorar nuestra comprensión de las percepciones de los turistas sobre el riesgo del calor, cómo responder y la eficacia de las comunicaciones.

Las aerolíneas, los hoteles y los sitios web de viajes podrían proporcionar formas clave de comunicarse en el futuro. Proporcionar orientación relacionada con el calor en el momento de la reserva, antes de la salida y durante la estancia podría ayudar a cerrar la brecha entre la conciencia y la acción. En los próximos años, si las temperaturas del verano continúan intensificándose, esto podría ser de vital importancia.