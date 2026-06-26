De Rapa Nui al Cajón del Maipo: los panoramas turísticos favoritos de los chilenos

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y, con ellas, también se consolidan nuevas formas de viajar dentro de Chile. Más allá de la nieve y los centros de ski, los datos muestran que los viajeros nacionales están buscando panoramas que mezclen naturaleza, cultura, aventura y actividades pensadas para compartir en familia.

Así lo revela un ranking elaborado por Tur.com, plataforma de experiencias turísticas de Copec, que analizó miles de búsquedas y consultas realizadas durante las primeras semanas de junio para identificar cuáles son las actividades que hoy concentran mayor interés entre los chilenos. Para este estudio, además, se excluyeron las experiencias asociadas a nieve y centros invernales, con el objetivo de visibilizar otras alternativas que están marcando tendencia durante este receso.

“Lo interesante de este invierno es que vemos una gran diversidad en las preferencias. Hay familias que buscan escapadas de naturaleza cerca de Santiago, viajeros interesados en experiencias únicas como vuelos en globo o tours astronómicos, y también un fuerte interés por destinos patrimoniales y culturales. Los chilenos están priorizando experiencias memorables más que destinos tradicionales”, explica Juan José Lizama, director de Marketing Tur.com.

Naturaleza, aventura y cultura: las claves del invierno 2026

El ranking deja en evidencia un cambio en la manera de planificar las vacaciones de invierno. Si antes el foco podía estar en un destino puntual o en actividades estacionales, hoy el interés parece estar puesto en experiencias que ofrezcan algo más: paisajes, desconexión, patrimonio, panoramas familiares o vivencias poco habituales.

Entre las tendencias aparecen con fuerza los paseos de corta distancia desde Santiago, los destinos patrimoniales, las termas y también experiencias más aspiracionales, como vuelos en globo o tours astronómicos en el norte del país. En otras palabras, conviven opciones de bajo costo y escapadas espontáneas con panoramas premium que requieren mayor planificación.

Las 10 experiencias turísticas más buscadas por los chilenos

1. Parque Tricao, en la Región de Valparaíso

La experiencia más buscada de estas vacaciones de invierno fue Parque Tricao, considerando tanto su entrada básica como su paquete completo con canopy, aviario y jardín botánico. Según el análisis, muchas familias lo eligen con poca anticipación —entre tres y cuatro días antes— como una escapada de fin de semana cerca de Santiago.

2. Sky Costanera, en la Región Metropolitana

El segundo lugar lo ocupa Sky Costanera, que se mantiene como una de las actividades urbanas con mayor interés en la temporada. La posibilidad de observar Santiago y la cordillera nevada desde 300 metros de altura lo posiciona como una alternativa atractiva para el invierno en la capital, con una anticipación de compra promedio de 8,5 días.

3. Vuelo en globo aerostático sobre el Salar de Atacama

En el tercer puesto aparece una de las experiencias más aspiracionales del listado: el vuelo en globo aerostático sobre el Salar de Atacama al amanecer. El interés por esta actividad —dirigida a adultos y jóvenes, con acceso desde los 6 años— confirma que una parte de los viajeros está priorizando experiencias únicas y de alto valor emocional, incluso cuando implican un desembolso mayor.

4. Tour astronómico con astrofotografía en San Pedro de Atacama

La Región de Antofagasta vuelve a aparecer en el ranking con el tour astronómico con astrofotografía desde San Pedro de Atacama. La experiencia refleja el auge del turismo astronómico en Chile y el atractivo que siguen teniendo los cielos del norte. Su anticipación de compra promedio —25,8 días— muestra que quienes la eligen suelen planificarla con bastante tiempo.

5. Tour completo de dos días en Rapa Nui

El top cinco lo cierra Rapa Nui, con un tour de dos días que se instaló entre las experiencias más buscadas de la primera quincena de junio. La presencia de la isla en el ranking confirma que sigue siendo uno de los destinos más aspiracionales del país, impulsado por su patrimonio, su historia y su identidad cultural única.

Patrimonio, termas y escapadas desde Santiago

La segunda mitad del ranking reafirma la diversidad de intereses de los viajeros chilenos. Allí conviven destinos patrimoniales, escapadas costeras, termas y panoramas cordilleranos pensados para un día o un fin de semana.

6. Tour a Sewell desde Santiago

En el sexto lugar aparece el tour a Sewell, el histórico campamento minero ubicado en la Región de O’Higgins y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su presencia entre las experiencias más buscadas sugiere que el interés por panoramas culturales y patrimoniales sigue vigente, incluso en temporada de invierno.

7. Tour a Viña del Mar y Valparaíso desde Santiago

La clásica escapada a Viña del Mar y Valparaíso se mantiene entre las favoritas. El circuito aparece como una alternativa espontánea y familiar, con apenas dos días de anticipación promedio en la compra, ideal para quienes buscan una salida breve sin demasiada planificación.

8. Ticket Día Termas Cochamó

El interés por las termas en invierno también se refleja en el ranking. Termas Cochamó, en la Región de Los Lagos, ocupa el octavo lugar con una propuesta que combina aguas termales, paisaje sureño y una experiencia familiar en medio de volcanes y vegetación.

9. Excursión al Embalse El Yeso y Cajón del Maipo

En el noveno puesto aparece una de las excursiones clásicas para quienes quieren escapar de Santiago sin ir demasiado lejos: Embalse El Yeso y Cajón del Maipo. La cordillera nevada, el embalse turquesa y la experiencia de naturaleza en altura la posicionan como una de las favoritas entre adultos y jóvenes.

10. Excursión a Termas Valle de Colina y Cajón del Maipo

El listado lo cierra la excursión a Termas Valle de Colina y Cajón del Maipo, una experiencia que combina paisaje cordillerano y aguas termales dentro de la Región Metropolitana. Su presencia en el top 10 confirma el interés por panoramas que mezclan naturaleza y descanso en una sola jornada.

Un invierno marcado por la búsqueda de experiencias

El ranking de Tur.com sugiere que las vacaciones de invierno 2026 están siendo impulsadas por una lógica distinta a la de temporadas anteriores: más que elegir únicamente un destino, los viajeros parecen priorizar actividades que les permitan construir recuerdos, compartir en familia o vivir experiencias distintas.

“El ranking muestra que los viajeros están buscando experiencias cada vez más diversas. Conviven panoramas familiares de bajo costo con experiencias premium y destinos de larga planificación. Lo que tienen en común es la búsqueda de actividades que generen recuerdos y permitan aprovechar al máximo los días de descanso”, agrega Lizama.

En un escenario donde el turismo interno y las escapadas de temporada siguen ganando terreno, el invierno aparece así como una oportunidad para explorar otras formas de viajar: desde una caminata entre naturaleza y aves en la Región de Valparaíso hasta un tour astronómico en el desierto o una jornada termal en el sur del país.