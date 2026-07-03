Vacaciones seguras

La Subsecretaría de Turismo y Sernatur proyectan que durante las vacaciones de invierno 2026 se realizarán más de 2,88 millones de viajes con hospedaje dentro del país. La Región Metropolitana concentrará el mayor flujo emisor, con más de 1,1 millones de desplazamientos, mientras Valparaíso lideraría como principal destino receptor.

Son cifras que hablan de un país que se mueve. Pero que también deberían hacernos reflexionar sobre algo que solemos postergar: La protección ante imprevistos.

Un accidente en ruta, la cancelación de un vuelo o el robo de equipaje no distinguen temporada. Ocurren también camino a la playa, montaña, en la ruta al sur y al norte.

Según la AACH, los seguros generales cerraron 2025 con una prima directa de UF 127,4 millones, con una caída real de 4,4% respecto del año anterior. Así, el turismo crece, pero la contratación de seguros asociados no sigue el mismo ritmo.

Y las cifras son preocupantes. Durante el año pasado y según datos del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEB) de Carabineros, 43.176 vehículos fueron sustraídos en Chile, lo que representó un promedio de 100 vehículos al día robados, con una tasa de recuperación apenas por sobre el 50%. Si a eso sumamos que la misma institución policial, advierte que la población flotante en temporada turística incrementa los delitos porque el delincuente aprovecha esas circunstancias, entonces hay que estar prevenidos.

Por tanto, es importante entender que planificar bien un viaje de invierno debe cada día considerar imprevistos y, con ello, una manera de cubrirlos. Elegir el seguro correcto para autos, robos, incendios, inundación, traslados, entre otros, no es una exageración, es la forma de invertir para que las vacaciones sean realmente un descanso y no una preocupación más.