“Una comida durante unas vacaciones me dejó con 38 parásitos en el cerebro”

Después de una hospitalización, le hicieron una tomografía computarizada y una resonancia magnética, y le pidieron a Lowri que acudiera a recoger los resultados.

“El médico me sentó y me dijo: ‘Bien, revisamos las imágenes y encontramos 38 parásitos en tu cerebro'”, contó Lowri.

“Mi madre y yo nos quedamos boquiabiertas, preguntándonos: ‘¿Qué es esto?'”

Al principio pensaron que se trataba de toxoplasmosis, una infección que se transmite por contacto con heces de gato infectadas.

Pero entonces la madre de Lowri preguntó si su convulsión podría estar relacionada con la tenia que había descubierto un año antes.

Después de más pruebas, le terminaron diagnosticando neurocisticercosis.

“En ese momento surgen muchísimas preguntas, porque uno no sabe qué le depara el futuro en cuanto a su salud”, dijo Lowri.

Taenia solium

La tenia, llamada Taenia solium, se encuentra en todo el mundo.

Sin embargo, las infecciones son particularmente comunes en algunas partes de Latinoamérica, el sur y sureste de Asia y en el África subsahariana.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., la falta de higiene facilita la propagación del parásito, que es más frecuente en zonas donde las personas viven en contacto cercano con cerdos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta 8.3 millones de personas en todo el mundo padecen neurocisticercosis, sintomática o asintomática.

Es una de las principales causas prevenibles de epilepsia en las zonas donde la enfermedad es común.

Las personas pueden contraer la tenia al consumir carne de cerdo cruda o mal cocinada. Sin embargo, esto no causa directamente la neurocisticercosis.

Una persona portadora del parásito puede excretar sus huevos microscópicos en las heces.

Si no se lavan bien las manos después de ir al baño, los huevos pueden contaminar los alimentos o el agua que tocan y ser ingeridos por otra persona.

Dentro del cuerpo, los huevos eclosionan en larvas que pueden formar quistes en diversos órganos, como los músculos, el corazón y los ojos.

Esto se conoce como cisticercosis. Cuando los quistes se desarrollan en el cerebro o la médula espinal, se denomina neurocisticercosis, la forma más grave de la enfermedad.