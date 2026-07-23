Viajes con abuelos crecen en Chile: la tendencia que reúne a tres generaciones en vacaciones

Viajar en familia ya no significa necesariamente organizar vacaciones únicamente entre padres e hijos. La incorporación de los abuelos está ganando terreno y dando forma a una tendencia que reúne a tres generaciones en torno a una misma experiencia turística.

Conocido internacionalmente como “Grandcations”, el fenómeno apunta a vacaciones en las que los adultos mayores no solo participan como acompañantes, sino que también pueden intervenir en la planificación e incluso en el financiamiento del viaje.

En Chile, esta modalidad comienza a mostrar un crecimiento. De acuerdo con cifras entregadas por COCHA, durante 2026 los viajes multigeneracionales aumentaron un 28% en comparación con el año anterior.

Abuelos ganan protagonismo en los viajes familiares

El crecimiento de este tipo de vacaciones se produce en un escenario en que el tiempo compartido adquiere mayor importancia para las familias. Así, los viajes pueden convertirse en instancias para reunir a distintas generaciones, celebrar acontecimientos familiares y generar experiencias en común.

Según explica Daiana Mediña, Head of Brand & PR de COCHA, los adultos mayores también están asumiendo un papel más activo al momento de impulsar estas vacaciones.

“Estamos observando un crecimiento sostenido de este tipo de viajes. Los adultos mayores de hoy llegan a esta etapa con mayor autonomía, mejor calidad de vida y muchas ganas de seguir descubriendo nuevos destinos. En muchos casos son ellos mismos quienes impulsan o financian estas vacaciones como una forma de regalar experiencias compartidas a toda la familia. Hoy el viaje se ha transformado en uno de los regalos más valiosos que pueden hacerse entre generaciones”, señala.

La participación de tres generaciones también modifica los criterios utilizados para escoger dónde viajar. Junto con los atractivos turísticos, entran en juego factores como la accesibilidad, la infraestructura, la comodidad de los traslados y la disponibilidad de actividades adecuadas para diferentes edades.

Caribe, Brasil y España entre las preferencias

Según los datos de la agencia, el Caribe encabeza las preferencias de los grupos familiares que realizan este tipo de viajes. Entre los destinos mencionados se encuentran Punta Cana, Cancún, Riviera Maya, Cartagena de Indias, Curazao y Aruba.

Brasil también aparece entre las alternativas, principalmente con Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis, mientras que España destaca con Madrid. A ellos se suman los cruceros por el Caribe, que permiten combinar diferentes destinos con alojamiento y actividades para distintas edades.

La forma de alojamiento y viaje también refleja las necesidades de estos grupos. El 55% de las reservas corresponde a resorts all inclusive, mientras que un 35% opta por cruceros. El 10% restante elige circuitos guiados, principalmente para recorrer Europa o realizar viajes de carácter cultural.

Siete meses de planificación y grupos de siete personas

Coordinar las vacaciones de varias generaciones requiere considerar calendarios, períodos escolares, intereses, movilidad y ritmos distintos. Esto se traduce en una planificación más extensa que la de otros viajes familiares.

Las cifras proporcionadas por COCHA indican que estas vacaciones se reservan, en promedio, con siete meses de anticipación, reúnen a siete personas y contemplan estadías cercanas a los nueve días.

Entre las características buscadas aparecen las habitaciones comunicadas o ubicadas próximas entre sí, actividades diferenciadas según las edades, espacios accesibles y traslados que faciliten la movilidad del grupo.

“En estos viajes el desafío ya no es solamente encontrar un buen destino, sino lograr que la experiencia funcione para todos. Aspectos como habitaciones conectadas, traslados privados, actividades para distintas edades o la accesibilidad del hotel terminan siendo tan importantes como la playa o los atractivos del lugar. Por eso la planificación y la asesoría especializada cobran un rol cada vez más relevante”, agrega Mediña.

El viaje como punto de encuentro entre generaciones

El avance de las llamadas “Grandcations” también se inserta en una manera de entender las vacaciones en la que las experiencias compartidas adquieren protagonismo.

A diferencia de un viaje pensado para un solo grupo etario, esta modalidad obliga a encontrar un equilibrio entre descanso, entretención, actividades culturales y condiciones adecuadas de movilidad para que niños, adultos y personas mayores puedan participar.

El crecimiento registrado durante 2026 muestra que reunir a abuelos, hijos y nietos en un mismo itinerario comienza a ganar espacio dentro del turismo familiar en Chile, al mismo tiempo que plantea nuevos desafíos de planificación para compatibilizar las necesidades de tres generaciones.