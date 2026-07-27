Bergen: la ciudad noruega entre fiordos, montañas y un muelle medieval Patrimonio Mundial

Casas de madera frente al mar, antiguos muelles, montañas y fiordos forman parte del paisaje de Bergen, una ciudad cuya historia está estrechamente vinculada al comercio marítimo. Ubicada en la costa occidental de Noruega, la antigua capital del país permite combinar recorridos por un casco histórico de origen medieval con excursiones hacia algunos de los principales escenarios naturales noruegos.

Bergen es actualmente la segunda ciudad más grande de Noruega. El municipio abarca 465,3 kilómetros cuadrados y registraba 294.029 habitantes al 1 de enero de 2025, según los datos oficiales incluidos en la información proporcionada.

Su geografía también ha contribuido a definir su identidad. Rodeada de montañas, islas y fiordos, es conocida como “la ciudad de las siete montañas”, mientras su ubicación la convierte en un punto de partida para quienes buscan recorrer otros paisajes de la costa noruega.

De capital de Noruega a ciudad portuaria

La historia de Bergen se remonta a 1070, cuando fue fundada por el rey Olav Kyrre. Su posición estratégica en la costa occidental, dentro de un enclave protegido, favoreció el desarrollo del comercio marítimo y los intercambios con diferentes regiones europeas.

La importancia adquirida durante sus primeros siglos llevó a que fuera capital de Noruega hasta 1299, cuando Oslo asumió ese papel.

Parte de ese pasado permanece visible en el actual centro histórico. Casas de madera, muelles y estrechos pasajes dan cuenta del desarrollo de una ciudad que durante siglos estuvo estrechamente ligada al intercambio comercial por vía marítima.

Esa relación con el agua continúa siendo una característica de su configuración urbana, especialmente en el frente costero y las antiguas zonas portuarias.

Bryggen, la huella medieval de Bergen

Uno de los principales testimonios de ese pasado es Bryggen, el antiguo muelle hanseático y uno de los sectores más reconocibles de la ciudad.

El conjunto conserva edificaciones de madera, galerías y pasajes asociados al trazado urbano que caracterizó a Bergen durante la Edad Media. Su relevancia aumentó en el siglo XIV, cuando la Liga Hanseática estableció allí una de sus principales oficinas y convirtió el lugar en un nodo del comercio del Atlántico Norte.

Entre las actividades que marcaron este período estuvo la exportación del pescado seco proveniente del norte de Noruega.

La importancia histórica del lugar llevó a su incorporación a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, que lo describe como “uno de los distritos portuarios más antiguos del norte de Europa vinculados a los circuitos de comercio medieval”.

Actualmente, el sector alberga comercios, talleres, restaurantes y espacios culturales, manteniendo al mismo tiempo parte de su particular configuración urbana.

Una ciudad entre siete montañas

Más allá de su patrimonio arquitectónico, buena parte del atractivo de Bergen está relacionado con su entorno natural.

El apodo de “la ciudad de las siete montañas” refleja una geografía que permite desplazarse desde el centro histórico hacia senderos, bosques y puntos panorámicos en distancias relativamente acotadas.

La escala compacta de su casco antiguo facilita los recorridos a pie y permite combinar en una misma visita espacios urbanos y actividades vinculadas con la naturaleza.

Esta convivencia entre ciudad y paisaje es uno de los elementos que distingue a Bergen dentro de la oferta turística noruega: los vestigios de su pasado comercial se encuentran a corta distancia de montañas y rutas que permiten observar el territorio desde las alturas.

Una puerta de entrada a los fiordos noruegos

La ubicación de Bergen también permite utilizar la ciudad como punto de partida para conocer algunos de los sistemas de fiordos de Noruega.

Al norte se encuentra Sognefjord y hacia el sur, Hardangerfjord. La proximidad con ambos permite combinar la infraestructura y los servicios propios de una ciudad con circuitos orientados a conocer el paisaje natural.

Así, una estadía puede alternar caminatas por el centro histórico con excursiones hacia los fiordos o ascensos a miradores cercanos, configurando recorridos donde patrimonio y naturaleza forman parte de una misma experiencia.

La lluvia, una característica del destino

El clima es otro elemento que condiciona una visita a Bergen. La ciudad es conocida por su ambiente húmedo y por registrar lluvias frecuentes a lo largo del año.

Estas condiciones hacen recomendable considerar ropa impermeable incluso durante los meses más templados y adaptar la planificación de los recorridos según las precipitaciones.

La posibilidad de alternar actividades al aire libre con visitas a espacios interiores permite ajustar los itinerarios cuando las condiciones meteorológicas cambian.

Entre su legado medieval, su historia comercial y un entorno marcado por montañas y fiordos, Bergen concentra distintas dimensiones de Noruega en un mismo territorio: una ciudad portuaria que conserva las huellas de su pasado mientras mantiene una relación permanente con el paisaje que la rodea.