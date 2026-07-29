Denuncia de xenofobia en Valle Nevado remece a la industria de la nieve: suspenden a instructor

La denuncia de la creadora de contenidos brasileña Ana Carolina Cruz contra un instructor de Valle Nevado por insultos xenófobos y racistas no solo provocó una rápida reacción del centro de esquí, sino que también abrió un debate sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener para una de las industrias turísticas más relevantes del invierno chileno.

La influencer, conocida en Instagram como @ananochile, donde reúne más de 18 mil seguidores, aseguró haber sido víctima de agresiones verbales mientras se encontraba en una pista para principiantes del complejo ubicado en la cordillera de Lo Barnechea.

Visiblemente afectada, relató el episodio en un video publicado en sus redes sociales. “En mis ocho años en Chile nunca imaginé pasar por algo así. Un instructor de Valle Nevado me llamó mono y me dijo que volviera a Brasil. Solo por ser brasileña”, escribió.

Según su relato, el trabajador mantuvo una actitud agresiva durante el incidente. “Me gritó y me trató con violencia. Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba. Uno no sabe ni qué decir”, señaló.

La publicación incluyó un registro audiovisual del momento, en el que se observa una discusión entre el instructor, la influencer y su acompañante. En el video se escucha al trabajador gritar “¿Qué te pasa, macaco?”, mientras posteriormente también se le dice que regrese a Brasil.

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La denuncia rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, generando múltiples reacciones tanto en Chile como en Brasil, uno de los mercados internacionales más importantes para el turismo de nieve nacional.

Valle Nevado suspendió al instructor

Horas después de que el video se hiciera público, Valle Nevado emitió un comunicado calificando la situación como “de la mayor gravedad” e informó la suspensión inmediata e indefinida del instructor involucrado.

“Suspendimos de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones al instructor involucrado e iniciamos una investigación interna para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con el objetivo de prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”, señaló la empresa.

El centro de esquí informó además que tomó contacto directamente con Ana Carolina Cruz para ofrecer disculpas y ponerse a disposición de la afectada.

Asimismo, manifestó su voluntad de reunirse con ella para escuchar su experiencia y abordar el caso “con la seriedad y el respeto que merece”.

“En Valle Nevado rechazamos de manera absoluta cualquier acto de racismo o xenofobia, por ser incompatible con nuestros valores y con el respeto que merecen todas las personas que nos visitan y trabajan con nosotros”, sostuvo el recinto.

La empresa concluyó reiterando sus disculpas y reafirmando su compromiso con una actividad turística donde todas las personas sean tratadas “con dignidad, respeto e igualdad, sin excepción”.

Una industria estratégica para Chile

El caso también motivó un pronunciamiento de la Subsecretaría de Turismo. En una declaración pública, el organismo afirmó que “como Gobierno rechazamos categóricamente cualquier acto de xenofobia o discriminación en los destinos y servicios turísticos de nuestro país”.

La autoridad recordó que Chile ha construido su imagen internacional como un destino abierto al mundo y que el turismo nacional debe sustentarse en “el respeto, la hospitalidad y la valoración de la diversidad”.

Asimismo, enfatizó que este tipo de conductas no representan al país ni a los miles de trabajadores que diariamente reciben visitantes nacionales y extranjeros.

La reacción del Ejecutivo no resulta menor considerando que el turismo de nieve constituye uno de los principales motores de la actividad turística durante el invierno y una importante fuente de divisas para el país.

La polémica ocurre precisamente cuando la industria busca consolidar a Chile como el principal destino de nieve del hemisferio sur.

Durante el lanzamiento oficial de la temporada de invierno 2026, la Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) proyectó superar nuevamente los 1,2 millones de visitantes, luego de que la temporada 2025 se transformara en la mejor de la historia del sector.

Entre los visitantes internacionales, Brasil ocupa un lugar protagónico. Cada invierno, miles de brasileños viajan a los centros de esquí chilenos atraídos por la cercanía geográfica, la calidad de la infraestructura y la posibilidad de conocer la nieve, una experiencia inexistente en la mayor parte de su país.

El propio Valle Nevado se ha consolidado históricamente como uno de los destinos favoritos de ese mercado, con servicios especialmente orientados a turistas brasileños.

De acuerdo con cifras de Sernatur, el 27,4% de los turistas internacionales que ingresan a Chile por vía aérea realiza actividades de esquí o nieve durante su estadía. Además, este segmento presenta un gasto promedio individual de US$885,7 y permanece cerca de 9,8 noches, cifras superiores al promedio del turismo receptivo.

El impacto económico alcanzó cifras históricas el año pasado: US$283 millones, de los cuales US$228 millones correspondieron al gasto de turistas extranjeros, confirmando la creciente importancia del mercado internacional para la industria.

Actualmente, los 13 centros asociados a ACESKI suman 367 kilómetros de pistas, 121 medios de elevación, cerca de 18.500 camas, más de 10.000 plazas gastronómicas y generan alrededor de 18 mil empleos, entre directos e indirectos.