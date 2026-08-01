Alianza BancoEstado-JetSMART suma beneficios en equipaje, mascotas en cabina y asientos

En línea con su compromiso con entregar una experiencia y servicio de calidad a todos sus clientes, BancoEstado relanzó su alianza estratégica con JetSMART. Lo anterior, beneficiará a millones de chilenos, tanto a aquellos que viajan frecuentemente, como a aquellos que aún no lo hacen.

En concreto, esta nueva etapa de la alianza se enfoca en la experiencia completa del viaje, abarcando descuentos en servicios como el equipaje (tanto en cabina como bodega), mascotas en cabina, selección de asientos.

La propuesta refuerza la oferta de valor de las tarjetas de BancoEstado, permitiendo que millones de chilenos puedan acceder a más y mejores beneficios a través de sus productos.

Dichos descuentos están presentes en todo el ecosistema de tarjetas de BancoEstado, desde CuentaRUT hasta la tarjeta de crédito Visa Smart +.

Las personas pueden acceder a los descuentos directamente en www.jetsmart.com, sin la necesidad de inscribirse. Durante el proceso de compra, los clientes deberán ingresar un código promocional correspondiente a los seis primeros dígitos de su tarjeta BancoEstado, el cual deberá coincidir con el medio de pago utilizado al finalizar la transacción.

Ecosistema de beneficios

En este contexto, la alianza con JetSMART se suma a una red de beneficios que busca reconocer la confianza que millones de clientes depositan diariamente en BancoEstado, ampliando las oportunidades de acceso a servicios y experiencias relevantes a través de sus medios de pago.

Los descuentos, convenios y experiencias conforman un ecosistema de beneficios diseñado para acompañar a las personas en distintos ámbitos de su vida, como por ejemplo salud, alimentación, viajes, entretenimiento, entre otros.

Esta lógica de fidelización refuerza el de los clientes con el banco y está directamente vinculada con uno de los ejes estratégicos de BancoEstado: fortalecer la atención y la experiencia de sus clientes. El desafío no se limita a ofrecer productos financieros, sino a construir relaciones de largo plazo, con soluciones que agreguen valor, mejoren la experiencia usuaria y respondan a las necesidades reales de las personas.

Resumen de beneficios por productos

1. CuentaRUT: 20% de descuento en Maleta de Cabina; 20% de descuento en Maleta de Bodega; y 20% de descuento en Mascota en Cabina

2. Cuenta Corriente: 40% de descuento en Selección de Asiento; 40% de descuento en Maleta de Cabina; 40% de descuento en Maleta de Bodega; y 40% de descuento en Mascota en Cabina.

3. Tarjetas de Crédito Tarjetas de Crédito Gold, SMART, Internacional y otras: 6 y 12 cuotas sin interés; 50% de descuento en Selección de Asiento; 50% de descuento en Maleta de Cabina; 50% de descuento en Maleta de Bodega; 50% de descuento en Mascota en Cabina.

4. Tarjetas de Crédito Visa Smart +, Visa Platinum, Mastercard Black: 100% de descuento en Maleta de Bodega; 100% descuento Embarque Prioritario; 6 y 12 cuotas sin interés; 50% de descuento en Selección de Asiento; 50% de descuento en Maleta de Cabina; y 50% de descuento en Mascota en Cabina.