República Dominicana cambia su mapa turístico: Latinoamérica gana terreno entre los visitantes

República Dominicana continúa registrando un alto flujo de visitantes internacionales, pero el origen de quienes llegan al país está cambiando. Más de 4,9 millones de extranjeros no residentes ingresaron por vía aérea durante el primer semestre de 2026, en un escenario marcado por el creciente peso de Norteamérica y América Latina.

La evolución de los mercados emisores muestra una mayor presencia de viajeros provenientes del continente americano, mientras algunos países europeos que históricamente tuvieron un papel relevante han perdido participación respecto de los años previos a la pandemia.

Estados Unidos y Canadá lideran las llegadas

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana. Entre enero y mayo de 2026 llegaron 1.472.416 pasajeros desde ese país, seguido por Canadá, con 734.699 visitantes.

Ambos mercados han registrado un crecimiento sostenido respecto de los años anteriores a la pandemia, consolidando a Norteamérica como una de las principales fuentes de visitantes para el destino caribeño.

Sin embargo, uno de los cambios más notorios está ocurriendo más al sur del continente. Los viajeros latinoamericanos han adquirido mayor protagonismo dentro de las llegadas internacionales.

Argentina se posicionó como el tercer mayor mercado emisor, con 240.231 visitantes durante los primeros cinco meses del año. La cifra triplica los registros observados siete años atrás.

Colombia también mostró un aumento significativo. Entre enero y mayo llegaron 164.357 turistas colombianos, frente a los 39.347 registrados durante el mismo período de 2019.

Chile y otros mercados latinoamericanos ganan espacio

El crecimiento regional también alcanza a otros países. México contabilizó 80.426 llegadas hasta mayo de 2026, seguido por Puerto Rico, con 70.200 visitantes.

Chile, en tanto, registró 69.030 turistas durante el período, mientras Perú alcanzó los 66.598.

El avance de estos mercados ha modificado la composición del turismo internacional de República Dominicana y desplazado a algunos países europeos que antes figuraban entre sus principales fuentes de visitantes.

Factores como la conectividad aérea, la apertura de nuevas rutas y la promoción dirigida hacia Sudamérica aparecen entre los elementos que han acompañado esta transformación.

Europa pierde terreno y Rusia registra una fuerte caída

Antes de la pandemia, Francia, Rusia, Alemania, Reino Unido y España se encontraban entre los mercados relevantes para el turismo dominicano. Sin embargo, las consecuencias de la crisis sanitaria y acontecimientos internacionales posteriores modificaron ese escenario.

Uno de los casos más notorios es Rusia. Mientras en 2019 se contabilizaron 90.604 visitantes provenientes de ese país, durante los primeros cinco meses de 2026 la cifra llegó a solo 1.354. La disminución se produce en un contexto marcado por la guerra con Ucrania y las restricciones en los vuelos.

Pese al retroceso general de los mercados europeos, Francia y Reino Unido permanecen entre los diez principales emisores.

Francia registró 87.656 pasajeros entre enero y mayo de este año, aunque la cifra representa una disminución de 22,71% respecto del mismo período de 2019. Reino Unido, por el contrario, alcanzó los 81.970 visitantes, un 40,15% más que en los niveles previos a la pandemia.

Más de 816 mil pasajeros llegaron durante junio

La tendencia se mantuvo durante junio. Ese mes, República Dominicana recibió 816.517 pasajeros por vía aérea, cifra que representa un incremento de 6% frente al mismo mes de 2025.

Estados Unidos concentró el 53% de los turistas llegados durante junio, seguido por Colombia, con un 8%, y Canadá, con un 7%. Puerto Rico y Argentina representaron un 5% cada uno, mientras Reino Unido y Chile alcanzaron un 3% respectivamente y México un 2%.

Los datos vuelven a mostrar el peso que han adquirido los mercados del continente americano dentro del turismo receptivo dominicano.

Cambia el perfil del turismo que llega a República Dominicana

La transformación no se limita al origen de los viajeros. Durante el primer trimestre de 2026, el gasto diario promedio alcanzó los 187,29 dólares por visitante, superando los niveles registrados en los años previos.

La expansión de la infraestructura hotelera, las nuevas conexiones aéreas y una promoción orientada hacia mercados sudamericanos han acompañado el crecimiento del turismo internacional y la diversificación de los países de procedencia.

Así, mientras Estados Unidos y Canadá mantienen su liderazgo, el crecimiento de Argentina, Colombia, Chile y otros mercados latinoamericanos está configurando un nuevo mapa de visitantes para uno de los principales destinos turísticos del Caribe.