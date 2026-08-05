Noruega dispara su interés turístico tras el Mundial: qué hacer en el país de los fiordos

El Mundial de fútbol no solo modificó las conversaciones deportivas, sino también las tendencias del turismo internacional. Noruega, uno de los países que concentró la atención durante el torneo, experimentó un fuerte aumento en las búsquedas en internet y en las consultas por alojamiento, impulsado por la popularidad de su selección y, especialmente, por la figura de Erling Haaland.

Noruega gana protagonismo como destino turístico tras el Mundial

El interés por viajar a Noruega creció de manera significativa durante el Mundial de fútbol. Según datos de Google Trends recogidos por Euronews, las búsquedas del término “Norway” en inglés aumentaron hasta un 300% respecto del año anterior.

La tendencia también se reflejó en el sector turístico. Airbnb informó un incremento del 15% en las consultas de alojamiento en el país escandinavo entre el 11 de junio y el 12 de julio, en comparación con el mismo período de 2025.

El fenómeno no se limitó a un solo mercado. En Polonia, por ejemplo, las búsquedas de “Noruega” crecieron un 200% interanual y las consultas diarias de vuelos hacia ese destino aumentaron un 32,3%, de acuerdo con un análisis de Kiwi.com citado por la agencia de noticias.

El efecto Haaland y la identidad de la selección noruega

El crecimiento del interés por Noruega coincidió con la gran exposición internacional que obtuvo su selección durante el Mundial, encabezada por el delantero del Manchester City, Erling Haaland.

Durante el campeonato, el atacante se convirtió en el futbolista con mayor crecimiento de seguidores en Instagram entre todos los participantes del torneo. Según un análisis del Instituto de Seguimiento de Medios, sumó 31,9 millones de nuevos seguidores, ubicándose como el cuarto jugador activo con más seguidores en esa red social, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El informe atribuye parte de ese éxito a una estrategia de comunicación diferente a la habitual. En lugar de contenidos altamente producidos, Haaland publicó videos breves desde la concentración del equipo, escenas cotidianas y registros con un tono de humor.

La selección también logró instalar una identidad visual reconocible. Uno de los momentos más compartidos fue el denominado “gesto del remo”, una celebración en la que miles de hinchas imitaban el movimiento de remar desde las tribunas y que posteriormente replicaron los propios jugadores. A ello se sumaron los dorsales inspirados en runas nórdicas y una estética marcada por referencias a la cultura vikinga.

Qué hacer en Noruega

Más allá del impulso generado por el fútbol, Noruega es reconocida por combinar paisajes naturales, patrimonio histórico y experiencias al aire libre.

Fiordos y paisajes naturales

Entre sus principales atractivos destacan los fiordos Geirangerfjord y Nærøyfjord, ambos protegidos por la UNESCO y conocidos por sus cascadas y montañas.

Otro de los lugares más visitados es Preikestolen, también conocido como El Púlpito, una formación rocosa ubicada sobre un acantilado que atrae a miles de excursionistas por sus vistas panorámicas.

Las islas Lofoten son otro de los destinos emblemáticos del país. Sus montañas que caen directamente al mar y las tradicionales casas de pescadores, conocidas como rorbuer, forman parte de uno de los paisajes más característicos del norte de Noruega.

Ciudades con historia y cultura

La capital, Oslo, reúne algunos de los principales espacios culturales del país, como el Parque Vigeland, la Ópera de Oslo y el Museo Munch.

En la costa occidental, Bergen destaca por el histórico barrio de Bryggen, famoso por sus coloridas casas de madera y su pasado como importante puerto comercial.

Más al norte, Tromsø es considerada la capital del Ártico y uno de los principales puntos para observar el sol de medianoche durante el verano o las auroras boreales en invierno.

Experiencias para recorrer el país

Entre las alternativas más populares también figura el tren de Flåm (Flåmsbana), reconocido por recorrer uno de los trayectos ferroviarios más empinados y escénicos del mundo.

Los cruceros costeros permiten navegar por los fiordos, observar glaciares y fauna marina, mientras que el norte del país se ha consolidado como uno de los destinos más conocidos para contemplar auroras boreales gracias a sus extensas noches invernales y a la existencia de zonas con escasa contaminación lumínica.

Un destino que trasciende el fútbol

El aumento de las búsquedas demuestra cómo un evento deportivo puede transformar el interés por un destino. En el caso de Noruega, el impacto del Mundial coincidió con una oferta turística marcada por fiordos, ciudades históricas, experiencias ferroviarias y fenómenos naturales que cada año atraen a visitantes de distintas partes del mundo.

Con una mayor visibilidad internacional y un creciente interés por conocer sus paisajes, el país escandinavo se posiciona como uno de los destinos que más protagonismo ha ganado entre los viajeros tras el torneo.