Refuerzan la competitividad del turismo con una nueva edición de Turismo Connect

Con el propósito de fortalecer la competitividad del turismo chileno mediante el uso de información estratégica, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) inició una nueva edición de Turismo Connect, un ciclo de jornadas orientado a entregar herramientas de inteligencia de mercado, análisis de tendencias y datos sobre los principales mercados emisores de turistas hacia Chile.

Turismo Connect busca fortalecer la toma de decisiones de la industria

La nueva versión de Turismo Connect está dirigida a empresas, destinos y actores del sector turístico con el objetivo de acercar información actualizada que contribuya a una mejor planificación comercial.

Durante las distintas sesiones se abordarán las perspectivas de crecimiento de los mercados emisores, cambios en el comportamiento de los viajeros, el posicionamiento competitivo de Chile frente a otros destinos y nuevas herramientas de inteligencia de mercado para respaldar decisiones basadas en evidencia.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que “la competitividad del turismo también se construye con información. A través de Turismo Connect, ponemos a disposición de la industria datos actualizados, análisis y conocimiento que permiten comprender mejor a nuestros visitantes, identificar nuevas oportunidades y diseñar estrategias comerciales más efectivas. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las capacidades del sector para que Chile continúe posicionándose con éxito en los mercados internacionales”.

Análisis de mercados y nuevas herramientas para la industria

Cada jornada tendrá una duración aproximada de una hora y media e incluirá la presentación de cifras y proyecciones del mercado analizado, tendencias de viaje, comportamiento de los consumidores y un análisis del desempeño competitivo de Chile.

Además, el programa incorpora información obtenida a partir del análisis de búsquedas en Google, herramientas de inteligencia artificial y otras fuentes de información utilizadas para comprender la evolución de la demanda turística.

Las sesiones también consideran la participación de especialistas internacionales, quienes aportarán una mirada específica sobre cada mercado.

Brasil abrió el nuevo ciclo de Turismo Connect

La primera jornada estuvo dedicada al mercado brasileño y reunió a más de 120 asistentes virtuales, entre representantes de hoteles, operadores turísticos, agencias de turismo receptivo, empresas de turismo aventura, servicios de enoturismo y gremios del sector.

Durante la sesión se presentaron las principales cifras de ese mercado, las tendencias de viaje de los turistas brasileños, el desempeño competitivo de Chile frente a otros destinos y un reporte basado en búsquedas digitales e inteligencia artificial aplicada al turismo.

Los datos expuestos muestran que durante 2025 llegaron a Chile 681.649 turistas brasileños, lo que representa un crecimiento de 13,4% respecto del año anterior. Con estas cifras, Brasil se consolidó como el segundo mercado emisor de Sudamérica, con una participación de 23,8%, solo por detrás de Argentina.

Asimismo, los visitantes provenientes de Brasil registran el mayor gasto diario promedio entre los mercados latinoamericanos, con 103 dólares por día, además de una permanencia promedio de ocho noches, antecedentes que reflejan su relevancia para el turismo nacional.

La percepción de Chile en el mercado brasileño

La sesión inaugural contó con la participación de Terena Tamai, fundadora de Via Nexa Consulting, quien presentó la exposición “Social listening: lo que el brasileño está diciendo sobre Chile”.

En su intervención analizó la percepción que tienen los viajeros brasileños sobre Chile en redes sociales y plataformas digitales, además de identificar oportunidades para fortalecer el posicionamiento del destino.

“Chile no necesita reconquistar el deseo de viaje del brasileño. Ese deseo ya existe, estamos hablando de un público que está encantado por Chile, está planeando Chile y está a un clic de la compra, entonces el desafío es acortar este camino entre el deseo de viaje y la decisión”, afirmó Tamai.

Las próximas jornadas de Turismo Connect

Tras el análisis del mercado brasileño, el ciclo continuará con nuevas sesiones enfocadas en distintos segmentos del turismo internacional y nacional.

El calendario contempla encuentros dedicados a Norteamérica (11 de agosto), Europa (12 de agosto), turismo nacional (14 de agosto), mercados de larga distancia (2 de septiembre) y turismo MICE (3 de septiembre).

Con esta programación, Sernatur busca consolidar Turismo Connect como una plataforma permanente para transferir conocimiento al sector, fortalecer sus capacidades comerciales y contribuir a mejorar la competitividad del turismo chileno mediante el uso de información estratégica.