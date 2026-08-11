Eclipse solar total: Avellanosa de Muñó, el pueblo de España que será fascinante por una noche

Eso es así hasta que una discreta furgoneta blanca de una panadería cercana serpentea por el pueblo una vez a la semana para repartir pan al puñado de residentes que aún viven allí, sacándolos brevemente del sopor que envuelve a la localidad.

Para este puñado de personas, este es el ritmo que marca la vida cotidiana en un lugar donde, la mayoría de los días, no sucede absolutamente nada.

Sin embargo, este verano, un pueblo habitualmente caracterizado por la ausencia se transformará en uno de los lugares más fascinantes del planeta.

El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total atravesará el Atlántico, marcando la primera vez desde 1999 que se podrá ver uno desde Europa continental.

Según la física María Teresa López Sánchez, residente de Madrid, será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1912.

Sin embargo, la totalidad solo será visible a lo largo de una estrecha franja, y Avellanosa de Muñó se encuentra justo en ella.

Pero lo que convierte a este pequeño pueblo en un lugar tan atractivo para contemplar el eclipse es el paisaje: campos de trigo dorado y colinas bajas que se abren hacia un amplio horizonte hacia el oeste, con pocos edificios, escasa contaminación lumínica y casi ninguna de las aglomeraciones que se esperan en los lugares de observación más conocidos.

El momento en que ocurrirá el eclipse hace que el momento sea aún más especial. Dado que tendrá lugar poco antes del atardecer, creará un efecto de doble crepúsculo: “como vivir dos atardeceres en pocos minutos”, según lo describe López.

Más tarde, esa misma noche, también será visible la lluvia de meteoros de las Perseidas, lo que dará lugar a una inusual convergencia de fenómenos celestes.

Para Sara Álvarez Rodríguez, que vive en el pueblo, no hay duda de qué indicaciones dará a los visitantes: “Les diré que suban hacia la cueva”, comenta. “Desde allí se ve todo”.

Nacida en Avellanosa de Muñó en 1937, Álvarez nunca ha vivido en otro lugar. En sus casi nueve décadas allí, ha visto cómo el pueblo se transformaba por completo.

En la década de 1950, según cuenta, el pueblo tenía unos 200 habitantes y varias tiendas pequeñas. Los pescadores locales viajaban en bicicleta a las localidades vecinas para vender sus capturas.

Raúl Grande Revilla, quien nació en el pueblo hace 73 años pero se mudó a Madrid en su infancia, recuerda que el cartero llegaba a lomo de burro para repartir cartas y periódicos.