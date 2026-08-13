Qué llevar en el equipaje de mano y en el de bodega: guía para hacer la maleta en un viaje en avión

Preparar el equipaje para un viaje en avión puede generar más de una duda. ¿Los medicamentos pueden ir en la maleta de bodega? ¿Dónde puedo llevar botellas? ¿Qué pasa con el computador o el cargador? ¿Maquillaje, perfumes, artículos de aseo dónde van?

Aunque las condiciones pueden variar según la aerolínea, el destino y el tipo de pasaje, existe una regla básica: los objetos de valor, documentos, medicamentos y artículos que se puedan necesitar durante el trayecto deberían ir en el equipaje de mano, mientras que la ropa y otros elementos voluminosos pueden viajar en la maleta de bodega.

¿Qué llevar en el equipaje de mano?

El equipaje de mano debería concentrar los elementos esenciales del viaje, especialmente aquellos que sería complicado o costoso reemplazar en caso de que la maleta facturada se retrase.

Documentos y dinero

Lo primero que debe ir en el equipaje de mano son los documentos personales:

Pasaporte o documento de identidad.

Tarjetas de embarque y reservas.

Seguro de viaje.

Tarjetas bancarias.

Dinero en efectivo.

Licencia de conducir, si corresponde.

Copias digitales de documentos importantes.

Nunca es recomendable guardar documentos, dinero o tarjetas en la maleta que será enviada a la bodega.

Medicamentos

Los medicamentos de uso habitual deberían transportarse en el equipaje de mano. Si se trata de un tratamiento que debe mantenerse disponible durante el viaje, llevarlo en la cabina permite tenerlo a disposición durante el vuelo y ante eventuales retrasos del equipaje.

Es aconsejable mantener los medicamentos en sus envases originales y llevar las recetas o documentación correspondiente cuando sea necesario.

Electrónicos

Computadores, tablets, teléfonos celulares, cámaras, audífonos y otros dispositivos electrónicos de valor conviene llevarlos en la cabina.

También deben ir aquí sus accesorios esenciales:

Cargadores.

Cables.

Audífonos.

Baterías externas o power banks.

Las baterías de litio y baterías externas están sujetas a restricciones específicas de transporte, por lo que es importante revisar las condiciones de la aerolínea antes de viajar. Lo usual es que no se permita llevarlos en bodega, solo en cabina.

Una muda de ropa

Aunque parezca innecesario, llevar una muda de ropa en el equipaje de mano puede ser muy útil si la maleta facturada se retrasa.

Puede incluir:

Una camiseta o polera.

Ropa interior.

Calcetines.

Una prenda abrigada, especialmente si el destino tiene un clima diferente al del lugar de partida.

Artículos básicos de higiene

También se pueden llevar artículos de higiene personal, considerando las restricciones para líquidos, geles y aerosoles que establezca el aeropuerto y la autoridad aeronáutica correspondiente.

Entre ellos pueden estar:

Cepillo de dientes.

Pasta dental.

Desodorante.

Crema hidratante.

Artículos de higiene personal.

Antes de pasar por seguridad, conviene comprobar los límites de líquidos y el tipo de envase permitido en el aeropuerto desde el que se viaja. En vuelos nacionales no hay problema, pero en la gran mayoría de vuelos internacionales, no se permite líquidos o geles de más de 100 ml.

¿Qué llevar en la maleta de bodega?

La maleta de bodega es el lugar indicado para transportar la mayor parte de la ropa y los objetos que no se necesitarán durante el vuelo.

Ropa y calzado

Aquí puede ir la mayor parte del vestuario del viaje:

Poleras o camisetas.

Pantalones.

Vestidos o faldas.

Ropa interior.

Pijamas.

Chaquetas.

Zapatos adicionales.

Traje de baño, si corresponde.

Una buena idea es organizar la ropa utilizando bolsas u organizadores para aprovechar mejor el espacio.

Artículos de mayor tamaño

La maleta de bodega permite transportar objetos que ocuparían demasiado espacio en la cabina, siempre que estén permitidos por la aerolínea y las normas de seguridad.

Por ejemplo:

Secador de pelo.

Calzado adicional.

Artículos deportivos permitidos.

Algunos accesorios personales de mayor tamaño.

¿Qué no conviene poner en la maleta de bodega?

Además de las restricciones específicas de cada aerolínea, hay objetos que es mejor mantener siempre en el equipaje de mano.

Entre ellos:

Pasaporte y documentos.

Dinero y tarjetas.

Medicamentos esenciales.

Computadores y otros dispositivos de valor.

Joyas y objetos de gran valor.

Llaves.

Baterías externas.

Asimismo, existen artículos que no están permitidos en el equipaje de bodega o tienen condiciones especiales de transporte, como determinados materiales peligrosos, sustancias inflamables y otros productos restringidos. Por eso, antes de cerrar la maleta, es importante revisar las normas de la aerolínea y del aeropuerto.

Consejos para organizar el equipaje antes de viajar

Una buena planificación puede evitar olvidos y facilitar el paso por el aeropuerto.

Antes de salir de casa:

Revisa las condiciones de tu aerolínea. El tamaño y peso permitido para el equipaje de mano pueden variar según la compañía y la tarifa. Pesa la maleta de bodega. Así evitarás sorpresas al momento de facturar. El peso estándar es de 23 kg. y excepcionalmente podría llegar a 35 kg. Separa los líquidos. Revisa las restricciones aplicables al aeropuerto de salida. Guarda los objetos de valor en la cabina. Deja una muda de ropa en el equipaje de mano. Identifica la maleta. Coloca tus datos de contacto en una etiqueta exterior y, si es posible, también en el interior. Fotografía el contenido de la maleta. Puede ser útil como registro ante una eventual incidencia con el equipaje.

¿Se puede llevar botellas en el equipaje de mano?

Las restricciones de líquidos de los aeropuertos hacen que el equipaje de mano en vuelos internacionales no sea la opción más sencilla para transportar botellas compradas antes del control de seguridad.

Una botella normalmente deberá ir en el equipaje facturado si se compra antes de pasar por los controles de seguridad, mientras que las bebidas adquiridas en las tiendas duty free después del control pueden estar sujetas a condiciones específicas de transporte.

Estas reglas pueden variar según el aeropuerto, el itinerario y las conexiones. Es necesario revisar cuantas botellas se pueden entrar ale país de destino.

Si existe una escala internacional, además, hay que tener especial cuidado: una botella comprada en duty free puede estar sometida nuevamente a controles de seguridad al realizar una conexión.

¿Puedo llevar alimentos para niños o bebés?

Los padres pueden necesitar llevar fórmula infantil, leche, cereales, papillas, snacks u otros alimentos específicos para un niño.

Las reglas de seguridad aérea suelen contemplar excepciones para ciertos alimentos y líquidos destinados a bebés y niños pequeños, pero las condiciones pueden variar según el aeropuerto y el país.

Para reducir inconvenientes, una buena práctica es:

Llevar los productos en sus envases originales.

Mantenerlos correctamente etiquetados.

Transportar cantidades razonables para la duración del viaje.

Separarlos del resto del equipaje si el aeropuerto solicita una inspección.

Revisar las condiciones del país de destino antes de viajar.

Y hay una diferencia fundamental: una fórmula infantil puede estar autorizada para el transporte aéreo, mientras que determinados productos que contienen ingredientes de origen animal pueden tener requisitos adicionales en la aduana de llegada.

Preparar bien el equipaje también es parte del viaje

La mejor maleta no necesariamente es la que lleva más cosas, sino la que está organizada de acuerdo con las necesidades del viaje. Separar correctamente el equipaje de mano y la maleta de bodega permite tener a disposición los artículos importantes durante el vuelo y reducir las complicaciones ante un eventual retraso del equipaje.

Antes de viajar, la recomendación más importante es revisar siempre las condiciones de la aerolínea y las normas del aeropuerto de salida, ya que los límites de peso, dimensiones y los artículos permitidos pueden cambiar según el vuelo y el destino.