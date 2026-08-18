Therasia: la desconocida isla volcánica que se esconde frente a Santorini

Frente a la popular Santorini existe una isla mucho más pequeña y silenciosa. Therasia, también conocida como Thirasia, conserva buena parte del paisaje y la vida tradicional de las Cícladas, con recorridos entre acantilados, pueblos blancos, bodegas y miradores sobre la caldera.

Una isla pequeña frente a Santorini

Therasia es una isla volcánica griega perteneciente al archipiélago de Santorini, en las Cícladas. Se encuentra frente al norte de Santorini y tiene apenas unos 170 habitantes.

Con 8,8 kilómetros de largo y 2,4 kilómetros de ancho, el territorio concentra 24 iglesias, pequeños núcleos habitados y caminos que permiten recorrer parte de la isla a pie o en bicicleta.

Durante años, la falta de información sobre los horarios de transporte dificultó la llegada de visitantes. La situación comenzó a cambiar después de la pandemia, cuando los horarios empezaron a publicarse en internet y aparecieron nuevos servicios.

El crecimiento turístico, sin embargo, ha sido acotado. En 2023 se instaló un surtidor automático de combustible en la única carretera de la isla, mientras que también comenzaron a aparecer alojamientos y excursiones de pequeña escala vinculadas al paisaje y la vida local.

Manolas, Potamos y los pueblos de la isla

Uno de los puntos principales es Manolas, el pueblo más importante de Therasia. Está ubicado en lo alto del acantilado de la caldera y conserva calles de piedra y viviendas tradicionales.

También destaca Potamos, asentado en la ladera de un barranco escarpado. Sus calles sinuosas están rodeadas de casas de fachadas blancas, puertas con marcos azules, enredaderas y buganvillas.

En este pueblo se encuentra la iglesia de Panagia tis Giatrissa, conocida por su icono considerado milagroso, al que se atribuye el don de la fertilidad. En su interior se conservan muñecos que fueron dejados por mujeres cuyas plegarias, según la tradición, fueron escuchadas.

Otro punto de interés es Korfos, un pequeño puerto ubicado al pie de los acantilados, donde existen tabernas locales junto al mar.

Al norte está Riva o Agia Irini, principal puerto de llegada y lugar asociado a una iglesia que también tiene un vínculo con el nombre de Santorini. Según la tradición, los marineros identificaban la zona al divisar la iglesia de Santa Irini sobre la caldera.

En el extremo opuesto de la isla se encuentra el monasterio de Kimisis, conocido por su cúpula azul y su ubicación en el cabo volcánico de Trypiti.

Vino producido sobre suelo volcánico

El paisaje volcánico también forma parte de la producción vitivinícola de Therasia.

Cerca de Potamos funciona la bodega Mikra Thira, que produce vinos a partir de variedades adaptadas al suelo volcánico y utiliza técnicas similares a las empleadas en Santorini, entre ellas el koulouri.

La visita tiene una duración aproximada de 90 minutos e incluye un recorrido por el viñedo y las áreas de producción, además de una degustación de tres vinos assyrtiko.

Mikra Thira forma parte de los circuitos de Explore Thirasia, que también ofrecen caminatas y recorridos en bicicleta de montaña o eléctrica.

Caminatas y paisajes volcánicos

A diferencia de otros destinos del Mediterráneo que concentran su atractivo en las playas o la vida nocturna, Therasia apuesta por una experiencia vinculada al paisaje.

Sus principales atractivos son los miradores, caminos de piedra y pequeños poblados, en un territorio con pocos automóviles, distancias cortas y desniveles moderados.

Las actividades suelen realizarse durante la mañana o al atardecer, cuando las condiciones favorecen los recorridos a pie.

Para quienes buscan una experiencia activa, la isla permite combinar caminatas con recorridos en bicicleta eléctrica y visitas a espacios vinculados a la producción local.

Una alternativa al turismo masivo de Santorini

La cercanía con Santorini contrasta con el ritmo de Therasia. Mientras la isla vecina es uno de los destinos turísticos más conocidos de Grecia, esta pequeña isla mantiene una escala mucho más reducida y una vida local que continúa siendo parte central de su atractivo.

La propuesta está orientada principalmente a quienes buscan paisajes volcánicos, caminatas y tiempos tranquilos, más que grandes centros turísticos o actividades nocturnas.

Uno de los cambios recientes ha sido precisamente la aparición de nuevos alojamientos. Entre ellos está Santa Irini Retreat, inaugurado en 2024 cerca del puerto de Riva. El establecimiento ocupa un edificio tradicional dividido en cuatro suites y fue impulsado por Paris Savvidis y Dimitris Kriezis en terrenos familiares.

¿Cómo llegar a Therasia?

El acceso puede realizarse desde distintos puntos de Santorini. Un sea bus conecta Ammoudi Bay con Riva tres veces al día, mientras que desde Athinios existe un ferry de aproximadamente 25 minutos.

Para quienes llegan desde el aeropuerto de Santorini, Athinios constituye una de las alternativas de conexión. También es posible trasladar un vehículo en el ferry de mayor tamaño.

En la isla existe un solo taxi, aunque otra alternativa es recorrerla mediante bicicletas eléctricas.

Así, a pocos minutos de uno de los destinos más visitados de Grecia, Therasia mantiene una escala distinta: pequeños pueblos, iglesias, caminos de piedra, viñedos y vistas volcánicas que permiten conocer una cara menos concurrida de las Cícladas.