Turismo activo en Chile: familias optan por combinar aventura, naturaleza y actividad física

El turismo interno atraviesa una etapa en que el descanso ya no sería el único objetivo de los viajes familiares. Con el inicio del segundo semestre, la temporada invernal concentra parte importante del movimiento del turismo interno. En este contexto, actividades como el trekking de baja exigencia, las cabalgatas, los paseos en la nieve y los circuitos de aventura moderada han ganado espacio entre las alternativas para las familias.

La tendencia no apunta necesariamente a experiencias extremas. Marcelo Rollandi, fundador de Vivencias Travel, plantea que “hoy predomina un viaje familiar activo pero accesible: caminatas cortas, cabalgatas, paseos en la nieve y actividades al aire libre que pueden disfrutar tanto niños como adultos mayores. No se trata de aventura extrema, sino de experiencias que unen a la familia en torno al movimiento y la naturaleza”.

Según su análisis, este cambio responde a distintos factores, entre ellos una mayor conciencia sobre los beneficios de las actividades al aire libre, una oferta turística nacional más profesionalizada y el interés por reducir el tiempo frente a las pantallas y compartir experiencias.

“Las familias buscan volver a lo simple: estar juntos, moverse, disfrutar del entorno. A eso se suma que hoy existe una oferta turística mucho más profesional y variada dentro de Chile, con actividades pensadas especialmente para el público familiar”, comenta.

La zona central y el sur concentran el interés

Dentro de Chile, la zona central y el sur aparecen como los principales polos de atracción para este tipo de viajes familiares.

La cercanía de la cordillera con Santiago, junto con los paisajes de lagos, volcanes y bosques del sur, permite acceder a distintos tipos de actividades y recorridos.

“La zona central, con la cordillera a pocas horas de Santiago, y el sur, con sus lagos, volcanes y bosques, concentran hoy la mayor demanda de turismo activo familiar. Son destinos accesibles, con buena conectividad y una oferta de actividades cada vez más amplia para todas las edades”, explica Rollandi.

La diversidad de paisajes permite combinar actividades de distinta intensidad, especialmente para grupos integrados por personas de diferentes edades.

Seguridad y planificación como parte del viaje

La incorporación de actividades al aire libre también plantea desafíos relacionados con la seguridad. De acuerdo con Rollandi, antes de realizar este tipo de experiencias es importante considerar las condiciones climáticas y las características de quienes participan.

“Recomendamos siempre contar con guías certificados, revisar las condiciones climáticas antes de salir y elegir actividades acordes a la edad y condición física de cada integrante de la familia. La planificación es clave para que la aventura sea una experiencia segura y disfrutable para todos”, afirma.

La recomendación apunta especialmente a los grupos familiares donde participan niños o adultos mayores, considerando que no todos los integrantes necesariamente tienen las mismas condiciones físicas.

En este sentido, el operador señala que existen circuitos con diferentes niveles de exigencia y actividades que pueden adaptarse a las características de cada grupo.

“Nuestro trabajo es armar experiencias a la medida de cada familia, considerando la edad de los niños, el estado físico de los adultos mayores y los intereses de todo el grupo. Así logramos que el viaje sea activo, seguro y memorable para todos”, concluye Rollandi.