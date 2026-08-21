México registra récord turístico y refuerza su apuesta por la cultura y los destinos locales

México cerró los primeros seis meses de 2026 con cifras récord en distintos indicadores turísticos y proyecta superar los 48 millones de turistas internacionales registrados durante 2025. El país recibió 51,1 millones de viajeros internacionales entre enero y junio, mientras que los turistas que pernoctaron llegaron a 24,5 millones. En paralelo, el Gobierno mexicano busca potenciar destinos culturales, naturales y comunitarios para ampliar la oferta turística y atraer visitantes más allá de los tradicionales circuitos de playa.

Más de 51 millones de viajeros llegaron a México

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante el primer semestre del año ingresaron 51,1 millones de viajeros internacionales, cifra que representa un aumento de 7,7% respecto del mismo período de 2025.

Dentro de ese total, 24,5 millones correspondieron a turistas internacionales, es decir, visitantes que pernoctaron en el país. Esta cifra significó un crecimiento interanual de 4,6%.

Los ingresos por turismo internacional superaron los US$18.780 millones, con un incremento de 0,5%.

Solo durante junio, México recibió 8,2 millones de viajeros internacionales, un 2% más que en el mismo mes del año anterior. Los turistas que pernoctaron alcanzaron los 4,1 millones, mientras que los ingresos llegaron a US$2.913 millones, un 5,9% más. El gasto promedio, en tanto, aumentó 9,6%.

El Mundial impulsó las visitas a las ciudades sede

Parte de las expectativas para el segundo semestre están relacionadas con el impacto de los grandes eventos internacionales.

Las tres ciudades mexicanas que fueron sede del Mundial de fútbol —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— registraron un aumento superior al 36% en el número de turistas durante ese período, según informó la secretaria de Turismo.

El Gobierno espera que este impulso, sumado a eventos como el Día de Muertos, la Fórmula 1, actividades de la NBA y las agendas turísticas de los distintos estados, permita cerrar 2026 por encima de los 48 millones de turistas internacionales registrados durante 2025.

Al mismo tiempo, México busca ampliar sus mercados de origen ante una disminución del mercado estadounidense asociada a menores frecuencias aéreas. Rodríguez destacó el crecimiento de visitantes provenientes de Colombia, Brasil, Japón y Canadá, además de una estrategia de promoción en ferias y caravanas turísticas.

Ciudad de México, Oaxaca y Guanajuato: una ruta por la cultura

La estrategia turística mexicana también apunta a reducir la dependencia del tradicional modelo de sol y playa y fortalecer experiencias relacionadas con la cultura, la gastronomía, la naturaleza y las comunidades locales.

Según Rodríguez, 40% de los viajeros que llegaron entre enero y junio lo hicieron por motivos culturales.

Una de las opciones es Ciudad de México, donde se pueden recorrer el Centro Histórico, museos y Xochimilco. La capital también concentra espacios como el Museo Nacional de Antropología y distintos atractivos históricos y culturales. El Centro Histórico y Xochimilco forman parte del patrimonio mundial reconocido por la UNESCO.

Oaxaca es otra alternativa para quienes buscan combinar patrimonio, gastronomía y tradiciones. Su Centro Histórico y la zona arqueológica de Monte Albán forman parte del patrimonio mundial, mientras que la ciudad destaca por su arquitectura, gastronomía y tradiciones culturales.

En Guanajuato, en tanto, el recorrido puede incluir su centro histórico y sus construcciones vinculadas a la historia minera. La ciudad histórica y sus minas adyacentes también están inscritas como patrimonio mundial.

Playas, cenotes y ciudades mayas

México mantiene, además, una amplia oferta asociada al Caribe y a su patrimonio arqueológico.

En Tulum, en Quintana Roo, se combinan la zona arqueológica, las playas del Caribe y actividades vinculadas a cenotes y buceo. La zona arqueológica se encuentra junto al mar y el territorio también permite acceder a espacios naturales como la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an.

Otro punto destacado es Chichén Itzá, en Yucatán, uno de los principales sitios arqueológicos mayas del país. Entre sus construcciones destaca El Castillo o Templo de Kukulkán, además de otros edificios que forman parte del conjunto prehispánico reconocido como patrimonio mundial.

Para quienes buscan un destino de menor escala, Holbox también forma parte de la oferta turística de Quintana Roo.

Pueblos y destinos para conocer otra cara de México

La oferta mexicana también incluye ciudades y localidades donde el patrimonio arquitectónico y las tradiciones tienen un papel central.

San Miguel de Allende, en Guanajuato, combina arquitectura colonial, calles empedradas y edificios históricos. Su centro histórico, junto con el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el visitante puede acercarse a un destino incluido dentro del programa de Pueblos Mágicos de México.

Otra alternativa es Los Cabos, en Baja California Sur, donde confluyen desierto, mar, playas y áreas naturales protegidas. Entre sus principales referentes se encuentra el Arco de Cabo San Lucas.

México prepara una nueva estrategia para sus Pueblos Mágicos

La apuesta por diversificar los destinos también contempla a los 177 Pueblos Mágicos del país.

La secretaria de Turismo adelantó que en noviembre el Gobierno presentará una nueva estrategia para estas localidades. Durante 2027, la prioridad será fortalecer los destinos ya reconocidos mediante capacitación, infraestructura, rutas, conectividad y digitalización, antes de evaluar la incorporación de nuevos pueblos.

En paralelo, Guadalajara será sede durante cinco años de una feria internacional de turismo que llegará por primera vez a América. La primera edición se desarrollará entre el 10 y el 12 de noviembre, con unos 5.000 participantes, 300 compradores, más de 60 conferencias y la representación de los 32 estados mexicanos en un pabellón nacional.

Con estos planes, México busca aprovechar el crecimiento registrado durante el primer semestre y ampliar su propuesta hacia experiencias culturales y comunitarias, además de sus tradicionales destinos de playa.