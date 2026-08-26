Vacaciones Tercera Edad suma 16 mil nuevos cupos y refuerza alianza con agencias de viajes

Con el objetivo de seguir impulsando el turismo interno y ampliar las oportunidades de viaje para las personas mayores, Sernatur anunció la apertura de 16.000 nuevos cupos para el programa Vacaciones Tercera Edad, una de las iniciativas más consolidadas del turismo social en Chile.

La noticia fue dada a conocer durante el 4° Encuentro de Agencias de Viajes de Vacaciones Tercera Edad, realizado en Casa Anáhuac, en el Parque Metropolitano de Santiago. La actividad reunió a cerca de 80 agencias de viajes y touroperadores que forman parte de la cadena comercial del programa, en una jornada orientada a la capacitación, coordinación y presentación de novedades para el segundo semestre.

Nuevos cupos para viajar por Chile

Los nuevos cupos estarán distribuidos entre las dos modalidades del programa:

6.000 cupos para Escapadas , viajes de 2 a 3 noches.

, viajes de 2 a 3 noches. 10.000 cupos para Clásico, viajes de 4 a 7 noches.

La medida busca ampliar el acceso a viajes subsidiados para personas mayores, al mismo tiempo que contribuye a la actividad económica de los destinos turísticos durante temporadas de menor demanda.

Sistema único para comercializar los paquetes turísticos

Otra de las novedades anunciadas es la unificación de la comercialización de ambas modalidades a través del Sistema SAVE, plataforma tecnológica que ya operaba en Escapadas y que desde este semestre también incorporará la modalidad Clásico.

Según Sernatur, esta integración permitirá simplificar procesos, mejorar la gestión comercial y facilitar el trabajo de las agencias de viajes que participan en el programa.

Vacaciones Tercera Edad cumple 25 años

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó el impacto que ha tenido el programa durante sus 25 años de funcionamiento. “Nuestro programa Vacaciones Tercera Edad cumple 25 años como una política pública que demuestra que el turismo puede generar bienestar a las personas mayores y, al mismo tiempo, dinamizar nuestros destinos en temporada baja. En este camino, las agencias y touroperadores han sido actores fundamentales para acercar el programa a sus beneficiarios”.

Bajo el lema “Información que mueve confianza”, el encuentro permitió además resolver dudas operativas, compartir experiencias y fortalecer las herramientas que utilizan las agencias para orientar a los pasajeros y facilitar la venta de paquetes turísticos.

Más de 180 agencias participan en el programa

Actualmente, Vacaciones Tercera Edad cuenta con 181 agencias oficiales a lo largo del país. De las 463 agencias activas inscritas en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de Sernatur, el 39,1% participa en la comercialización del programa.

Esta red representa un apoyo relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico, además de contribuir a la descentralización y al desarrollo económico de diversos destinos nacionales.

¿Cómo acceder a los paquetes de Vacaciones Tercera Edad?

Las personas interesadas en viajar pueden adquirir paquetes turísticos sin necesidad de postulación previa. El listado de agencias autorizadas, destinos disponibles y programas vigentes se encuentra en el sitio oficial de Vacaciones Tercera Edad.