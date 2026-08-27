Emirates, Uber y Booking: las marcas usadas por ciberdelincuentes para engañar a viajeros

Los ciberdelincuentes están utilizando la imagen de reconocidas marcas de transporte, alojamiento y reservas para desplegar campañas de fraude digital. Entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, Kaspersky detectó más de 262 mil intentos de ataque que simulaban servicios relacionados con viajes, con el objetivo de obtener credenciales bancarias, datos de pago e información personal.

Los atacantes recurren a sitios web falsos, aplicaciones fraudulentas, promociones engañosas y mensajes asociados a supuestas reservas o compensaciones para ganarse la confianza de los usuarios. Bajo la apariencia de empresas legítimas, buscan que las víctimas entreguen información sensible o instalen programas maliciosos en sus dispositivos.

Aerolíneas y apps de transporte concentran la mayor parte de los engaños

El análisis de Kaspersky reveló que las amenazas vinculadas con marcas de transporte alcanzaron 262.663 detecciones durante el periodo estudiado. Dentro de esta categoría, Emirates y Uber concentraron prácticamente la totalidad de los intentos registrados.

Los ataques que suplantaban a la aerolínea Emirates representaron el 61% de las detecciones asociadas con marcas de transporte, mientras que Uber concentró el 37%. En conjunto, ambas compañías acumularon el 98% de la actividad identificada en esta categoría.

Según los investigadores, los ciberdelincuentes suelen enfocarse en servicios conocidos y con millones de usuarios, aprovechando la confianza que generan estas marcas y el contexto de urgencia que muchas veces acompaña la compra de pasajes, reservas o traslados.

La búsqueda de ofertas atractivas, los cambios constantes entre aplicaciones y sitios web, y la necesidad de tomar decisiones rápidas durante la planificación de un viaje pueden facilitar que los usuarios ingresen a enlaces fraudulentos sin advertir el riesgo.

Entre las amenazas más detectadas asociadas a marcas de transporte se encuentran los troyanos, que representaron el 30,5% de los casos. Este tipo de malware suele camuflarse como archivos, programas o aplicaciones legítimas para lograr que las personas los instalen. Una vez dentro del dispositivo, pueden extraer información, descargar nuevas amenazas o permitir el acceso remoto de atacantes.

En segundo lugar aparecen los troyanos bancarios, con el 22,5% de las detecciones. Estas amenazas están diseñadas para obtener credenciales financieras, datos de tarjetas y otra información relacionada con cuentas bancarias, por lo que los ataques no solo buscan acceder a detalles de una reserva, sino también afectar directamente los recursos económicos de las víctimas.

Uno de los fraudes identificados involucra a una falsa campaña asociada a Ryanair, donde los atacantes prometen una compensación económica por un supuesto vuelo. Las víctimas reciben un mensaje que les informa que tienen derecho a un pago y luego son dirigidas a una página donde deben ingresar sus credenciales o pagar una pequeña “tarifa de procesamiento” para recibir el dinero.

El sitio fraudulento utiliza una cuenta regresiva para generar presión y convencer al usuario de actuar rápidamente. Esta estrategia es una señal de alerta, ya que las aerolíneas no solicitan pagos anticipados para gestionar reembolsos ni obligan a responder en pocos segundos para acceder a una compensación.

Reservas de hoteles y experiencias turísticas también son blanco de estafas

Las plataformas de alojamiento y viajes también se han convertido en objetivos frecuentes para los ciberdelincuentes. De acuerdo con el análisis de Kaspersky, entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 se registraron 5.414 intentos de ataque relacionados con este tipo de servicios.

En esta categoría, los troyanos fueron nuevamente la principal amenaza, representando el 54,6% de las detecciones.

Las cuentas asociadas a plataformas de viajes almacenan información especialmente valiosa, como datos personales, métodos de pago, historiales de reservas y conversaciones con proveedores. Por ello, los atacantes desarrollan páginas y archivos maliciosos capaces de robar contraseñas, comprometer medios de pago o instalar malware.

Uno de los casos detectados consiste en una página que imita el diseño y el proceso de pago de Booking.com. La víctima cree estar realizando una reserva real e ingresa sus datos personales y financieros para completar la operación.

Sin embargo, nunca recibe una confirmación, la reserva no existe y el dinero termina directamente en manos de los estafadores. Debido a la similitud con el sitio original, algunas personas solo descubren el engaño cuando llegan al destino y comprueban que no tienen alojamiento disponible.

“Este tipo de fraude representa un problema porque ocurre en momentos en los que las personas están más expuestas a tomar decisiones rápidas y compartir información sensible. Una página falsa puede parecer una reserva legítima, pero en realidad estar diseñada para robar contraseñas, datos bancarios o instalar malware en el dispositivo. En algunos casos, la víctima no descubre el engaño hasta que llega a su destino y comprueba que la reserva nunca existió, cuando el dinero ya fue transferido y su información personal pudo haber quedado comprometida”, comentó Carolina Mojica, gerente de productos para el consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky.

Recomendaciones para evitar fraudes durante la planificación de un viaje

Para reducir los riesgos de caer en este tipo de engaños, Kaspersky recomienda:

Utilizar siempre canales oficiales: acceder directamente al sitio web o aplicación de la aerolínea, hotel o plataforma de transporte, evitando enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

acceder directamente al sitio web o aplicación de la aerolínea, hotel o plataforma de transporte, evitando enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales. Comprobar la dirección web antes de ingresar información: los sitios fraudulentos suelen copiar la apariencia de páginas reales, pero presentan pequeñas diferencias en el dominio, letras adicionales o cambios en la dirección.

los sitios fraudulentos suelen copiar la apariencia de páginas reales, pero presentan pequeñas diferencias en el dominio, letras adicionales o cambios en la dirección. Desconfiar de ofertas demasiado urgentes o atractivas: supuestos reembolsos, descuentos extremos o solicitudes de pago inmediato pueden ser señales de una estafa. Lo recomendable es verificar la información directamente con la empresa.

supuestos reembolsos, descuentos extremos o solicitudes de pago inmediato pueden ser señales de una estafa. Lo recomendable es verificar la información directamente con la empresa. Proteger la información personal antes de reservar: Kaspersky Premium utiliza tecnologías basadas en inteligencia artificial para detectar páginas de phishing y sitios de pago fraudulentos antes de que los usuarios compartan contraseñas, datos personales o información bancaria.

Kaspersky Premium utiliza tecnologías basadas en inteligencia artificial para detectar páginas de phishing y sitios de pago fraudulentos antes de que los usuarios compartan contraseñas, datos personales o información bancaria. Usar conexiones seguras durante los viajes: la VPN incluida en Kaspersky Premium permite cifrar la conexión al utilizar redes Wi-Fi públicas en aeropuertos, hoteles u otros espacios.

Como parte de sus iniciativas de concientización, Kaspersky también presentó Safe Travel Insights, una guía donde trabajadores de la compañía de más de 20 países comparten recomendaciones sobre seguridad digital para viajeros, incluyendo riesgos como páginas de phishing, fraudes de pago, códigos QR maliciosos y redes Wi-Fi públicas inseguras.