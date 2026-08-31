Travel Sale 2026: descuentos de hasta 66%, cuotas sin interés y más de 90 destinos para viajar

Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre se desarrollará una nueva edición del Travel Sale, uno de los eventos de comercio electrónico más relevantes para la industria turística en Chile. Organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), el evento reunirá cientos de promociones para quienes buscan planificar con anticipación sus próximas vacaciones.

La edición 2026 llega con descuentos de hasta 66%, alternativas de financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés y ofertas en vuelos nacionales e internacionales, hoteles, paquetes turísticos, circuitos guiados, cruceros, asistencia en viaje y servicios complementarios.

Travel Sale 2026: una oportunidad para planificar viajes al mejor precio

El Travel Sale se ha consolidado como una de las principales vitrinas para quienes buscan ahorrar en sus viajes. Según cifras de la organización, la edición realizada en marzo superó los $57 mil millones en ventas, registrando un crecimiento de 4,3% respecto del año anterior, mientras que el ticket promedio aumentó en un 33%.

“Travel Sale se ha consolidado como una instancia que conecta el desarrollo del comercio electrónico con una industria de gran relevancia para nuestra economía. Cada vez vemos consumidores más informados, que comparan alternativas y utilizan las herramientas digitales para planificar sus viajes”, señaló María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

Desde Fedetur destacan además el impacto que estas campañas tienen sobre la actividad económica y turística.

“El turismo tiene una enorme capacidad para aportar al crecimiento y la generación de empleo, especialmente en regiones. Incentivar los viajes es también incentivar el movimiento de nuestra economía y distribuir sus beneficios a lo largo del país”, afirmó Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur.

El Caribe, Brasil y Europa lideran las ofertas

Entre los destinos con mayores descuentos destacan los del Caribe, donde las promociones alcanzan hasta un 60% para viajes a México, República Dominicana, Curazao y Costa Rica.

Para quienes buscan alternativas dentro de Sudamérica, las rebajas llegan hasta un 40%, incluyendo destinos en Chile, Brasil y Argentina.

En tanto, Europa y Estados Unidos presentan descuentos de hasta un 30%, especialmente en rutas hacia ciudades altamente demandadas como Madrid, Barcelona, Miami y Nueva York.

La tendencia coincide con las preferencias observadas por las agencias de viajes. Según COCHA, República Dominicana, México y Brasil continúan liderando las reservas de los viajeros chilenos, mientras que España, Italia y Estados Unidos mantienen una participación relevante entre quienes planifican con mayor anticipación.

LATAM ofrece descuentos de hasta 65% y más de 90 destinos en promoción

LATAM Airlines será uno de los protagonistas de esta edición, con más de 90 destinos disponibles y descuentos de hasta 62% en rutas nacionales y hasta 65% en vuelos internacionales seleccionados.

Las promociones permitirán viajar entre septiembre de 2026 y junio de 2027, abarcando gran parte de la temporada alta de verano y las vacaciones del próximo año.

Entre los destinos nacionales destacan:

Calama

Antofagasta

Concepción

Temuco

Puerto Montt

Punta Arenas

Puerto Natales

A nivel internacional sobresalen:

Miami

Nueva York

Los Ángeles

Bogotá

Lima

Río de Janeiro

Florianópolis

Punta Cana

Montego Bay

Melbourne

La compañía también incorporó beneficios adicionales en paquetes turísticos, hoteles, arriendo de autos, eSIM y asistencia en viaje, con descuentos que alcanzan hasta el 70%.

SKY lanza rebajas de hasta 66% para viajes de fin de año

SKY Airline participa en el Travel Sale con algunas de las tarifas más agresivas del evento, ofreciendo descuentos de hasta 66% para vuelos nacionales e internacionales.

Entre las promociones más atractivas destacan:

Santiago–La Serena desde $20.090

Santiago–Concepción desde $21.090

Santiago–Antofagasta desde $24.090

Santiago–Calama desde $24.090

En rutas internacionales aparecen ofertas como:

Mendoza desde $88.790 ida y vuelta

Buenos Aires desde $149.690

Lima desde $167.290

São Paulo desde $182.990

Florianópolis desde $207.990

La aerolínea también incorporó beneficios exclusivos para miembros de SKY Plus, descuentos adicionales para niños y promociones relámpago durante los tres días del evento.

COCHA apuesta por descuentos de hasta $150 mil y financiamiento flexible

Las agencias de viajes también llegan con una amplia oferta. COCHA anunció descuentos que alcanzan los $150.000 en paquetes turísticos hacia el Caribe, Costa Rica, Curazao y destinos todo incluido.

Entre los principales beneficios destacan:

Hasta $150.000 de descuento en paquetes seleccionados.

Hasta $120.000 de rebaja para Caribe, Estados Unidos, Colombia, Panamá y Perú.

Hasta $80.000 de descuento en viajes por Sudamérica.

15% de descuento en paquetes internacionales con LATAM.

10% de descuento en circuitos europeos.

Además, la agencia ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés con bancos participantes, facilitando la planificación de viajes de mayor presupuesto.

Inteligencia artificial: la nueva aliada para encontrar ofertas

La edición 2026 también confirma el creciente rol de la inteligencia artificial en la planificación de viajes.

Durante el Travel Sale de marzo, el asistente basado en IA desarrollado por la CCS registró cerca de 15 mil conversaciones y casi 25 mil interacciones. Un 65% de ellas mostró una alta intención de compra, principalmente entre usuarios que buscaban promociones específicas o comparaban rutas y destinos.

La ruta Santiago-Buenos Aires fue la más consultada por los usuarios.

A esta tendencia se suman las nuevas herramientas presentadas por Google, que permiten comparar precios de vuelos en tiempo real, activar alertas automáticas cuando bajan las tarifas, revisar costos en millas o puntos de fidelización y gestionar reservas hoteleras mediante inteligencia artificial.

Consejos para aprovechar el Travel Sale

Los expertos recomiendan actuar con rapidez durante las primeras horas del evento, cuando existe una mayor disponibilidad de tarifas promocionales y cupos.

También aconsejan:

Comparar precios antes de comprar.

Revisar restricciones y condiciones de cada oferta.

Priorizar paquetes que incluyan vuelo y alojamiento.

Verificar beneficios asociados a tarjetas bancarias.

Considerar la contratación de asistencia en viaje.

Comprar únicamente a través de plataformas oficiales y empresas formales.

Con descuentos históricos, nuevas herramientas digitales y una oferta que abarca desde escapadas nacionales hasta viajes de larga distancia, el Travel Sale 2026 aparece como una de las mejores oportunidades del año para planificar vacaciones y asegurar tarifas más convenientes para los próximos meses.