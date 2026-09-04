Más de 200 especies podrían florecer en un Desierto Florido que promete ser histórico

Quedan pocos días para que la Región de Atacama vuelva a ser escenario de uno de los fenómenos naturales más particulares del país. Las inusuales precipitaciones registradas durante julio y agosto generaron las condiciones necesarias para que este año el Desierto Florido pueda presentarse con una abundancia excepcional.

En el desierto más árido del mundo, semillas, bulbos y rizomas pueden permanecer durante años bajo tierra hasta que se reúnen las condiciones necesarias para emerger. Entre ellas, se requieren precipitaciones superiores a los 15 milímetros. Durante este año, en algunos sectores, el agua llegó a penetrar más de 60 centímetros de profundidad.

Las primeras señales ya comienzan a aparecer

El efecto de las lluvias ya se estaría haciendo visible en distintos puntos de la región. Según informó CONAF al medio Ladera Sur, se ha reportado el crecimiento de plántulas en sectores de Copiapó y Huasco.

La magnitud de las precipitaciones también podría favorecer la aparición de más de 200 especies, no solo en Atacama, sino que también en zonas de las regiones de Coquimbo y Antofagasta. En total, el fenómeno podría extenderse por más de 15.000 km².

Septiembre marcaría el inicio de la temporada

De acuerdo con las proyecciones de especialistas, el fenómeno comenzaría a desarrollarse durante septiembre y tendría su mayor intensidad después del 18 de septiembre y hasta mediados de octubre. No obstante, algunas floraciones ubicadas en sectores costeros podrían prolongarse hasta mediados de noviembre.

La duración y magnitud de las floraciones dependerán principalmente de las temperaturas y de cuánto tiempo logre mantenerse la humedad en el suelo.

Una temporada que podría recordar a 1997

Si las estimaciones de los especialistas se cumplen, el Desierto Florido de este año podría alcanzar una magnitud comparable con la registrada en 1997, uno de los episodios más destacados de este fenómeno natural.

Además del Parque Nacional Desierto Florido, algunos de los sectores donde podría apreciarse este espectáculo de la naturaleza son la costa de Freirina, la costa de Huasco y el sector Travesía, en la comuna de Copiapó.





