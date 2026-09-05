Cómo prepararse para un viaje internacional y evitar gastos inesperados

Viajar fuera de Chile se volvió parte de la rutina de muchos chilenos, y el tráfico aéreo internacional lo confirma temporada tras temporada.

El problema aparece cuando toda la energía se va en elegir destino y comparar pasajes, y queda cero atención para lo que pasa si algo falla a mitad de camino.

Un seguro de viaje y una preparación ordenada transforman un dolor de muelas en otro país o una maleta extraviada en una simple molestia pasajera.

Los imprevistos que más golpean el bolsillo

Basta un dolor abdominal a las tres de la mañana en un lugar donde tu previsión de salud chilena no sirve de nada. Estos son los sustos más caros:

Emergencias médicas: el gasto más temido, y con razón. Una atención de urgencia arranca en varios cientos de dólares, y una hospitalización escala rápido: en Estados Unidos, una noche puede superar los 10.000 dólares y una ambulancia cuesta entre 500 y 1.000. Un detalle que muchos pasan por alto: Fonasa no cubre atenciones fuera de Chile, y la mayoría de las isapres tampoco.

el gasto más temido, y con razón. Una atención de urgencia arranca en varios cientos de dólares, y una hospitalización escala rápido: en Estados Unidos, una noche puede superar los 10.000 dólares y una ambulancia cuesta entre 500 y 1.000. Un detalle que muchos pasan por alto: Fonasa no cubre atenciones fuera de Chile, y la mayoría de las isapres tampoco. Pérdida o robo de equipaje: cuando la maleta no aparece en la cinta, toca reponer ropa y artículos básicos a precio de aeropuerto, además del valor de todo lo que se perdió.

cuando la maleta no aparece en la cinta, toca reponer ropa y artículos básicos a precio de aeropuerto, además del valor de todo lo que se perdió. Cancelaciones y retrasos de vuelos: una conexión que se cae se traduce en noche extra de hotel, pasaje nuevo o comidas que nadie tenía presupuestadas.

una conexión que se cae se traduce en noche extra de hotel, pasaje nuevo o comidas que nadie tenía presupuestadas. Quedar a la deriva en destino: perder los documentos o no manejar el idioma en plena emergencia complica todo, y resolverlo también cuesta plata.

¿Qué revisar antes de despegar?

Casi todos estos escenarios se pueden anticipar con unas semanas de margen. Cierra estos frentes antes de armar la maleta:

Documentos al día

Pasaporte vigente —los chilenos emitidos desde 2026 duran 10 años— y con seis meses de validez como mínimo al momento de entrar, el plazo que piden muchos países. Comprueba si tu nacionalidad necesita visa.

Salud con anticipación

Agenda un control de medicina del viajero unos 15 días antes; ahí sabrás qué vacunas te corresponden. Para zonas de riesgo, la de fiebre amarilla se aplica al menos 10 días antes y su certificado internacional es obligatorio para entrar a varios destinos.

Un colchón para lo inesperado

Deja algo de holgura en el presupuesto y avisa a tu banco que vas a viajar, así evitas que te bloqueen las tarjetas en pleno paseo.

Copias de todo

Una foto del pasaporte, los pasajes y las reservas guardada en la nube te salva si pierdes los originales afuera.

Seguro de viaje internacional: el respaldo que marca la diferencia

Viajar sin cobertura es apostar a que nada salga mal, pero un solo accidente puede poner en riesgo los ahorros de años.

Un seguro de viaje internacional ofrece respaldo justo cuando más lo necesitas, cubriendo los imprevistos que escapan de cualquier plan por una fracción de lo que costaría enfrentarlos por cuenta propia.

La mayoría de estos seguros responde por gastos médicos por enfermedad o accidente, repatriación, pérdida o robo de equipaje, cancelación o interrupción del viaje y asistencia si extravías los documentos.

Para el espacio Schengen se exige, además, una cobertura médica mínima de 30.000 euros al tramitar la visa. El valor cambia según cuántos días viajes, tu edad y el monto asegurado, así que pide la cotización apenas tengas la fecha.

Un consejo que pocos siguen: guarda el número de asistencia de tu póliza en el teléfono y anótalo también en papel. En una emergencia real, tenerlo a mano y saber cómo activar la cobertura vale tanto como el seguro mismo.

Prepararte con tiempo te deja libre para lo que importa: disfrutar el destino. Revisa documentos, salud y cobertura antes de hacer la maleta, y sube al avión pensando en las fotos que vas a traer de vuelta.