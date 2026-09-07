El Financial Times puso sus ojos en Portillo, uno de los centros de ski más emblemáticos de Chile. El diario británico dedicó un extenso reportaje al complejo ubicado en la Región de Valparaíso y lo describió como “un centro de esquí como ningún otro”, destacando una experiencia que, a juicio de la publicación, se aleja de los grandes resorts de montaña altamente comercializados.

El artículo, escrito por el editor de viajes del medio, Tom Robbins, lleva por título “Deep powder, star coaches and a resort like no other — the magic of ‘summer’ in Portillo”. Una de las primeras particularidades que destaca es que Portillo no está rodeado de una ciudad, centros comerciales ni grandes desarrollos inmobiliarios: la experiencia gira principalmente en torno a su característico hotel amarillo, situado a 2.880 metros de altura en medio de la cordillera de los Andes.

“No es un centro de esquí en el sentido convencional”, señala Robbins en su recorrido. El periodista pone especial atención en el modelo del complejo, que mantiene una capacidad máxima cercana a 450 huéspedes y un número limitado de esquiadores diarios. El propio Portillo señala que esa política permite mantener sus pistas y andariveles con menor congestión y conservar una experiencia de montaña más cercana.

La experiencia que sorprendió al Financial Times en Portillo

Uno de los pasajes centrales del reportaje ocurre fuera de las pistas tradicionales. Robbins recorrió junto al esquiador canadiense Mike Douglas parte del antiguo trazado del Ferrocarril Trasandino, internándose en un túnel abandonado antes de acceder a una pendiente nevada.

La experiencia llevó al periodista del Financial Times a afirmar que, después de cuatro décadas practicando el deporte, nunca había realizado un descenso semejante. El antiguo ferrocarril forma parte de la historia de Portillo: desde fines del siglo XIX, la construcción de la línea ferroviaria que cruzaba los Andes estuvo estrechamente ligada al desarrollo del esquí en esa zona cordillerana.

El medio británico también destacó el Superstars Camp, que reúne a reconocidos exponentes internacionales del esquí. En la edición visitada por Robbins participaron figuras como Mike Douglas, Cody Townsend e Ingrid Backstrom, quienes guiaron descensos por sectores fuera de pista.

Otro elemento que llamó la atención del Financial Times fueron los andariveles va-et-vient, un sistema que impulsa rápidamente a pequeños grupos de esquiadores por pendientes donde instalar un telesilla convencional resulta más complejo. El reportaje los presenta como una de las particularidades que mantienen a Portillo alejado del modelo habitual de los grandes centros de ski internacionales.

Portillo y una historia que puso a Chile en el mapa mundial del esquí

El reconocimiento internacional no es nuevo para Portillo. En 1966 fue sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino, convirtiéndose en el primer —y hasta ahora único— lugar de Sudamérica donde se ha realizado ese campeonato. La competencia reunió a 160 deportistas de 22 países y ayudó a consolidar al centro chileno dentro del circuito internacional. (

Sesenta años después de ese campeonato, el reportaje del Financial Times vuelve a poner el foco internacional sobre Portillo. Más que el tamaño de su infraestructura, el periódico destaca precisamente aquello que el centro ha conservado: un hotel en medio de los Andes, pocos huéspedes, tradición deportiva, nieve profunda y una experiencia de montaña que se mantiene al margen del formato de los grandes resorts.