Más que playas: Curaçao busca consolidarse como el gran destino cultural y musical del Caribe

Ubicadas en el sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, las llamadas islas ABC —Aruba, Bonaire y Curaçao— comparten playas de aguas transparentes, arrecifes de coral y un clima favorable durante buena parte del año. Pero aunque son islas hermanas, cada una ha construido una identidad turística propia

En los últimos años, Curaçao ha buscado ampliar esa imagen. En Willemstad, el Caribe tiene colores propios. Rosados, amarillos, azules y verdes cubren las fachadas de arquitectura colonial holandesa y dibujan uno de los paisajes urbanos más reconocibles del Caribe. Por algo, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.

La ubicación también juega a su favor. Curaçao está fuera del cinturón principal de huracanes y su aeropuerto internacional mantiene conexiones con ciudades de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Colombia y Panamá, entre otros destinos. Justamente llegamos a la isla vía Copa Airlines para descubrir que su atractivo también pasa por la música, la gastronomía, el arte y una identidad cultural marcada por influencias europeas, latinoamericanas, africanas y caribeñas.

Un viaje musical

Cuando cae la noche, buena parte de la atención de la isla se desplaza hacia los escenarios del Curaçao North Sea Jazz Festival que, desde 2010, reúne a miles de personas alrededor de una programación que hace tiempo dejó de limitarse al jazz.

El festival nació como una extensión del histórico North Sea Jazz Festival de los Países Bajos. Con el paso de los años, sin embargo, fue ampliando su propuesta hasta construir una identidad propia, mucho más abierta y caribeña. Prince, Stevie Wonder, Bruno Mars, Sting, Lionel Richie, Diana Ross, Carlos Santana, Juan Luis Guerra, Marc Anthony y Ricky Martin son algunos de los artistas que han pasado por el evento.

En 2026, la programación volvió a cruzar géneros y generaciones, con nombres como J Balvin, Rubén Blades, The Jacksons, Jon Batiste, Toto, Sean Paul y Stephen Marley.

Esa diversidad también se refleja en el público. Europeos, norteamericanos, latinoamericanos y residentes de la isla comparten el recinto durante varias jornadas, en una experiencia que combina vacaciones, música y vida social.

Un encuentro social

El festival se vive al aire libre y bajo las estrellas, con tres escenarios que ofrecen experiencias diferentes. El jazz más tradicional suele ocupar un anfiteatro de formato clásico, donde el público permanece sentado y concentrado en la interpretación. Los artistas de mayor convocatoria, en cambio, se presentan en grandes explanadas donde miles de personas cantan y bailan.

También existe una dimensión estética. Muchos asistentes llegan vestidos especialmente para la ocasión: vestidos de verano, conjuntos sofisticados y looks que se acercan a una suerte de gala informal. La idea no es solamente escuchar música, sino formar parte del acontecimiento.

Las altas temperaturas nocturnas son inevitables en el Caribe y los abanicos y ventiladores portátiles abundan entre el público. La brisa marina, sin embargo, suele ayudar a refrescar las noches.

La gastronomía ocupa otro espacio importante. El recinto reúne desde comida rápida clásica como hamburguesas y papas fritas junto a street food asiático, propuestas tex-mex, dulces y preparaciones inspiradas en los sabores locales.

La oferta de bebidas también refleja esa búsqueda por ofrecer una experiencia más amplia. Además de las barras generales, con agua, bebidas, cerveza, vinos y cócteles, el recinto cuenta con una barra premium que ofrece destilados de alta gama e incluso champagne francés, una alternativa poco habitual en festivales musicales masivos, al menos en comparación con lo que suele verse en Chile.

El sistema de tokens agiliza las compras y, pese al tamaño del encuentro, la organización y la limpieza destacan durante las jornadas.

Todo esto termina construyendo algo más que una serie de conciertos: una experiencia internacional que, al mismo tiempo, conserva el carácter relajado de la isla.

La música como motor turístico

Detrás del Curaçao North Sea Jazz Festival hay también una estrategia de posicionamiento. La isla quiere que la música sea otra razón para viajar al Caribe y, para eso, ha construido un evento capaz de complementar —y no competir con— sus atractivos tradicionales.

La fórmula funciona especialmente bien porque el festival comienza cuando termina el día. Durante la mañana y la tarde hay tiempo para recorrer Willemstad, conocer Punda y Otrobanda, visitar museos, arrendar un buggy, salir a navegar, hacer snorkel o buceo, recorrer alguna de las pequeñas playas de la costa o simplemente quedarse frente al mar. Por la noche, el viaje cambia de ritmo y se traslada a los escenarios.

Eso permite armar unas vacaciones alrededor de la música con nombres capaces de sostener un festival internacional. El precio también da una idea del nivel de la apuesta. En 2026, la entrada costó US$195 por jornada, mientras que quienes adquirieron el paquete para viernes y sábado recibieron además acceso al concierto del jueves. No es una entrada económica, pero permite ver durante una misma noche a varios artistas internacionales y moverse entre escenarios con propuestas diferentes.

Para el turista existe otro atributo relevante: la tranquilidad de moverse entre playas, restaurantes y barrios turísticos, incluso durante la noche. Esa percepción coincide con la recomendación vigente del Departamento de Estado de Estados Unidos, que mantiene a Curaçao en nivel 1, correspondiente a “precauciones normales”.

El festival es, por lo tanto, algo más que un evento que ocurre una vez al año. Es uno de los instrumentos con que Curaçao intenta ampliar su lugar en el mapa turístico. La convocatoria de visitantes y medios internacionales, forma parte de ese esfuerzo por asociar la isla no solamente con sus playas, sino también con música, gastronomía y experiencias culturales.

Y la apuesta tiene sentido. En una región donde numerosos destinos pueden ofrecer sol, mar y descanso, la diferencia está muchas veces en lo que se puede hacer después de guardar el traje de baño.

Después de dieciséis años, el Curaçao North Sea Jazz Festival parece haber encontrado precisamente ahí su identidad: no intenta convertir la isla en un destino musical ni abandonar su imagen caribeña, sino sumar ambas cosas. De día, el viaje transcurre entre las fachadas de Willemstad, las playas, el mar y los recorridos por la isla. Al caer la noche aparecen las luces, los escenarios y una programación que mezcla jazz, salsa, reggae, pop y música urbana de clase internacional.