Río de Janeiro, Florianópolis y Miami: los destinos favoritos de los chilenos para el 18

Las Fiestas Patrias no solo movilizarán a miles de personas dentro de Chile. Para quienes aprovecharán el feriado para salir del país, Río de Janeiro, Florianópolis y Miami aparecen como los destinos internacionales más demandados por los pasajeros chilenos para la semana del 18, según información entregada por LATAM Airlines Group.

Brasil concentra las preferencias para viajar durante el 18

De acuerdo con las preferencias registradas para los viajes entre el 14 y el 20 de septiembre, Río de Janeiro y Florianópolis, ambos en Brasil, ocupan los primeros lugares entre los destinos internacionales más demandados.

Miami, en Estados Unidos, se ubica en el tercer puesto, mientras que Madrid, en España, y Punta Cana, en República Dominicana, completan el listado de los cinco destinos con mayor demanda.

La selección muestra una combinación de destinos de playa, ciudades y alternativas internacionales de larga distancia entre los lugares escogidos por los pasajeros chilenos para aprovechar el período de Fiestas Patrias.

Nicolás Ramírez, gerente de Revenue Management de Grupo LATAM, señaló que “la semana del 18 es una fecha en que muchas personas aprovechan para viajar, tanto dentro de Chile como hacia destinos internacionales. Para responder a esta demanda, LATAM

Airlines Group dispondrá de 380.438 asientos y operará más de 1.900 vuelos durante el período, ofreciendo distintas alternativas para quienes salgan en estas fechas”.

Melbourne y Guayaquil aumentan su demanda

Además de los destinos que encabezan las preferencias, este año se observa un mayor interés desde Chile por Melbourne, Australia, y Guayaquil, Ecuador, que presentan una mayor demanda para este período.

La tendencia se da en un contexto de mayor movimiento aéreo asociado a las Fiestas Patrias. Para la semana del 18, el grupo LATAM informó que dispondrá de más de 10.000 asientos adicionales y 55 frecuencias de vuelo adicionales respecto del mismo período de 2025.

En total, la compañía proyecta operar más de 1.900 vuelos durante la semana comprendida entre el 14 y el 20 de septiembre, con 380.438 asientos disponibles.

¿Qué destinos nacionales prefieren los chilenos?

Aunque los viajes internacionales concentran parte de las preferencias durante el feriado, también existe una importante demanda por desplazamientos dentro del país.

En el listado nacional entregado por LATAM, los destinos más demandados son Antofagasta, Calama, Iquique, Puerto Montt y Punta Arenas.

De esta manera, las preferencias para Fiestas Patrias abarcan tanto ciudades del norte como destinos de la zona sur y austral del país.

Viajes internacionales marcan las Fiestas Patrias

Los datos corresponden a las preferencias de pasajeros para el período comprendido entre el 14 y el 20 de septiembre. En el caso de los viajes internacionales, Brasil concentra dos de los tres primeros lugares, con Río de Janeiro y Florianópolis.

Miami ocupa el tercer puesto, seguido por Madrid y Punta Cana, mientras que Melbourne y Guayaquil aparecen entre los destinos que han registrado un mayor interés respecto de períodos anteriores.

A nivel global, el grupo LATAM cuenta con una red de 174 destinos en 28 países y cuatro continentes, de acuerdo con la información entregada por la compañía.