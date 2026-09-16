Viajar con mascotas en Fiestas Patrias: veterinario entrega recomendaciones para evitar riesgos

Las Fiestas Patrias de este año no solo estarán marcadas por los tradicionales festejos, sino también por viajes familiares, vacaciones y paseos de larga duración. En este contexto, las mascotas también son parte de la planificación y requieren cuidados especiales para que tanto el traslado como la estadía sean experiencias seguras y libres de complicaciones.

Axel Haleby, Médico Veterinario y Gerente General de Inaba Chile, comenta que “los viajes durante estas fechas pueden generar ansiedad en perros y gatos. Una preparación adecuada es clave para evitar accidentes en ruta y contagios, en el caso de aquellas mascotas que se quedan en hoteles o guarderías”.

Medidas clave para un traslado seguro

Cuando el viaje se realiza en automóvil, existen una serie de precauciones que pueden ayudar a reducir los riesgos y hacer más cómodo el trayecto para las mascotas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Transportadoras y sistemas de sujeción: Las mascotas nunca deben viajar sueltas dentro del vehículo. Las transportadoras firmes o los cinturones de seguridad diseñados especialmente para animales permiten reducir el riesgo de lesiones ante maniobras bruscas.

Ventilación y temperatura: No se debe dejar a las mascotas encerradas dentro del automóvil, incluso por pocos minutos. Las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, deshidratación y cuadros de salud severos.

Pausas durante el trayecto: En viajes largos, se recomienda detenerse cada dos o tres horas para que la mascota pueda hidratarse, caminar y hacer sus necesidades. Estas pausas también contribuyen a disminuir la ansiedad y prevenir problemas digestivos.

Alimentación antes de salir: Lo recomendable es ofrecer una comida ligera algunas horas antes del viaje y evitar alimentos grasos o pesados que puedan provocar vómitos durante el trayecto. En este sentido, los snacks saludables como Churu, y alimentos húmeros como Churu Meal Topper, pueden ser el compañero perfecto para cualquier trayecto.

Cuidados para quienes se quedan

No todas las mascotas acompañarán a sus tutores durante estas Fiestas Patrias. Por distintas razones o debido a las características del destino, algunos perros y gatos permanecerán en casa al cuidado de una persona conocida, mientras que otros serán trasladados a hoteles o guarderías.

Ante estas situaciones, Axel Haleby destaca que “lo más importante es que la mascota haya ido previamente al lugar donde alojará, para que esa despedida, aunque sea por pocos días, no sea tan impactante para ella”. Junto con esta adaptación previa, también es importante considerar otros aspectos:

Revisar las condiciones sanitarias: Antes de reservar un hotel o guardería, es importante confirmar que el establecimiento exige vacunas al día y cuenta con protocolos de higiene. Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de contagio de enfermedades como parvovirus o tos de las perreras.

Mantener objetos conocidos: Llevar su manta, juguetes o platos habituales puede ayudar a que la mascota se sienta más segura en un espacio desconocido. En este sentido, incluir Churu entre sus actividades rutinarias puede ser una herramienta muy efectiva.

Supervisar la convivencia: En hoteles pet-friendly o perreras, se recomienda verificar que los animales no estén expuestos a peleas o a un contacto excesivo con otros ejemplares, situaciones que pueden generar estrés y favorecer la transmisión de parásitos.

Independientemente del panorama elegido para estas Fiestas Patrias, una adecuada planificación permitirá que perros y gatos puedan disfrutar de estos días de descanso junto a sus tutores o bajo cuidados seguros, incluso cuando se encuentren lejos de casa.