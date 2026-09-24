Mientras algunos destinos internacionales concentran desde hace años la atención de los viajeros, otros comienzan a ganar terreno entre quienes buscan experiencias diferentes.

Las reservas de 2026 muestran un aumento del interés de los chilenos por cinco lugares que todavía están fuera de los circuitos más habituales.

Miches lidera el crecimiento entre los destinos emergentes

De acuerdo con información de COCHA Travel Insights, Miches, La Romana, Curazao, Ciudad de Panamá y Recife registraron durante 2026 un dinamismo superior al promedio de la categoría vacacional.

El caso más significativo es el de Miches, en República Dominicana. El destino pasó de cinco viajes emitidos durante el periodo analizado de 2025 a 82 en 2026, equivalente a un crecimiento de 1.540% en reservas.

El aumento también fue significativo en otros destinos. Curazao registró un alza de 154,4%, mientras La Romana creció 142,1%. En tanto, las reservas hacia Ciudad de Panamá aumentaron 74,6% y las de Recife, en Brasil, lo hicieron en 60,4%.

Estos movimientos contrastan con algunos destinos tradicionalmente preferidos por los viajeros chilenos. En el mismo periodo, las reservas hacia Cancún disminuyeron 19,4%, mientras las de Río de Janeiro retrocedieron 33%.

La tendencia no implica que estos destinos hayan dejado de ser atractivos, sino que parte de los viajeros estaría ampliando las alternativas consideradas al momento de organizar sus vacaciones.

“Estamos viendo una curiosidad mucho más activa. Hay pasajeros que no llegan preguntando necesariamente por un destino específico, pero sí nos dicen que quieren conocer algo diferente. Buscan playas menos concurridas, naturaleza, gastronomía local y experiencias que puedan sentir como propias. Nuestro trabajo consiste en traducir esa intención en un itinerario posible y bien conectado”, explica Daiana Mediña, Head de Branding & PR de COCHA.

Miches: el destino que multiplicó sus reservas

Ubicado en la costa noreste de República Dominicana, Miches concentra el mayor crecimiento registrado en el análisis.

El destino combina playas, montañas y lagunas, además de contar con una oferta hotelera en expansión. Según la información entregada, entre quienes lo eligen se encuentran principalmente parejas, viajeros de luna de miel y familias interesadas en la tranquilidad y en experiencias vinculadas con la naturaleza.

Miches también puede incorporarse como una extensión dentro de un recorrido por República Dominicana, permitiendo sumar una zona menos masiva al itinerario.

Curazao aumenta su presencia entre los viajeros chilenos

Por su parte, las reservas hacia Curazao aumentaron 154,4% frente al mismo periodo de 2025.

El destino ofrece playas y arrecifes, pero también arquitectura colorida y una cultura influenciada por elementos europeos, caribeños y latinoamericanos.

De acuerdo con el comunicado, el crecimiento de sus reservas muestra que está comenzando a ser considerado como un destino principal y no únicamente como una escala o extensión dentro de un viaje.

La Romana gana terreno en República Dominicana

Con un crecimiento de 142,1% en reservas, La Romana es el segundo destino de mayor crecimiento dentro del grupo analizado.

Su ubicación permite combinar estadías en la playa con excursiones y recorridos por atractivos naturales y culturales. También aparece en viajes de parejas, celebraciones y vacaciones familiares.

Al igual que Miches, puede ser elegido como destino independiente o incorporarse a recorridos que contemplen distintos puntos de República Dominicana.

Ciudad de Panamá deja de ser solo una escala

Durante años, Ciudad de Panamá estuvo asociada para muchos pasajeros con una escala antes de continuar hacia otro destino. Sin embargo, sus reservas aumentaron 74,6% durante el periodo analizado.

La ciudad combina alternativas urbanas con gastronomía, compras, historia y acceso a espacios naturales. Su conectividad también permite organizar estadías más breves o utilizarla como punto de partida para conocer otras zonas del país.

El crecimiento de las reservas refleja así un cambio en la forma en que algunos viajeros están incorporando la capital panameña dentro de sus planes.

Recife y el interés por el nordeste de Brasil

Recife completa el grupo de destinos emergentes, con un crecimiento de 60,4% en reservas respecto del mismo periodo de 2025.

La ciudad funciona como puerta de entrada a distintos atractivos del nordeste brasileño y combina patrimonio, cultura, gastronomía y acceso a zonas costeras.

Su crecimiento se suma al interés por explorar alternativas en Brasil distintas de los circuitos más habituales, pudiendo integrarse en recorridos que conecten distintas ciudades y playas de la región.

Viajes de siete a doce días

Según la información de COCHA, estos viajes se están reservando con una anticipación de entre dos y cuatro meses y tienen una duración promedio de siete a doce días.

El presupuesto tampoco necesariamente supera al de los destinos tradicionales. Desde la empresa, señalan que Ciudad de Panamá y Recife cuentan con opciones competitivas, mientras que Curazao y La Romana se ubican en un segmento vacacional superior, considerando su relación entre precio, infraestructura y experiencia.

“La decisión ya no pasa únicamente por encontrar una playa bonita. Los pasajeros están mirando qué pueden hacer, qué pueden conocer y qué historia tendrá ese viaje. Por eso crecen las consultas por naturaleza, gastronomía, bienestar y contacto con la cultura local. La novedad por sí sola no basta: el destino también debe ofrecer conectividad, infraestructura y una experiencia que justifique salir de la ruta habitual”, agrega Mediña.

Otros destinos comienzan a despertar interés

Las señales recogidas por COCHA también apuntan a nuevos destinos que comienzan a generar consultas entre los viajeros chilenos.

Uno de ellos es Tokio, que registra un crecimiento de 15% en reservas. A esto se suma el interés por nuevos enclaves de naturaleza en Centroamérica y otros destinos insulares.

Los datos muestran así un escenario en que la búsqueda de alternativas menos habituales comienza a ganar espacio entre los planes de viaje de los chilenos, mientras destinos que hasta hace poco tenían una presencia menor empiezan a incorporarse a sus itinerarios.