Santo Domingo, cuando el Caribe también es historia

Basta caminar unos minutos por sus calles para entender que aquí la historia convive con la música, mientras los sabores y la alegría parecen formar parte del paisaje. A diferencia de otros destinos de República Dominicana asociados principalmente al sol y la playa, Santo Domingo propone otra forma de acercarse al Caribe.

Porque el Caribe no solo está en sus aguas cálidas. También está en sus ciudades, en sus costumbres y en las personas que mantienen vivas sus tradiciones. La capital dominicana se recorre entre edificios que tienen más de cinco siglos de historia, calles donde todavía es posible imaginar la vida colonial y una ciudad contemporánea que se expresa a través de su música, su gastronomía, sus comercios y la calidez de sus habitantes. Todo ello forma parte de una experiencia que trasciende los monumentos y que conocimos gracias a la invitación de la aerolínea dominicana Arajet.

Con temperaturas que habitualmente fluctúan entre los 24 y 31 °C, Santo puede recorrerse durante todo el año. Su propuesta está orientada a quienes buscan una escapada urbana que combine patrimonio, cultura, gastronomía, compras, naturaleza y entretenimiento.

Caminar por la Ciudad Colonial es recorrer las primeras páginas del continente. Entre calles empedradas, edificios de piedra coralina y plazas que han sobrevivido más de cinco siglos, la capital dominicana conserva uno de los conjuntos históricos más importantes del hemisferio occidental.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1990, fue el primer asentamiento europeo permanente en América y el punto de partida de numerosas expediciones españolas que transformaron la historia del continente. Aquí nacieron la primera catedral, el primer hospital, el primer monasterio y la primera universidad del Nuevo Mundo. También comenzó a diseñarse un modelo urbano que luego sería replicado en numerosas ciudades coloniales de América.

Sus calles adoquinadas permiten recorrer un patrimonio donde edificios históricos, plazas y construcciones levantadas durante los primeros siglos de presencia europea conviven hoy con restaurantes, hoteles boutique, galerías, cafés y tiendas.

La historia aparece en cada esquina. La Calle Las Damas, considerada la primera calle pavimentada de América, conecta algunos de los principales hitos del casco antiguo, como la Fortaleza Ozama, una construcción militar del siglo XVI; el Alcázar de Colón, antigua residencia de Diego Colón; la Plaza de España y la Catedral Primada de América, levantada también durante el siglo XVI y reconocida como la primera catedral del continente.

Pero Santo Domingo no es una ciudad detenida en el pasado. Su atractivo está precisamente en cómo ese patrimonio convive con la vida cotidiana. A pocos metros de los edificios históricos aparecen bares, restaurantes, talleres artesanales, espacios culturales y nuevos proyectos impulsados por emprendedores locales que han encontrado en la Ciudad Colonial un lugar para desarrollar propuestas gastronómicas, artísticas y comerciales.

Entre las tiendas de artesanía y galerías del casco histórico aparece uno de los símbolos más particulares del país: el larimar. Esta piedra semipreciosa, de origen volcánico y exclusiva de República Dominicana, destaca por sus tonalidades azules.

En el Museo del Larimar y en distintos talleres de la zona es posible conocer su formación, el proceso de extracción y el trabajo artesanal que la transforma en joyas.

Una capital que también se descubre en la mesa

La experiencia gastronómica sin duda pasa por los sabores tradicionales del país. El mangú acompañado de queso frito y salami constituye uno de los desayunos más emblemáticos; el sancocho reúne carnes y vegetales en un caldo asociado a reuniones familiares; el mofongo, heredado de la tradición afrocaribeña, adquirió una identidad propia en República Dominicana; mientras que pescados, mariscos, coco, plátanos, yuca y frutas tropicales forman parte habitual de la cocina local.

Y está también el ron dominicano, presente tanto en preparaciones tradicionales como en la creciente escena de coctelería contemporánea.

Pero la gastronomía dominicana atraviesa un proceso de renovación, donde nuevos cocineros reinterpretan ingredientes tradicionales con técnicas contemporáneas, rescatan productos locales y reivindican una identidad culinaria propia.

En la Zona Colonial, Maraca ocupa una antigua casona restaurada y propone una cocina que combina productos dominicanos con influencias internacionales. Su coctelería, inspirada en frutas tropicales, cacao, ron y especias locales, acompaña una experiencia que refleja la nueva escena gastronómica de Santo Domingo.

Cerca de allí, Pat’e Palo, frente a la Plaza de España, mantiene una larga tradición gastronómica con una propuesta donde dialogan elementos europeos y caribeños. También destaca Buche Perico, que recupera recetas locales desde una mirada contemporánea.

Fuera del casco histórico, barrios como Piantini muestran otra cara de la ciudad. Allí, Ajualä, del chef Saverio Stassi, trabaja principalmente con productos dominicanos y construye una cocina que conecta sabores del Caribe con influencias latinoamericanas y mediterrerráneas. La Cassina, en tanto, combina cocina mediterránea contemporánea con una de las selecciones de vinos más destacadas del país.

Una experiencia diferente ofrece El Mesón de la Cava, ubicado dentro de una formación natural de piedra caliza en el Parque Mirador Sur, donde la arquitectura del restaurante se integra con la propia caverna.

Más allá de la Ciudad Colonial

La relación de Santo Domingo con el mar forma parte de su identidad. El Malecón, uno de los paseos tradicionales de la capital, reúne durante las tardes a familias, corredores, ciclistas y músicos que ocupan este borde costero mientras cae el sol sobre el Caribe.

El río Ozama ofrece otra perspectiva de la ciudad y permite comprender la importancia que tuvo este territorio como enclave portuario durante el período colonial. Hoy, el puerto de Santo Domingo mantiene actividad turística y recibe cruceros que recorren distintos puntos de la región.

Pero la capital también ofrece otros recorridos donde conviven patrimonio, naturaleza y vida urbana.

El Faro a Colón, inaugurado en 1992 con motivo de los 500 años de la llegada europea a América, alberga exposiciones culturales y espacios dedicados a la historia del continente.

Para quienes buscan naturaleza, el Parque Nacional Los Tres Ojos ofrece un paisaje diferente al centro urbano: un sistema de cuevas y lagos subterráneos formados en piedra caliza. También destacan el Parque Mirador Sur, uno de los principales espacios verdes de la ciudad, y el Jardín Botánico Nacional, con una muestra de la biodiversidad tropical dominicana.

La capital suma además museos, teatros, galerías, mercados artesanales y una agenda cultural activa durante todo el año. Para quienes quieran combinar ciudad y playa, destinos como Boca Chica y Juan Dolio se encuentran a menos de una hora por carretera.

Lo que distingue a Santo Domingo no es solo haber sido la primera ciudad europea de América, sino la manera en que ha convertido ese legado en una capital contemporánea.

La ciudad permite descubrir otro Caribe: uno de memoria, sabores, cultura y encuentros. Un lugar para caminar, sentarse a la mesa, escuchar sus ritmos y entender que su historia no pertenece únicamente al pasado, sino que continúa construyéndose cada día.