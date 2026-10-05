Los Cabos: el destino mexicano que combina desierto, mar y aventura

Ubicado en el extremo sur de la península de Baja California, México, Los Cabos se abre entre el océano Pacífico y el Mar de Cortés. El paisaje parece construido a partir de contrastes. El desierto avanza hasta encontrarse con el Mar de Cortés y el océano Pacífico; entre cactus, montañas y kilómetros de costa aparecen hoteles, pequeños centros urbanos, restaurantes, campos de golf y una amplia oferta de actividades al aire libre. Esa combinación es probablemente la mejor forma de entender Los Cabos: más que un destino de playa, es un lugar donde distintas maneras de viajar pueden convivir dentro de un mismo itinerario.

Los dos grandes polos turísticos son Cabo San Lucas y San José del Cabo, pero cada uno ofrece una experiencia diferente. San José conserva una escala más tranquila y cultural. Su centro histórico alberga el Distrito del Arte, con galerías, arquitectura tradicional, tiendas, cafés y restaurantes. Entre noviembre y junio, los jueves se realiza además la llamada Caminata del Arte, que invita a recorrer galerías y espacios dedicados a creadores locales.

Cabo San Lucas, en cambio, concentra buena parte de la vida nocturna y una oferta más intensa de entretenimiento. Cuando terminan las actividades de playa y las excursiones, bares, discotecas y cantinas extienden la jornada hasta entrada la noche.

El mar como protagonista

Una de las excursiones que justifica por sí sola salir del circuito hotelero es Cabo Pulmo. Su sistema de arrecifes permite practicar buceo, snorkel y otras actividades submarinas en uno de los espacios naturales más destacados de la península. La documentación turística del destino lo presenta como el llamado “acuario del mundo” y destaca la posibilidad de observar mantarrayas, tortugas y una amplia diversidad marina.

Pero Los Cabos también propone explorar su geografía desde tierra —o incluso desde el aire—. Hay recorridos en vehículos ATV por caminos off-road, escalada y rapel en sectores montañosos, además de bungee en Wild Canyon, con saltos desde unos 100 metros de altura. Entre las experiencias más singulares figura una tirolesa en bicicleta reconocida con un Récord Guinness por sus 339,39 metros de recorrido.

La gracia está en que ninguna de estas experiencias obliga necesariamente a renunciar al descanso. Un día puede comenzar bajo el agua en Cabo Pulmo y terminar en un spa. Los Cabos ha desarrollado una importante oferta de bienestar, con tratamientos holísticos y programas que incorporan ingredientes de la zona —como aloe, hierbas y flores del desierto— junto con alimentación saludable y entrenamiento físico.

Una mesa que se convirtió en motivo de viaje

La gastronomía dejó hace tiempo de ser un complemento. Hoy es uno de los argumentos centrales para escoger el destino. Según el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, un 14% de los visitantes identifica la experiencia culinaria y la visita a restaurantes como su principal motivación de viaje.

La Guía Michelin 2026 reforzó esa posición. Cocina de Autor Los Cabos, dirigido por el chef Francisco Sixtos, obtuvo una estrella, mientras Acre y Flora’s Field Kitchen, ambos en San José del Cabo, recibieron Estrella Verde por sus prácticas sostenibles. Además, Cocina de Campo by Agricole, Flora’s Field Kitchen y Metate fueron distinguidos con Bib Gourmand.

Parte del atractivo está precisamente en la diversidad. En la zona conviven restaurantes instalados dentro de resorts, proyectos independientes, cocinas de autor y propuestas vinculadas a productores y cultivos locales. El concepto del campo a la mesa encuentra aquí un escenario especialmente natural: el lujo no necesariamente pasa por sofisticar el producto, sino muchas veces por acercarlo a su origen.

Golf mirando al Pacífico

Hay otro viajero para quien Los Cabos tiene un significado especial: el golfista. El destino cuenta con 18 campos, varios diseñados por figuras como Jack Nicklaus, Tom Fazio, Greg Norman, Robert Trent Jones Jr. y Tiger Woods. Dos figuran entre los Top 100 mundiales de Golf Magazine y seis han aparecido entre los 20 mejores de México según Golf Digest.

El entorno aporta buena parte de la experiencia. Con alrededor de 350 días de sol al año, baja humedad y brisa marina, el golf puede practicarse prácticamente durante todas las estaciones. Entre diciembre y abril se suma una escena difícil de replicar: varios campos costeros permiten observar ballenas en el horizonte mientras se juega.

En San José del Cabo se encuentran instalaciones como Puerto Los Cabos, Palmilla Golf Club y Club Campestre San José; mientras Cabo San Lucas reúne campos como Diamante El Cardonal, el primer diseño arquitectónico de Tiger Woods, y Diamante Dunes Course, distinguido por Golf Digest como número uno de México según el material del destino.

El lujo de poder elegir

Quizá la mayor fortaleza de Los Cabos no sea una actividad en particular, sino la posibilidad de diseñar el viaje según el ánimo de cada día. Hay hoteles y resorts de alta gama, spas, playas y restaurantes para quienes buscan detener el ritmo; arte y gastronomía en San José del Cabo para quienes prefieren recorrer; mar, desierto, buceo y aventura para quienes quieren movimiento; y algunos de los campos de golf más reconocidos de México para quienes viajan siguiendo este deporte.

También es un destino que ha desarrollado una propuesta orientada a quienes viajan solas, con infraestructura turística consolidada, alojamientos de alta gama, actividades organizadas y una oferta que combina bienestar, naturaleza y cultura.

Los Cabos funciona, finalmente, por sus contrastes. El mar junto al desierto. Un restaurante de alta cocina después de una jornada de snorkel. Una mañana de golf seguida por un atardecer frente al Pacífico. La adrenalina de un salto en bungee y, pocas horas después, el silencio de un spa. En ese cruce entre naturaleza, sofisticación y aventura está la identidad de un destino que permite viajar de muchas maneras sin tener que elegir solo una.