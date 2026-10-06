El CyberMonday vuelve a abrir una ventana para quienes buscan planificar viajes con anticipación. Durante tres días, habrá promociones en pasajes a destinos dentro y fuera de Chile, además de alternativas para complementar la estadía, como alojamientos, arriendo de autos y asistencia en viaje.

Tres días de promociones para planificar viajes

La nueva edición del CyberMonday se desarrollará entre las 00:00 horas del lunes 5 de octubre y las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre. Durante ese período, se ofrecerán descuentos para más de 80 destinos nacionales e internacionales.

En el caso de los pasajes, las rebajas alcanzarán hasta un 65% en rutas nacionales y hasta un 71% en vuelos internacionales, para viajes que podrán realizarse entre el 15 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, según los destinos seleccionados.

Las compras podrán realizarse pagando en dinero o mediante el canje de Millas LATAM Pass. Además, el material entregado señala que las compras realizadas a través de LATAM.com y la App LATAM Airlines no tendrán cargo por servicio.

Destinos nacionales e internacionales incluidos

Entre las alternativas dentro de Chile aparecen rutas desde Santiago hacia Calama, Antofagasta, Concepción, Iquique, Temuco y Punta Arenas.

También se contemplan conexiones entre distintas ciudades, entre ellas Antofagasta y La Serena, Calama y La Serena, Concepción y Antofagasta, además de Concepción y Calama.

Para quienes buscan viajar fuera del país, las promociones incluyen rutas desde Santiago hacia destinos como Miami, Nueva York, Bogotá, Cartagena, San José de Costa Rica, Florianópolis, Río de Janeiro, Punta Cana y Melbourne.

Los clientes Santander LATAM Pass, en tanto, podrán acceder a devolución de Millas LATAM Pass (Milesback) al realizar canjes de pasajes nacionales e internacionales.

Descuentos también para alojamientos y otros servicios

La oferta no se concentra únicamente en los pasajes. Durante el evento también habrá paquetes turísticos para destinos del Caribe, Norteamérica, Chile y Latinoamérica, con descuentos de hasta 40%.

En el caso de los alojamientos, se contemplan descuentos de hasta 55% al combinar millas y dinero, además de la posibilidad de canjear paquetes utilizando Millas LATAM Pass con hasta 40% de descuento.

También se incluyen alternativas de arriendo de vehículos, actividades y asistencia en viaje, con distintas condiciones según el servicio.

Entre los beneficios informados se encuentran:

Hoteles: descuentos de hasta 40% y acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

descuentos de hasta 40% y acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado. Asistencia en viajes: hasta 50% de descuento y acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

hasta 50% de descuento y acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado. Arriendo de autos: hasta 15% de descuento, además de acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

hasta 15% de descuento, además de acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado. eSIM: 10% de descuento con el código “LATAM10”, junto con acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

De acuerdo con la información entregada, estos productos y beneficios estarán disponibles a través de LATAM.com y la App LATAM Airlines.

Una oportunidad para organizar viajes con anticipación

Con fechas de viaje que se extienden desde octubre de 2026 hasta diciembre de 2027, las promociones abarcan un período amplio para quienes buscan organizar viajes con anticipación.

La variedad de rutas considera tanto destinos nacionales como ciudades de América, el Caribe y Oceanía, mientras que los servicios complementarios permiten incorporar alojamiento, transporte y asistencia al viaje dentro de las alternativas disponibles durante el evento.