Chile gana cuatro World Travel Awards 2026 y lidera el turismo en Sudamérica

Chile se convirtió en uno de los grandes ganadores de los World Travel Awards 2026 tras obtener cuatro reconocimientos en la edición sudamericana de los premios, conocidos internacionalmente como los “Óscar del Turismo”.

Los resultados fueron anunciados tras la ceremonia de los World Travel Awards para el Caribe y las Américas, realizada el domingo 11 de octubre en Jamaica, donde Chile fue elegido Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica, Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica y Mejor Destino Verde de Sudamérica.

A estos tres galardones se sumó por primera vez el premio para el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) como Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica 2026.

Los resultados vuelven a posicionar a Chile entre los principales destinos turísticos de la región, especialmente en segmentos como el turismo aventura, la naturaleza, la sostenibilidad y los cruceros.

“Chile vuelve a demostrar que es una potencia turística a nivel internacional. Hoy celebramos cuatro importantes reconocimientos en los World Travel Awards, incluyendo nuestro duodécimo triunfo consecutivo como Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica”, destacó la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos.

La autoridad agregó que los premios también reconocen “el trabajo de miles de emprendedores, trabajadores y comunidades que hacen del turismo un motor de crecimiento y empleo en nuestras regiones”.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, recibió las cuatro estatuillas en representación del país. Chile había llegado a esta edición de los World Travel Awards con 19 nominaciones distribuidas en 18 categorías.

“Chile consolida su liderazgo turístico en Sudamérica. La obtención de cuatro nuevos premios refleja la diversidad y la calidad de la oferta nacional y reconoce ámbitos estratégicos para el posicionamiento turístico del país: aventura, cruceros y sostenibilidad”, sostuvo Benítez.

El director de Sernatur destacó además el premio obtenido por primera vez por el organismo, que reconoce su trabajo de promoción turística dentro y fuera del país, la coordinación público-privada y el desarrollo de destinos turísticos.

Chile suma premios en hoteles, aerolíneas y turismo sostenible

La edición 2026 de los World Travel Awards Sudamérica también dejó numerosos reconocimientos para empresas, hoteles y atractivos turísticos vinculados a Chile.

Tierra Patagonia fue elegido Mejor Hotel de Aventura de Sudamérica; LATAM Airlines, Mejor Aerolínea; y Sheraton Santiago Hotel and Convention Center, Mejor Hotel de Conferencias.

También fueron premiados Explora, como Mejor Empresa de Expediciones; Hotel Las Torres Patagonia, como Mejor Hotel Verde; y Explora Patagonia National Park, como Mejor Lodge de Sudamérica.

En el ámbito del enoturismo, el Centro del Vino Concha y Toro fue reconocido como Mejor Viña Turística, mientras que VIK Chile obtuvo el premio a Mejor Hotel en Región Vitivinícola.

A ellos se sumaron Aviva Water Park, elegido Mejor Parque Acuático, y la Reserva Biológica Huilo Huilo, que recibió el Premio al Turismo Responsable de Sudamérica 2026.

Los galardones amplían la presencia chilena en áreas como hotelería, aviación, turismo de naturaleza, expediciones, enoturismo y sostenibilidad.

Chile, Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica por 12 años consecutivos

Uno de los principales hitos de los World Travel Awards 2026 para Chile fue mantener su dominio en turismo aventura.

Con el premio obtenido este año, el país acumula 12 triunfos consecutivos como Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica, manteniendo el reconocimiento ininterrumpidamente desde 2015.

El galardón destaca la variedad de destinos y experiencias que ofrece Chile gracias a una geografía que combina desiertos, cordillera, volcanes, bosques, ríos, glaciares y miles de kilómetros de costa.

Esta diversidad permite desarrollar actividades como trekking, montañismo, rafting, kayak, surf, esquí, ciclismo y expediciones en distintos puntos del territorio nacional, desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia.

Chile también es Mejor Destino Verde y de Cruceros de Sudamérica

Chile además revalidó en 2026 sus títulos como Mejor Destino Verde de Sudamérica y Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica, reconocimientos que también había obtenido durante 2025.

En turismo verde, el país suma además los premios regionales obtenidos en 2024 y 2025, consolidando la sostenibilidad y el turismo de naturaleza como algunos de los principales atributos de su posicionamiento internacional.

A ello se suma el premio obtenido por Sernatur como Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica, categoría en la que competía con organismos nacionales de promoción turística de países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Chile competirá por ocho premios mundiales en los World Travel Awards 2026

Después de sus cuatro triunfos sudamericanos, Chile avanzará ahora a la competencia global de los World Travel Awards 2026, donde cuenta con ocho nominaciones.

Chile, Santiago, el desierto de Atacama, Pucón y Sernatur competirán en las siguientes categorías:

Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo: Chile.

Chile. Mejor Ciudad Destino del Mundo: Santiago.

Santiago. Mejor Destino de Cruceros del Mundo: Chile.

Chile. Mejor Destino Verde del Mundo: Chile.

Chile. Mejor Destino de Naturaleza del Mundo: Chile.

Chile. Destino Más Romántico del Mundo: desierto de Atacama.

desierto de Atacama. Mejor Destino Regional de Turismo Aventura del Mundo: Pucón.

Pucón. Mejor Oficina de Turismo del Mundo: Sernatur.

Las votaciones para los World Travel Awards mundiales 2026 estarán abiertas hasta el 30 de octubre.

La instancia representa una nueva oportunidad para que Chile amplíe su presencia entre los principales destinos turísticos internacionales, después de obtener en 2025 el reconocimiento como Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo.

¿Cuándo se conocerán los ganadores de los World Travel Awards 2026?

Los ganadores de las categorías mundiales se conocerán durante la Grand Final Gala Ceremony 2026 de los World Travel Awards, programada para el sábado 12 de diciembre en Tanzania.

Chile llegará a esa instancia después de conquistar cuatro premios sudamericanos y con nominaciones en algunas de las principales categorías de turismo de aventura, naturaleza, sostenibilidad, cruceros y promoción turística.

Las votaciones pueden realizarse a través del sitio oficial de los World Travel Awards.