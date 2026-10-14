Vacaciones de verano 2027: estos son los destinos que concentran el interés de los chilenos

Aunque todavía faltan meses para las vacaciones de verano, los viajeros chilenos ya comenzaron a definir sus próximos destinos. Las búsquedas y cotizaciones muestran una preferencia por ciudades sudamericanas, playas de Brasil y el Caribe, mientras que Madrid lidera las consultas para viajes a Europa. Según un estudio de COCHA Travel Insights, la planificación para la temporada estival se está realizando con más de 90 días de anticipación.

Cuáles son los destinos más buscados por los chilenos

Lima y Buenos Aires figuran entre las alternativas regionales que concentran las preferencias de los viajeros nacionales. En Brasil, Río de Janeiro y Florianópolis destacan entre los destinos de playa, mientras que Cancún y Punta Cana mantienen su presencia entre las opciones más consultadas del Caribe.

Para quienes proyectan viajar más lejos, Madrid encabeza las cotizaciones hacia Europa, de acuerdo con los datos de COCHA Travel Insights.

La anticipación también se refleja en las compras concretadas durante el último CyberMonday. Según los resultados del evento, el 31,4% de las compras correspondió a viajes para enero y febrero de 2027, una participación 4,2 puntos porcentuales superior a la registrada en la edición anterior.

Entre los destinos más comprados para esos meses estuvieron Punta Cana, Cancún, Florianópolis, Río de Janeiro y Playa del Carmen. Además, las reservas para el verano aumentaron un 36,4% respecto del mismo evento de 2025.

“Las búsquedas muestran los destinos que los viajeros tienen en mente; las compras permiten ver cuáles finalmente eligieron. Por eso, los resultados del CyberMonday nos ayudan a entender cómo se están concretando las vacaciones del próximo verano y qué están priorizando al reservar”, señala Daiana Mediña, Head de Brand & PR de COCHA.

Familias, parejas y grupos: distintas formas de organizar las vacaciones

La elección de un destino también depende del tipo de viaje que se quiere realizar.

Según el estudio, la playa y el descanso concentran más de la mitad de las preferencias internacionales, aunque las experiencias buscadas varían según quiénes viajan y cuánto tiempo tienen disponible.

Las familias muestran una mayor concentración en hoteles con régimen de todo incluido en el Caribe, especialmente en Punta Cana y México. Las parejas, en tanto, se inclinan por Florianópolis, Camboriú y escapadas urbanas en Sudamérica y Europa.

Los grupos de amigos y quienes buscan actividades al aire libre muestran interés por destinos como Atacama y la Patagonia.

La duración de las vacaciones también influye en la planificación. Para los destinos regionales y de playa, las estadías suelen ubicarse entre siete y diez días. En los viajes de larga distancia a Europa, en cambio, superan las dos semanas.

“Dentro de un mismo destino pueden caber vacaciones muy diferentes. Hay familias que buscan descansar con buena parte de los servicios incluidos, parejas que quieren combinar playa y ciudad, y grupos que prefieren dedicar sus días a recorrer. Entender esas expectativas es fundamental para elegir el viaje que mejor se ajuste a cada persona”, explica Mediña.

Cartagena de Indias y Punta Arenas destacan por el crecimiento de las reservas

Junto con los destinos habituales, otros lugares han ganado terreno entre las preferencias de los viajeros. Al comparar las reservas de enero y febrero de 2026 con las del mismo período de 2025, Cartagena de Indias registró un aumento de 122,5%, el mayor crecimiento entre los destinos internacionales destacados en el estudio.

La ciudad colombiana combina playas del Caribe con historia colonial, una alternativa para quienes buscan complementar el descanso con recorridos urbanos.

En el mismo período, las reservas hacia Punta Cana crecieron un 40,1%, mientras que Florianópolis registró un alza de 27,8%. Las cifras reflejan la continuidad del interés por los destinos caribeños y las playas brasileñas.

En Chile también hubo movimientos relevantes. Punta Arenas registró un crecimiento de 75,1% en las reservas, asociado al interés por la naturaleza y las experiencias de expedición en la Patagonia.

Estos resultados muestran que las preferencias no se limitan a los destinos de playa: los viajes centrados en paisajes naturales y actividades al aire libre también forman parte de las alternativas para las próximas vacaciones.

Por qué los viajeros están reservando con anticipación

La planificación para el verano 2027 se está desarrollando con más de 90 días de anticipación, según COCHA Travel Insights. A esta tendencia se suma una mayor participación de los paquetes que incluyen vuelo y hotel, vinculada a la búsqueda de conveniencia tarifaria y disponibilidad durante la temporada alta.

Para organizar las vacaciones, considerar desde el comienzo las fechas, el presupuesto total y el tipo de experiencia que se busca puede ayudar a comparar las alternativas disponibles.

También conviene contemplar los gastos adicionales al pasaje y al alojamiento, como traslados, alimentación, actividades y asistencia de viaje. De esta forma, es posible evaluar el costo completo de cada opción y determinar qué modalidad de reserva se ajusta mejor a las necesidades de cada grupo.