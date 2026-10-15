Huilo Huilo gana por segundo año consecutivo el premio sudamericano de Turismo Responsable

La Reserva Biológica Huilo Huilo recibió por segundo año consecutivo el Premio Sudamericano de Turismo Responsable de los World Travel Awards (WTA), conocidos como los “Óscar del turismo”.

En esta edición, compitió con otras siete iniciativas: Las Torres Patagonia, de Chile; Llama Path, Posada Amazonas Lodge, Rainforest Expeditions y SAM Travel, de Perú; Mama Uma, de Ecuador; y Say Hueque Journeys, de Argentina.

Conservación y desarrollo local como ejes

Alexandra Petermann, presidenta del directorio de la Reserva Biológica Huilo Huilo, vinculó el reconocimiento con el trabajo para fortalecer el turismo sustentable en la Región de Los Ríos.

“este es un reconocimiento al trabajo que realizamos para posicionar a la Región de Los Ríos como un destino turístico sustentable de alto estándar a nivel internacional y nacional. Tenemos la convicción de que el turismo es una industria estratégica para el desarrollo sostenible del país, porque conserva el patrimonio natural y cultural y promueve un desarrollo económico y social de manera descentralizada en todo Chile”.

Por su parte, el gerente general de la reserva, Javier Young, explicó los principios que orientan su estrategia de desarrollo.

“nuestra estrategia de desarrollo se basa en la visión de Conservación Activa, que conlleva tomar acción para conservar de manera efectiva los ecosistemas. Nuestro compromiso es brindar una experiencia de naturaleza en la selva patagónica chilena, a cargo de un equipo enfocado en la calidad y el bienestar de nuestros huéspedes y visitantes”.

Un territorio de 100.000 hectáreas bajo protección privada

Con 25 años de historia en la zona de Neltume y Puerto Fuy, Huilo Huilo abarca 100.000 hectáreas bajo protección privada. Su estrategia contempla la recuperación de los ecosistemas y la inversión en infraestructura para recibir visitantes durante todo el año.

La reserva cuenta con más de 100 kilómetros de senderos, además de rutas y alternativas de hospedaje. A ello se suma una agenda de actividades culturales y deportivas al aire libre, orientada a generar oportunidades de emprendimiento para vecinos y empresarios locales.

Premios que distinguen a la industria turística desde 1993

Los World Travel Awards fueron creados en 1993 para reconocer la excelencia en los distintos sectores de la industria turística.

Cada año, la organización realiza galas regionales en diferentes lugares del mundo, en las que distingue iniciativas y actores del turismo de cada zona geográfica.